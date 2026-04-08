Độc đáo thi ngủ trưa tập thể ven sông vào đầu tháng 5 ở Hàn Quốc

Vào đầu tháng 5 tới đây, Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc thi ngủ trưa tập thể ven sông tại thủ đô Seoul - một phần trong nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm khuyến khích người dân nghỉ ngơi và vui chơi ngoài trời.

Cụ thể, sự kiện có tên "Cuộc thi ngủ trưa Hangang 2026" dự kiến diễn ra từ 15 - 18h chiều vào ngày 2/5 tại quảng trường đa năng trong công viên Hangang trên đảo Yeouido.

Những người tham gia cuộc thi trên sẽ trình diễn "màn ngủ trưa tuyệt vời nhất" bằng phương pháp ưa thích dọc bờ sông Hán. Ban tổ chức cung cấp thảm yoga, ghế lười và ghế cắm trại để tạo không gian thư giãn.

Ban tổ chức thông báo sẽ chọn khoảng 170 người tham gia qua quy trình đăng ký, dựa trên các câu chuyện do người đăng ký gửi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhiều người tham dự "Cuộc thi ngủ trưa Hangang 2025" tổ chức tại công viên Yeouido Hangang ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 20/4/2025. Ảnh: Newsis.

"Cuộc thi ngủ trưa Hangang 2026" là một phần của chương trình "Đọc sách tại công viên Hangang", được lấy cảm hứng từ cảnh du khách ngủ gật khi đọc sách bên bờ sông.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi nhằm mang đến sự thư giãn sau những ngày làm việc, khuyến khích người dân nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.

Để duy trì sự yên tĩnh, thí sinh tham gia cuộc thi sẽ bị loại nếu thức giấc, đứng dậy, đi vệ sinh hoặc làm ồn sau khi sự kiện bắt đầu. Tiêu chí chấm điểm sẽ được công bố vào ngày diễn ra sự kiện. Giải thưởng sẽ trao cho 3 thí sinh xuất sắc nhất.

Mọi người có thể đăng ký tham gia "Cuộc thi ngủ trưa Hangang 2026" từ 11h sáng ngày 16/4 trên trang web chính thức của sự kiện. Thông tin chi tiết sẽ được đăng trên các kênh trực tuyến và mạng xã hội của chương trình.