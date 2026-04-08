Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Độc đáo thi ngủ trưa tập thể ven sông vào đầu tháng 5 ở Hàn Quốc

Dự kiến, ngày 2/5, "Cuộc thi ngủ trưa Hangang 2026" sẽ được tổ chức tại quảng trường đa năng trong công viên Hangang trên đảo Yeouido, Hàn Quốc.

Tâm Anh (TH)

Vào đầu tháng 5 tới đây, Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc thi ngủ trưa tập thể ven sông tại thủ đô Seoul - một phần trong nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm khuyến khích người dân nghỉ ngơi và vui chơi ngoài trời.

Cụ thể, sự kiện có tên "Cuộc thi ngủ trưa Hangang 2026" dự kiến diễn ra từ 15 - 18h chiều vào ngày 2/5 tại quảng trường đa năng trong công viên Hangang trên đảo Yeouido.

Những người tham gia cuộc thi trên sẽ trình diễn "màn ngủ trưa tuyệt vời nhất" bằng phương pháp ưa thích dọc bờ sông Hán. Ban tổ chức cung cấp thảm yoga, ghế lười và ghế cắm trại để tạo không gian thư giãn.

Ban tổ chức thông báo sẽ chọn khoảng 170 người tham gia qua quy trình đăng ký, dựa trên các câu chuyện do người đăng ký gửi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhiều người tham dự "Cuộc thi ngủ trưa Hangang 2025" tổ chức tại công viên Yeouido Hangang ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 20/4/2025. Ảnh: Newsis.

"Cuộc thi ngủ trưa Hangang 2026" là một phần của chương trình "Đọc sách tại công viên Hangang", được lấy cảm hứng từ cảnh du khách ngủ gật khi đọc sách bên bờ sông.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi nhằm mang đến sự thư giãn sau những ngày làm việc, khuyến khích người dân nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.

Để duy trì sự yên tĩnh, thí sinh tham gia cuộc thi sẽ bị loại nếu thức giấc, đứng dậy, đi vệ sinh hoặc làm ồn sau khi sự kiện bắt đầu. Tiêu chí chấm điểm sẽ được công bố vào ngày diễn ra sự kiện. Giải thưởng sẽ trao cho 3 thí sinh xuất sắc nhất.

Mọi người có thể đăng ký tham gia "Cuộc thi ngủ trưa Hangang 2026" từ 11h sáng ngày 16/4 trên trang web chính thức của sự kiện. Thông tin chi tiết sẽ được đăng trên các kênh trực tuyến và mạng xã hội của chương trình.

#Cuộc thi ngủ trưa ven sông Hangang #Hàn Quốc #ngủ trưa #thủ đô Seoul #cuộc thi ngủ trưa #Hangang

Bài liên quan

Kho tri thức

Sửng sốt những cuộc thi, lễ hội độc lạ trên thế giới

Người dân ở một số nơi trên thế giới tổ chức những cuộc thi, lễ hội độc lạ. Những sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Kể từ năm 2011, cứ vào mùa đông, du khách trong nước và quốc tế tới suối nước nóng Takhini (Yukon, Canada) để tham dự một cuộc thi độc nhất vô nhị trên thế giới là “đóng băng tóc” ở nhiệt độ xuống tới -22 độ C. Ảnh: boredpanda.  
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát động cuộc thi Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô, mái trường

Cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường 2024" viết về những ảnh hưởng đặc biệt của thầy cô giáo, làm thay đổi nhận thức, cuộc sống của học trò.

Chiều 19/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024. Cuộc thi do Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực, tổ chức.
 Cô và trò Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) trong lễ khai giảng năm học mới 2024. Ảnh: Mai Loan.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Cuộc thi sắc đẹp kỳ lạ ở Mỹ thế kỷ trước

Nhìn lại lịch sử các cuộc thi sắc đẹp trong lịch sử, người đọc có lẽ sẽ phải bật cười trước hàng loạt cuộc thi vô cùng kỳ quặc.

Trong những năm 1950 và 1960, các chuyên gia chỉnh hình Mỹ tổ chức một số cuộc thi sắc đẹp, nơi các thí sinh được đánh giá không chỉ về vẻ đẹp, mà còn cả tư thế đứng. Được gọi là Miss Perfect Posture, giám khảo cuộc thi này sẽ kiểm tra cả độ thẳng của lưng, cấu trúc cột sống và phân bố trọng lượng của thí sinh. Ảnh: Life

Trong những năm 1930, cuộc thi kỳ lạ Miss Lovely Eyes nổi tiếng khắp nước Mỹ. Trong cuộc thi này, mọi đặc điểm của thí sinh, ngoại trừ đôi mắt, đều bị bỏ qua. Đôi khi thí sinh phải đeo những chiếc mặt nạ đáng sợ để ban giám khảo không bị phân tâm khi đưa ra những quyết định khách quan hơn về đôi mắt đẹp nhất. Ảnh: Retronaut.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới