Mai Ngô cùng dàn thí sinh Miss Charm 2025 khoe vẻ quyến rũ, lộng lẫy

Ban tổ chức Miss Charm 2025 tung bộ ảnh chân dung của 36 thí sinh cuộc thi. Đại diện Việt Nam năm nay là Á hậu Mai Ngô.
Hồ sơ kiểu dáng trong Công báo tháng 11/2025 vừa qua gây chú ý với 3 mẫu xe VinFast mới, đánh dấu hướng phát triển đa dạng hơn từ SUV đến sedan sang trọng.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rực sáng với hàng triệu đèn LED dù còn ba tuần nữa mới đến Giáng sinh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến check-in mỗi tối.
Tính năng Listening Age trong Spotify Wrapped 2025 khiến mạng xã hội dậy sóng vì tiết lộ tuổi âm nhạc khác xa tuổi thật.
Hot TikToker CiiN (Bùi Thảo Ly) vừa có màn tái xuất mạng xã hội đầy ấn tượng sau chuỗi ngày vướng vào những lùm xùm tình cảm gây xôn xao dư luận.
Những chiếc bình bí ẩn lồng vào nhau được khai quật từ hồ thiêng của người Maya hé lộ nhiều thông tin đặc biệt thú vị.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sử dụng tất cả 8 cổng ghép nối, phục vụ cả tàu chở người và chở hàng.
NSƯT Kim Tuyến khoe hình thể miễn chê ở tuổi U40 khi diện váy ren trắng. Diễn viên Hiếu Su khoe ảnh cơ bắp.
Mặt trận Myrnohrad, tướng Syrskyi đề nghị cứu 1.000 quân bị bao vây; Quân đội Nga quyết tâm xóa bỏ cứ điểm Gryshyne ở phía bắc thành phố Pokrovsk.
Mùa đông ở Tà Xùa là thời điểm lý tưởng để săn biển mây, ngắm hoàng hôn và khám phá thảo nguyên. Gợi ý lịch trình 2N1Đ giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn.
Diện đồ theo phong cách 'nửa kín nửa hở', Trần Đoàn Bảo Ngọc khéo để lộ vòng 1 lấp ló, biến outfit thành tuyên ngôn sexy nhưng vẫn giữ trọn sự thời thượng.
Sau thời gian dài đồn đoán, Toyota vừa ra mắt xe thể thao đầu bảng GR GT, đánh dấu bước ngoặt mới khi bộ phận Gazoo Racing được tách thành thương hiệu độc lập.
Bằng cách kết hợp tường thở làm từ gạch lỗ và lớp cây xanh bao bọc, ngôi nhà có thể lấy sáng – đón gió tự nhiên và giữ được sự mát lành của khí hậu nhiệt đới.
Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà trung thành với phong cách thời trang váy ngắn trẻ trung, tôn tối đa đôi chân dài 1,11 m.
Hình ảnh MC Trần Khánh Vy xuất hiện tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội góp phần khẳng định hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ tài năng mà còn đầy trách nhiệm.
Dưới đây là những con giáp may mắn nhất tháng 12, hứa hẹn mang lại lợi nhuận ổn định và những cơ hội mới để gia tăng tài chính.
Một bàn cờ vua cổ được chạm khắc trên đá, do hai nhà quý tộc Tây Tạng giới thiệu đến khu vực này, và nó từng rất phổ biến trong giới thượng lưu Tây Tạng.
John Giannandrea nghỉ hưu mùa xuân 2026, Apple đặt kỳ vọng vào Amar Subramanya để cải thiện Siri.
Puka - Gin Tuấn Kiệt làm đám cưới vào năm 2023. Không ít khán giả tò mò cuộc sống hôn nhân hiện tại của cặp đôi này.
Một phòng chôn cất chứa 35 xác ướp đầy bí ẩn đã được phát hiện ở Ai Cập, nằm gần Lăng mộ của Aga Khan, một trong những vị imam nổi tiếng của giáo phái Ismaili.
Nyctosaurus là một loài thằn lằn bay kỳ lạ thuộc kỷ Phấn trắng, nổi bật bởi chiếc mào hình “cột ăng-ten” hiếm thấy trong thế giới bò sát bay.