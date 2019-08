Cuộc sống ở thành phố nóng nhất thế giới như thế nào?

Theo Business Insider, Mecca là một trong những thành phố có người ở nóng nhất thế giới hiện nay, với nhiệt độ trung bình hàng năm ở thành phố này là 30,7 độ C. (Nguồn ảnh: Bussiness Insider) Trong đó, vào mùa hè, nhiệt độ tại thành phố này có thể đạt tới 49 độ C và đường phố luôn đông đúc. Thành phố Mecca có khoảng 1,5 triệu cư dân thường trú. Tuy nhiên, ước tính hơn 2 triệu người hành hương đổ về thánh địa này trong 6 ngày của lễ hành hương Hajj hàng năm. Ngày chính của cuộc hành hương yêu cầu người hành hương phải cầu nguyện bên ngoài từ lúc bình minh đến hoàng hôn. Thành phố gần nhất với Mecca là Jeddah. Đế đến được thành phố này, người ta sẽ phải đi qua vùng sa mạc rộng lớn. Sở dĩ Mecca có nhiệt độ như vậy là do vị trí địa lý của thành phố này, nằm trong thung lũng khô cằn ở chân núi Sirat và được bao quanh bởi hoang mạc Ả Rập. Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy có rất ít cây xanh. Cấu trúc màu trắng ở trung tâm chính là Nhà thờ Hồi giáo The Grand Mosque. Trong 10 năm tới, lễ hành hương Hajj sẽ diễn ra vào mùa hè.Trong ảnh, một người hành hương được dội nước lạnh để đối phó với cái nóng năm 1967. Năm 1985, khoảng 2.000 người được cho là đã bị say nắng trong lễ hành hương. Một trong những địa điểm mát mẻ ở Mecca là khu vực xung quanh khối đá Kaaba ở nhà thờ Hồi giáo Masjid al-Haram. Khi rời khỏi nhà thờ này, những người hành hương phải chuẩn bị nhiều nước để đối phó với nắng nóng. Ngoài ra, ô là vật dụng mà họ luôn phải mang theo bên mình. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, động vật hoang dã và thực vật ở thành phố này không có nhiều. Hai ngành công nghiệp chính ở Mecca là du lịch và xây dựng. Khoảng 13 trong số 15 khu phố cổ ở Mecca đang được tái thiết để phục vụ cho hoạt động du lịch và thương mại. Trong cả năm, lượng mưa ở Mecca thường ít hơn 13 cm. Nếu lượng phát thải carbon tiếp tục ở mức hiện tại, đến năm 2100, nhiệt độ cao nhất ở Mecca có thể vượt mức 55 độ C. Mời độc giả xem thêm video: Tới thăm ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC14)

