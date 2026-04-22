Độc lạ con vật lai chuột - thỏ - kangaroo chỉ có trên đảo Madagascar

Chuột nhảy lớn Madagascar, tên khoa học Hypogeomys antimena, là một trong những loài động vật đặc hữu hiếm hoi chỉ có trên đảo Madagascar. Dù mang tên “chuột”, loài này lại có ngoại hình và hành vi khiến người ta liên tưởng nhiều hơn đến thỏ hoặc kangaroo thu nhỏ. Với đôi chân sau dài và khỏe, chúng di chuyển bằng những cú nhảy mạnh mẽ, có thể dài tới gần một mét – một con số ấn tượng đối với cơ thể chỉ dài khoảng 30–35 cm.

Ảnh: small-mammals.

Bộ lông của chuột nhảy lớn Madagascar có màu nâu xám pha trắng, giúp chúng hòa lẫn với nền đất và lá khô trong môi trường sống. Đôi tai tròn nhỏ và chiếc đuôi dài góp phần giữ thăng bằng khi nhảy, tạo nên một dáng vẻ vừa nhanh nhẹn vừa duyên dáng. Không giống nhiều loài gặm nhấm khác sống theo đàn lớn, loài này thường sống theo cặp lâu dài - một đặc điểm hiếm thấy và thú vị trong thế giới động vật. Các cặp đôi này có xu hướng gắn bó lâu dài, cùng nhau bảo vệ lãnh thổ và nuôi con.

Ảnh: small-mammals.

Chuột nhảy lớn Madagascar chủ yếu hoạt động về đêm, ban ngày trú ẩn trong hang sâu để tránh cái nóng khắc nghiệt và kẻ săn mồi. Thức ăn của chúng bao gồm hạt, quả, đôi khi là vỏ cây. Nhờ khả năng đào hang tốt, chúng có thể tạo ra những hệ thống hang phức tạp, vừa để sinh sống vừa làm nơi trốn tránh nguy hiểm. Khi bị đe dọa, thay vì chạy trốn theo kiểu bò sát mặt đất như nhiều loài chuột khác, chúng bật nhảy liên tục để nhanh chóng thoát khỏi kẻ thù.

Ảnh: nationalzoo.si.

Loài vật độc đáo này hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sự suy giảm rừng khô – môi trường sống chính của chúng – do hoạt động khai thác và mở rộng nông nghiệp đã khiến số lượng cá thể trong tự nhiên giảm mạnh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các loài săn mồi ngoại lai cũng làm tăng thêm áp lực sinh tồn. Hiện nay, nhiều chương trình bảo tồn đang được triển khai nhằm bảo vệ loài này, từ việc phục hồi môi trường sống đến nhân giống trong điều kiện kiểm soát.

Chuột nhảy lớn Madagascar không chỉ là một loài động vật kỳ lạ mà còn là biểu tượng cho sự độc đáo sinh học của hòn đảo này. Giữa một thế giới tự nhiên đang thay đổi nhanh chóng, sự tồn tại của chúng nhắc nhở con người về giá trị của những hệ sinh thái riêng biệt và mong manh, nơi mỗi loài đều mang một câu chuyện tiến hóa không thể thay thế.