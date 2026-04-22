Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Độc lạ con vật lai chuột - thỏ - kangaroo chỉ có trên đảo Madagascar

Giữa những khu rừng khô hạn kỳ lạ của Madagascar, tồn tại một loài gặm nhấm nhỏ bé có dáng điệu nhảy nhót lạ mắt.

T.B (tổng hợp)

Chuột nhảy lớn Madagascar, tên khoa học Hypogeomys antimena, là một trong những loài động vật đặc hữu hiếm hoi chỉ có trên đảo Madagascar. Dù mang tên “chuột”, loài này lại có ngoại hình và hành vi khiến người ta liên tưởng nhiều hơn đến thỏ hoặc kangaroo thu nhỏ. Với đôi chân sau dài và khỏe, chúng di chuyển bằng những cú nhảy mạnh mẽ, có thể dài tới gần một mét – một con số ấn tượng đối với cơ thể chỉ dài khoảng 30–35 cm.

Ảnh: small-mammals.

Bộ lông của chuột nhảy lớn Madagascar có màu nâu xám pha trắng, giúp chúng hòa lẫn với nền đất và lá khô trong môi trường sống. Đôi tai tròn nhỏ và chiếc đuôi dài góp phần giữ thăng bằng khi nhảy, tạo nên một dáng vẻ vừa nhanh nhẹn vừa duyên dáng. Không giống nhiều loài gặm nhấm khác sống theo đàn lớn, loài này thường sống theo cặp lâu dài - một đặc điểm hiếm thấy và thú vị trong thế giới động vật. Các cặp đôi này có xu hướng gắn bó lâu dài, cùng nhau bảo vệ lãnh thổ và nuôi con.

Ảnh: small-mammals.

Chuột nhảy lớn Madagascar chủ yếu hoạt động về đêm, ban ngày trú ẩn trong hang sâu để tránh cái nóng khắc nghiệt và kẻ săn mồi. Thức ăn của chúng bao gồm hạt, quả, đôi khi là vỏ cây. Nhờ khả năng đào hang tốt, chúng có thể tạo ra những hệ thống hang phức tạp, vừa để sinh sống vừa làm nơi trốn tránh nguy hiểm. Khi bị đe dọa, thay vì chạy trốn theo kiểu bò sát mặt đất như nhiều loài chuột khác, chúng bật nhảy liên tục để nhanh chóng thoát khỏi kẻ thù.

Ảnh: nationalzoo.si.

Loài vật độc đáo này hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sự suy giảm rừng khô – môi trường sống chính của chúng – do hoạt động khai thác và mở rộng nông nghiệp đã khiến số lượng cá thể trong tự nhiên giảm mạnh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các loài săn mồi ngoại lai cũng làm tăng thêm áp lực sinh tồn. Hiện nay, nhiều chương trình bảo tồn đang được triển khai nhằm bảo vệ loài này, từ việc phục hồi môi trường sống đến nhân giống trong điều kiện kiểm soát.

Chuột nhảy lớn Madagascar không chỉ là một loài động vật kỳ lạ mà còn là biểu tượng cho sự độc đáo sinh học của hòn đảo này. Giữa một thế giới tự nhiên đang thay đổi nhanh chóng, sự tồn tại của chúng nhắc nhở con người về giá trị của những hệ sinh thái riêng biệt và mong manh, nơi mỗi loài đều mang một câu chuyện tiến hóa không thể thay thế.

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài cá giả rắn độc khiến kẻ săn mồi 'chết khiếp'

Giữa những rạn san hô đầy màu sắc, có một sinh vật trông như rắn biển cực độc nhưng thực chất lại là một “kẻ giả mạo” bậc thầy.

Cá nhệch khoang (Myrichthys colubrinus), còn được gọi là “lươn rắn khoang”, là một trong những ví dụ ấn tượng nhất của hiện tượng bắt chước trong tự nhiên. Thuộc họ cá chình rắn, loài này phân bố rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt quanh các rạn san hô và vùng đáy cát nông. Điều khiến nó trở nên nổi bật không phải kích thước hay sức mạnh, mà là vẻ ngoài đánh lừa gần như hoàn hảo.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Ngắm sinh vật trông như cái quạt khổng lồ rực rỡ dưới đáy biển

Dưới làn nước trong xanh vùng Caribe, có một sinh vật xòe rộng như chiếc quạt khổng lồ, uyển chuyển theo từng dòng hải lưu.

Quạt biển (Gorgonia ventalina) là một loài san hô mềm đặc trưng của vùng Caribbean. Khác với những rạn san hô cứng có cấu trúc khối, loài này phát triển thành những tấm lưới mỏng, rộng như cánh quạt, có thể cao tới hơn một mét. Khi dòng nước chảy qua, toàn bộ “chiếc quạt” rung động nhẹ nhàng, tạo nên một cảnh tượng vừa thanh thoát vừa sống động, như một sinh vật đang “thở” cùng đại dương.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Cận cảnh sinh vật khổng lồ được ví như 'chiếc chum sống' của đại dương

Ẩn mình dưới làn nước nhiệt đới, hải miên chum hiện lên như một thực thể khổng lồ bí ẩn và kỳ vĩ.

Hải miên chum (Xestospongia testudinaria) là một trong những loài bọt biển lớn nhất thế giới, thường được ví như “chiếc chum sống” của đại dương. Chúng phân bố chủ yếu ở các rạn san hô thuộc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt phổ biến quanh Indonesia, Philippines và vùng biển nhiệt đới Đông Nam Á. Với hình dáng miệng rộng như một cái phễu khổng lồ, loài sinh vật này không chỉ gây ấn tượng về kích thước mà còn đóng vai trò sinh thái vô cùng quan trọng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới