Phát sốt ảnh cận mặt con trai vợ chồng Hoàng tử Harry

Theo The Sun, lễ rửa tội của bé Archie Harrison Mountbatten-Windsor, con trai của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle, đã diễn ra tại Lâu đài Windsor với sự tham dự của khoảng 25 khách mời gồm thành viên gia đình và bạn bè thân thiết hôm 6/7, đúng hai tháng sau khi bé Archie sau đời. Ảnh: The Sun. Những bức ảnh do nhiếp ảnh gia Chris Allerton chụp, được công bố vài giờ sau khi buổi lễ kết thúc, đã giúp người hâm mộ Hoàng gia Anh thấy rõ hơn gương mặt đáng yêu của bé Archie. Tại buổi lễ, bé Archie mặc chiếc áo choàng may thủ công được dùng trong các lễ rửa tội của các em bé hoàng gia trong 11 năm qua. Ảnh: The Sun. Một trong những bức ảnh cho thấy bé Archie được mẹ, Công nương Meghan Markle, bế trên tay trong khi Hoàng tử Harry ngồi cạnh. Trong ảnh còn có Thái tử Charles, Công nương Camilla, bà Doria Ragland - mẹ của Meghan, vợ chồng Hoàng tử William cùng hai chị em gái của cố Công nương Diana là Sarah McCorquodale và Jane Fellowes. Ảnh: The Sun. Được biết, Hoàng thân Philip và Nữ Hoàng Anh Elizabeth II không có mặt tại sự kiện này do có lịch trình từ trước. Ảnh: Getty. John Loughrey, một fan hâm mộ hoàng gia, đứng chờ bên ngoài Lâu đài Windsor để chúc mừng lễ rửa tội của con trai Hoàng tử Harry. Ảnh: The Sun. Vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton đi ô tô tới Lâu đài Windsor dự lễ rửa tội của cháu trai, Archie. Ảnh: The Sun. Trong khi đó, Thái tử Charles và Công nương Camilla di chuyển bằng trực thăng. Ảnh: The Sun. Trước đó, ngày 6/5, Hoàng tử Anh Harry thông báo vợ anh, Công nương Meghan Markle, đã sinh con đầu lòng là một bé trai. Ảnh: PA. "Chúng tôi vui mừng thông báo Công tước và nữ Công tước xứ Sussex đã đón con đầu lòng vào sáng 6/5/2019. Đó là một bé trai nặng 3,3 kg", tài khoản mạng xã hội Instagram của vợ chồng Hoàng tử Harry thông báo hôm 6/5. Ảnh: PA. Hoàng tử Harry và Công nương Meghan chính thức ra mắt con trai mới chào đời của họ tại Lâu đài Windsor hôm 8/5. Ảnh: Reuters. Được biết, con trai của vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ là người thừa kế thứ 7 của Ngai vàng Anh, sau Thái tử Charles, Hoàng tử William cùng ba người con của anh, và Hoàng tử Harry. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về đám cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle tháng 5/2018 (Nguồn: BBC)

