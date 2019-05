Tận mục nơi ở của người nhập cư trái phép tại Mỹ

Theo hãng thông tấn Reuters, để đối phó với tình trạng quá tải, lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã "phóng thích" nhiều người nhập cư trái phép bị bắt giữ trước đó và đưa họ tới các trung tâm tiếp nhận tạm thời ở thành phố Deming, bang New Mexico. (Nguồn ảnh: Reuters) Giới chức Deming cho hay, thành phố này đang tiếp nhận trung bình khoảng 300 đến 500 di dân mỗi ngày. Chính vì vậy, thành phố Deming đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp để nhận được ngân sách hỗ trợ nhằm đối phó với lượng người nhập cư ngày càng lớn đổ về đây. Nguồn tin cho hay, Hội đồng thành phố Deming sẽ phân bổ khoảng 1 triệu USD để cung cấp chỗ ở tạm thời cho những di dân muốn xin tị nạn tại Mỹ. Ảnh: Các di dân chen chúc nhau trong một khu hội chợ được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho người nhập cư ở thành phố Deming. Tấm bản đồ chỉ vị trí của một "trại tị nạn" cho di dân ở Deming được treo trên tường. Một tình nguyện viên sử dụng điện thoại để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Bồ Đào Nha trong lúc trò chuyện với một di dân đến từ Brazil tại cơ sở ở Deming. Được biết, thành phố Deming đã cung cấp chỗ ở cho người nhập cư, chủ yếu đến từ Trung Mỹ, tại Khu hội chợ Tây Nam New Mexico từ ngày 13/5. Gần đây, họ bắt đầu chuyển một số người dân di cư này sang "ngôi nhà mới" trong khu công nghiệp gần đó. Những người nhập cư xếp hàng chờ được đưa từ khu tiếp nhận sang nơi ở tạm thời trong Khu hội chợ Tây Nam New Mexico. Tình nguyện viên Aaron Prado sắp xếp những chiếc giường trong "trại tị nạn" ở Deming. Những bức vẽ của các em nhỏ nhập cư được treo đầy trên tường trong khu trại. Lực lượng an ninh Mỹ đưa các thành viên mới đến "ngôi nhà chung" ở Deming. Cô Serne Gutierrez ngồi ôm con trong lúc chờ xe buýt để được đưa tới nơi ở tạm thời. Anh Jhonne Padres và con trai Angel Padres là những người nhập cư đến từ El Salvador - một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới. Họ quyết định vượt biên với mong muốn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ căng mình ngăn làn sóng nhập cư (Nguồn: VTC14)

