Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Độc đáo chiếc mặt nạ với tóc giả trang trí cho xác ướp nghìn tuổi

Những chiếc mặt nạ được tạo hình từ tóc người thật và trang điểm chu sa đỏ độc hại cho trên các xác ướp trước thời Inca ở Peru cách đây 1.000 năm.

Tuệ Minh

Người Chancay là một dân tộc tiền Inca, sinh sống dọc bờ biển miền trung Peru trong giai đoạn Hậu Trung kỳ (1000 đến 1450).

Một truyền thống phổ biến của người Chancay là bó xác, quấn thi thể người chết trong nhiều lớp vải, vật liệu thực vật và da động vật. Sau đó, bó xác này được chôn cùng với các vật phẩm tùy táng như công cụ, thực phẩm và tượng nhỏ.

Tuy nhiên, do thi thể thường được quấn ở tư thế bào thai, nên sau khi hoàn tất bó xác, không phải lúc nào cũng xác định rõ vị trí đầu ở đâu. Những chiếc mặt nạ này được các nhà nghiên cứu coi là dùng để trang trí và đánh dấu.

z2fttkuddosyljfmmpjtmu-2560-80.png
Chiếc mặt nạ độc đáo với tóc giả trang trí cho xác ướp của nền văn minh Chancay.

Theo Bảo tàng Nghệ thuật Walters tại Baltimore, nơi đang lưu giữ mặt nạ này, đôi khi người Chancay buộc thêm những "đầu giả" làm từ vải hoặc gỗ lên bó xác tang lễ để làm điểm tập trung cho việc tôn vinh tổ tiên.

Mặt nạ gỗ này, được trang trí bằng tóc người thật và một dải băng vải trên đầu, từng tô điểm cho một xác ướp vùng Andes cách đây tới một thiên niên kỷ.

Mặt nạ có kích thước gần bằng người thật, khoảng 30,5 x 20,3 cm. Mặt nạ tang lễ của người Chancay không nhằm mục đích tái hiện chân thực khuôn mặt, mà thường có các đặc điểm đơn giản hóa như mắt hình thoi, mũi tam giác và nụ cười nhỏ hình chữ U như trên mặt nạ này.

chancay-dreamy.jpg
Nền văn minh Chancay có trước thời Inca nhưng đã có tổ chức xã hội phức tạp với trình độ nghệ thuật phát triển cao.

Theo phân tích hiển vi do Bảo tàng Nghệ thuật Walters thực hiện năm 2017, bộ tóc giả gần như chắc chắn được làm từ tóc người thật.

Nghệ nhân Chancay đã sơn mặt nạ màu đỏ bằng chu sa, một chất độc có màu đỏ gạch, là dạng sunfua thủy ngân. Chu sa thường được sử dụng trong nghi lễ tang của vùng Andes và màu đỏ gắn liền với các nghi thức thanh tẩy và tưởng niệm.

Tuy nhiên, mặt nạ này có thể không được đặt bên ngoài bó xác, vì trên lớp chu sa còn lưu lại dấu vải hoa văn, có lẽ do được quấn thêm nhiều lớp vải nữa, theo Bảo tàng Nghệ thuật Walters.

Dù văn hóa Chancay không nổi tiếng như người Inca, nhưng các nghiên cứu gần đây về gốm sứ do người Chancay để lại và hình xăm trên các xác ước đã cho thấy đây là một xã hội phức tạp với trình độ nghệ thuật cao.

Những vật phẩm tâm linh độc đáo của người Chancay sống trước cả nền văn minh Inca.
Live Science/The Walters Art Museum
#nghệ thuật mặt nạ Chancay cổ đại #nghi lễ tang và trang trí xác ướp #sử dụng tóc người thật trong nghệ thuật #chất màu chu sa trong nghi lễ #xã hội phức tạp trước thời Inca

Bài liên quan

Kho tri thức

Nền văn minh 'mê cung bằng đá' kỳ diệu ở vùng núi hẻo lánh Tây Phi

Giữa vùng núi hẻo lánh của Tây Phi, một cộng đồng cổ xưa đã tạo nên cảnh quan độc đáo tồn tại qua nhiều thế kỷ.

Nằm trên sườn dãy Mandara Mountains thuộc đông bắc Nigeria, Cảnh quan văn hóa Sukur là một trong những di sản đặc biệt nhất châu Phi. Năm 1999, nơi đây trở thành Di sản Thế giới đầu tiên của Nigeria được UNESCO công nhận, không phải vì những cung điện đồ sộ hay đền đài nguy nga, mà bởi sự kết hợp hài hòa giữa con người, kiến trúc truyền thống và môi trường tự nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khám phá không ngờ ở thành phố cổ thuộc nền văn minh thung lũng Indus

Mohenjo-daro là thành phố thuộc nền văn minh thung lũng Indus. Mới đây, các chuyên gia có khám phá bất ngờ về thành phố cổ xưa này.

Nằm tại vùng đất ngày nay là tỉnh Sindh của Pakistan, Mohenjo-daro là một trong những thành phố cổ xưa nhất thế giới. Thành phố thuộc nền văn minh thung lũng Indus này dường như đã đi trái với "quy luật" của lịch sử về sự tập trung quyền lực và phân hóa giàu nghèo.

Được xây dựng trong thời Đồ đồng, khu di tích của Mohenjo-daro trải rộng khoảng 240ha với mạng lưới đường phố quy hoạch dạng ô bàn cờ, hệ thống thoát nước bằng gạch, khu tắm công cộng, kho chứa lớn cùng nhiều công trình dân sự quy mô.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã bí ẩn về những xác ướp trẻ em Inca tìm thấy trên dãy Andes

Ba xác ướp trẻ em được tìm thấy trên dãy Andes là những nạn nhân bị hiến tế trong thời kỳ trị vì của một trong những hoàng đế cuối cùng của đế chế Inca.

Năm 1999, các nhà khảo cổ học đã phát hiện xác ướp của 3 đứa trẻ Inca trên đỉnh núi lửa Llullaillaco, Argentina, gần biên giới với Chile. Những đứa trẻ này được ướp xác tự nhiên, bao gồm: "Llullaillaco Maiden" 15 tuổi, một bé gái khoảng 6 tuổi và một bé trai khoảng 7 tuổi.

Ba xác ướp trên đã được nhiều chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu trong những năm qua. Theo đó, họ xác định những đứa trẻ này trước khi chết đã được cho ăn những loại thức ăn ngon, uống rượu ngô và nhai lá coca. Trong số này, thói quen nhai lá của người Inca là để chống lại thời tiết lạnh giá vào mùa Đông khi ở trên đỉnh núi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới