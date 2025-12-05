Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/12: Nhân Mã cầu tài đắc tài

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/12: Nhân Mã cầu tài đắc tài

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/12, Nhân Mã vận thế đang lên, cố gắng làm việc. Song Ngư tình cảm hư hao.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương cần có ý thức đại cục, không cần phải tính toán chi li với những chuyện nhỏ nhặt. Tài lộc tạm được, làm dự án theo kế hoạch vẫn có thể có chút thu nhập, đừng vội vàng cứ từ từ làm là được. Tình cảm khá tốt, bạn và bạn đời ở bên nhau rất hòa hợp, cả hai đều không có gì bất mãn. Sự nghiệp khá tốt, muốn đạt thành tích tốt trong công việc cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, không ai chỉ làm qua loa là thành công được, nỗ lực và dụng tâm đều không thể thiếu. Sức khỏe khá ổn, cơ bản khỏe mạnh không dễ gặp vấn đề gì.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương cần có ý thức đại cục, không cần phải tính toán chi li với những chuyện nhỏ nhặt. Tài lộc tạm được, làm dự án theo kế hoạch vẫn có thể có chút thu nhập, đừng vội vàng cứ từ từ làm là được. Tình cảm khá tốt, bạn và bạn đời ở bên nhau rất hòa hợp, cả hai đều không có gì bất mãn. Sự nghiệp khá tốt, muốn đạt thành tích tốt trong công việc cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, không ai chỉ làm qua loa là thành công được, nỗ lực và dụng tâm đều không thể thiếu. Sức khỏe khá ổn, cơ bản khỏe mạnh không dễ gặp vấn đề gì.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu dễ được người khác chú ý, một số người còn nhận được sự giúp đỡ và tài nguyên thực tế. Tài lộc khá tốt, làm dự án kiếm được thu nhập không khó, cố gắng làm tốt sẽ thu hoạch được khá nhiều. Tình cảm vận thế khá tốt, hai bên ở bên nhau rất thoải mái, có thể hiểu và bao dung lẫn nhau. Sự nghiệp khá tốt, trong môi trường làm việc cấp trên và khách hàng đều khá thích mình, có dự án gì cũng sẵn lòng giao cho bạn làm, độ tin tưởng tăng lên so với trước. Sức khỏe tạm được, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu dễ được người khác chú ý, một số người còn nhận được sự giúp đỡ và tài nguyên thực tế. Tài lộc khá tốt, làm dự án kiếm được thu nhập không khó, cố gắng làm tốt sẽ thu hoạch được khá nhiều. Tình cảm vận thế khá tốt, hai bên ở bên nhau rất thoải mái, có thể hiểu và bao dung lẫn nhau. Sự nghiệp khá tốt, trong môi trường làm việc cấp trên và khách hàng đều khá thích mình, có dự án gì cũng sẵn lòng giao cho bạn làm, độ tin tưởng tăng lên so với trước. Sức khỏe tạm được, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử không phải chuyện gì cũng làm tốt được, trong lòng phải rõ điều này không cần phải cố chấp. Tài lộc khá yếu, muốn tăng thu giảm chi khá khó khăn, bạn nên sắp xếp lại nguồn lực của mình rồi tính tiếp thì hơn. Tình cảm yếu, mối quan hệ thân mật dễ xuất hiện tình trạng nhìn nhau không vừa mắt, nhưng cả hai lại không muốn chủ động giao tiếp giải quyết. Sự nghiệp khá yếu, trong công việc vẫn tồn tại sự chèn ép, dù bạn chấp nhận hay không thì cũng phải chịu, tạm thời chưa có cách tốt để đối phó hoặc cải thiện. Sức khỏe hơi yếu, nên nghỉ ngơi nhiều.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử không phải chuyện gì cũng làm tốt được, trong lòng phải rõ điều này không cần phải cố chấp. Tài lộc khá yếu, muốn tăng thu giảm chi khá khó khăn, bạn nên sắp xếp lại nguồn lực của mình rồi tính tiếp thì hơn. Tình cảm yếu, mối quan hệ thân mật dễ xuất hiện tình trạng nhìn nhau không vừa mắt, nhưng cả hai lại không muốn chủ động giao tiếp giải quyết. Sự nghiệp khá yếu, trong công việc vẫn tồn tại sự chèn ép, dù bạn chấp nhận hay không thì cũng phải chịu, tạm thời chưa có cách tốt để đối phó hoặc cải thiện. Sức khỏe hơi yếu, nên nghỉ ngơi nhiều.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải muốn sống hòa bình với mọi người nhưng người bên cạnh chưa chắc đã nghĩ vậy. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính khi tiêu dùng cần kiểm soát, đừng mua sắm bốc đồng là được. Tình cảm đi xuống, bạn và đối phương trao đổi như gà nói chuyện với vịt, không có nhiều điểm chung. Sự nghiệp bình thường, khi làm việc khó tìm được đối tác phù hợp, có người hợp tác còn không bằng tự làm một mình hiệu quả hơn, việc nhận biết được người cùng chí hướng cũng cần nâng cao nhận thức. Sức khỏe bình thường, chú ý uống ít rượu là được.