Bật mí thú vị nguồn gốc biệt danh của các Tổng thống Mỹ

Cựu Tổng thống James Madison có biệt danh “Jemmy nhỏ bé” bởi ông là vị Tổng thống Mỹ có chiều cao khiêm tốn nhất (1m62). (Nguồn ảnh: L25) Cựu Tổng thống John Quincy Adams còn được gọi là Abolitionist (Người theo chủ nghĩa bãi nô), bởi ông liên tục đưa vấn đề nô lệ chống lại những quy định của quốc hội. Cựu Tổng thống Andrew Jackson có biệt danh “cây hồ đào già cỗi”. Biệt danh này được cho là do các binh sĩ đặt cho ông bởi ông có tính cách cứng rắn, nghiêm khắc. Cựu Tổng thống Abraham Lincoln được gọi là “Bác Abe” vì sự tốt bụng và thân thiện của ông. Cựu Tổng thống Andrew Johnson có biệt danh “Thợ may Tennessee” vì ông từng làm thợ may trước khi trở thành ông chủ Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Bill Clinton có biệt danh Bubba. Được biết, đây là biệt danh phổ biến của nam giới ở miền nam nước Mỹ. Biệt danh của cựu Tổng thống George W. Bush là Dubya, xuất phát từ cách phát âm chữ cái “W” ở bang Texas. Cựu Tổng thống Rutherford B. Hayes có biệt danh Rutherfraud sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm 1876, trong đó nhiều người dân Mỹ cho rằng chức vụ tổng thống của ông không được bầu một cách hợp pháp. Cựu Tổng thống George H.W.Bush có biệt danh Poppy từ hồi nhỏ. Cựu Tổng thống Woodrow Wilson được mọi người gọi là "Phrasemaker" vì nhờ tài hùng biện của mình, ông không cần người viết diễn thuyết. Cựu Tổng thống James Garfield từng làm việc trên kênh Ohio hồi còn nhỏ. Chính vì vậy, nhiều người còn gọi ông là "Jim thuyền trưởng". Cựu Tổng thống Jimmy Carter còn được gọi là “người nông dân trồng đậu phộng” vì ông sở hữu một trang trại đậu phộng. Mời độc giả xem thêm video: Cháy nhà của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (Nguồn: VTC1)

