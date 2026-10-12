Doanh nghiệp liên quan vợ chồng Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Danh sách của Thuế cơ sở 3, TP.HCM ghi nhận nhiều doanh nghiệp liên quan đến Chi Bảo và Lý Thùy Chang còn nghĩa vụ thuế chưa hoàn tất.

Lavender Sài Gòn ghi nhận khoản nợ lớn nhất

Theo danh sách do Thuế cơ sở 3 (TP. Hồ Chí Minh) công bố, một số doanh nghiệp gắn với vợ chồng cựu diễn viên Chi Bảo và bà Lý Thùy Chang đang có khoản thuế chưa nộp, tổng cộng hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Lavender Sài Gòn đứng đầu với số nợ vượt 5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đặt tại số 61 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, trước đây mang tên Công ty TNHH Thương mại Lavender Ý Lợi và được thành lập vào tháng 8/2011. Sau nhiều lần điều chỉnh cơ cấu vốn, cổ đông, đến tháng 9/2025, bà Lý Thùy Chang trở lại làm người đại diện pháp luật kiêm giám đốc, đồng thời sở hữu 99% vốn công ty.

Hai doanh nghiệp khác cũng có nghĩa vụ thuế

Công ty Cổ phần Đầu tư Côn Sơn, đơn vị đặt Côn Sơn Restaurant tại số 80-84 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, được ghi nhận nợ thuế hơn 100 triệu đồng. Thành lập tháng 3/2021 với vốn điều lệ 60 triệu đồng, công ty có cơ cấu sở hữu gồm bà Lý Thùy Chang nắm 70%, Công ty Cổ phần Lavender By Chang giữ 20% và diễn viên Phạm Gia Chi Bảo sở hữu 10%.

Bà Chang từng là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc Côn Sơn. Đến tháng 9/2026, vị trí đại diện pháp luật được chuyển sang bà Võ Thị Kim Nga. Danh sách cũng nêu Công ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn với khoản nợ thuế hơn 81 triệu đồng.

Nhiều doanh nghiệp giải trí bị nêu tên

Trong nhóm đơn vị hoạt động ở lĩnh vực giải trí, Công ty TNHH Một thành viên Tăng Nhật Tuệ (Tăng Nhật Tuệ Production) còn nợ thuế 578 triệu đồng. Công ty thành lập năm 2015, đặt trụ sở trên đường Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh; hoạt động trong sản xuất âm nhạc, quản lý nghệ sĩ, đào tạo và sản xuất nhóm nhạc thần tượng. Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Lê Duy Linh, sinh năm 1986, tên thật của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Các khoản nợ khác được công bố gồm hơn 5,3 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Giải trí Rồng; hơn 4,33 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng; hơn 4,2 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc; hơn 3,77 tỷ đồng tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Giải trí Việt và gần 357 triệu đồng tại Công ty TNHH 777 Entertainment.

Chi Bảo có hoạt động kinh doanh đa ngành

Ở tuổi 53, Chi Bảo có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên bà Lý Thùy Chang, người kém ông 16 tuổi. Cựu diễn viên đứng tên nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực du lịch, giáo dục, truyền thông và thương hiệu, trong đó có Công ty Cổ phần Du lịch Hiểu Về Trái Tim, Công ty TNHH Chi Bảo, Công ty Cổ phần Người nổi tiếng Celeb, Công ty Cổ phần Giáo dục Hiểu Về Trái Tim và Công ty Cổ phần Truyền thông Hiểu Về Trái Tim.

Danh mục còn có các pháp nhân du lịch nghỉ dưỡng như Công ty Cổ phần Du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Lăk, Công ty Cổ phần Du lịch nghỉ dưỡng Thiền chư Yang Sin, Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Tâm và Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Nông. Gia đình sở hữu bất động sản tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và London (Anh), hiện sống trong biệt thự sân vườn ở quận 2 cũ, hoàn thiện giữa năm 2023, có thiết kế hiện đại và hồ bơi lớn.

Gần đây, gia đình giới thiệu dự án resort nghỉ dưỡng 5 sao rộng 120ha tại Côn Đảo, được Chi Bảo ấp ủ suốt 10 năm. Dự án dự kiến hoàn thành và đón khách trong giai đoạn 2027-2028.