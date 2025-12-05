Mai Ngô cùng dàn thí sinh Miss Charm 2025 khoe vẻ quyến rũ, lộng lẫy

Hà Nội

Giải trí

Ban tổ chức Miss Charm 2025 tung bộ ảnh chân dung của 36 thí sinh cuộc thi. Đại diện Việt Nam năm nay là Á hậu Mai Ngô.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Miss Charm)
Chụp ảnh chân dung ở Miss Charm 2025, Á hậu Mai Ngô diện chiếc váy dạ hội lấp lánh màu đồng, có thiết kế cổ yếm, xuyên thấu ở phần thân váy, khéo léo khoe đường cong hình thể.
Đại diện Venezuela - Anna Patricia Blanco Flores sở hữu gương mặt sắc sảo, thần thái kiêu sa. Người đẹp diện váy dạ hội đính kết lấp lánh màu bạc, ôm sát, tôn vóc dáng đồng hồ cát.
Đại diện Úc - Nasia Delis đẹp như búp bê sống. Mỹ nhân 26 tuổi diện chiếc váy dạ hội quây ôm sát cơ thể, có chi tiết xuyên thấu ở thân váy và xẻ tà cao.
Đại diện Thái Lan - Naruemol Phimphakdee diện thiết kế cúp ngực, màu vàng ánh kim rực rỡ, đính kết lấp lánh. Theo Tiền Phong, Naruemol cao 1m83, mang dòng máu Thái Lan - Campuchia.
Kaylyn Slevin - đại diện Mỹ quyến rũ, lộng lẫy như một nữ thần. Vào năm 2021, Kaylyn Slevin có mặt trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Theo Pháp Luật TP HCM, TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách này thường được công bố hàng năm.
Đại diện Mexico - Francia Cortes khoe vẻ quyến rũ với trang phục dạ hội xuyên thấu.
Đại diện Colombia - Maria Jose Chacon gợi cảm với đầm dạ hội xẻ ngực sâu. Mỹ nhân Colombia chia sẻ trên Người Lao Động, cô thật sự rất thích đồ ăn Việt Nam. "Mỗi món ăn đều rất ngon, từ bánh xèo, bánh mì, cà phê", Maria bày tỏ.
Đại diện Brazil - Maiara Braga Porto mặc chiếc váy ngắn ôm sát, được đính hạt lấp lánh và ren cầu kỳ, với chi tiết cắt xẻ táo bạo ở eo. Cô có mái tóc màu vàng óng ả, được uốn xoăn bồng bềnh. Gương mặt của Maiara đầy sắc sảo.
Đại diện Ấn Độ - Mehak Dhingra sang trọng, quý phái với đầm dạ hội đính đá lấp lánh. Chiếc đầm ôm sát thân trên và xòe nhẹ phần dưới đã tôn lên vóc dáng thon thả, duyên dáng của mỹ nhân Ấn Độ.