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải muốn sống hòa bình với mọi người nhưng người bên cạnh chưa chắc đã nghĩ vậy. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính khi tiêu dùng cần kiểm soát, đừng mua sắm bốc đồng là được. Tình cảm đi xuống, bạn và đối phương trao đổi như gà nói chuyện với vịt, không có nhiều điểm chung. Sự nghiệp bình thường, khi làm việc khó tìm được đối tác phù hợp, có người hợp tác còn không bằng tự làm một mình hiệu quả hơn, việc nhận biết được người cùng chí hướng cũng cần nâng cao nhận thức. Sức khỏe bình thường, chú ý uống ít rượu là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có một số ý tưởng nếu không nắm bắt kịp có thể không biến thành dự án tốt, nhanh chóng hành động rất quan trọng. Tài lộc khá ổn, một số dự án vẫn đang ở giai đoạn lập kế hoạch, tạm thời chưa có thu nhập. Tình cảm tốt, bạn và bạn đời ở bên nhau không có chuyện gì không vui, trạng thái trò chuyện vẫn khá thoải mái. Sự nghiệp tạm được, khi làm việc ở công sở cần chú ý phát huy từ thế mạnh và ưu điểm của bản thân, phát huy sở trường tránh sở đoản mới làm việc hiệu quả, có thành tích rồi tự nhiên không ai nói nhiều. Sức khỏe tạm được, cơ bản khỏe mạnh.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có một số ý tưởng nếu không nắm bắt kịp có thể không biến thành dự án tốt, nhanh chóng hành động rất quan trọng. Tài lộc khá ổn, một số dự án vẫn đang ở giai đoạn lập kế hoạch, tạm thời chưa có thu nhập. Tình cảm tốt, bạn và bạn đời ở bên nhau không có chuyện gì không vui, trạng thái trò chuyện vẫn khá thoải mái. Sự nghiệp tạm được, khi làm việc ở công sở cần chú ý phát huy từ thế mạnh và ưu điểm của bản thân, phát huy sở trường tránh sở đoản mới làm việc hiệu quả, có thành tích rồi tự nhiên không ai nói nhiều. Sức khỏe tạm được, cơ bản khỏe mạnh.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ chỉ cần giữ bình tĩnh ứng phó là được, đừng vì chút chuyện mà hoảng hốt lo lắng. Tài lộc tốt, trong đầu tư tài chính làm theo kế hoạch có khả năng cao sẽ có thu nhập, cẩn thận thao tác, đừng vội là được. Tình cảm tốt, quan hệ thân mật phát triển khá thuận lợi, cơ bản không xuất hiện chuyện khiến mình ghét. Sự nghiệp tốt, khi làm việc có người hướng dẫn thì phải khiêm tốn tiếp nhận, có vấn đề thì cứ hỏi đừng ngại mất mặt, sửa được sẽ giúp tăng sức cạnh tranh chuyên môn. Sức khỏe khá tốt, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ chỉ cần giữ bình tĩnh ứng phó là được, đừng vì chút chuyện mà hoảng hốt lo lắng. Tài lộc tốt, trong đầu tư tài chính làm theo kế hoạch có khả năng cao sẽ có thu nhập, cẩn thận thao tác, đừng vội là được. Tình cảm tốt, quan hệ thân mật phát triển khá thuận lợi, cơ bản không xuất hiện chuyện khiến mình ghét. Sự nghiệp tốt, khi làm việc có người hướng dẫn thì phải khiêm tốn tiếp nhận, có vấn đề thì cứ hỏi đừng ngại mất mặt, sửa được sẽ giúp tăng sức cạnh tranh chuyên môn. Sức khỏe khá tốt, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình cần ưu tiên làm việc quan trọng hơn trước, nếu không sẽ bị phân tâm khi bận rộn. Tài lộc khá tốt, cứ tích trữ nhiều hơn là được, đừng tiêu xài hoang phí. Tình cảm khá tốt, hai bên ở bên nhau luôn cảm thấy thoải mái, làm gì cũng nghĩ cho đối phương. Sự nghiệp tốt, khi làm việc dễ có thành tích nhưng cần chú ý làm dự án phải bắt đầu từ phần quan trọng trước, đừng nghĩ mình có thể làm nhiều việc cùng lúc, như vậy sẽ bị phân tâm. Sức khỏe vận thế khá tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tốt.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình cần ưu tiên làm việc quan trọng hơn trước, nếu không sẽ bị phân tâm khi bận rộn. Tài lộc khá tốt, cứ tích trữ nhiều hơn là được, đừng tiêu xài hoang phí. Tình cảm khá tốt, hai bên ở bên nhau luôn cảm thấy thoải mái, làm gì cũng nghĩ cho đối phương. Sự nghiệp tốt, khi làm việc dễ có thành tích nhưng cần chú ý làm dự án phải bắt đầu từ phần quan trọng trước, đừng nghĩ mình có thể làm nhiều việc cùng lúc, như vậy sẽ bị phân tâm. Sức khỏe vận thế khá tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tốt.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp có một số người nói năng không đáng tin, cẩn thận bị lừa là tốt. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính cần cẩn thận bị lừa gạt, đặc biệt là những dự án được thổi phồng quá mức. Tình cảm bình thường, cả hai đều có chút tâm tư riêng, ở bên nhau cũng không thật lòng lắm. Sự nghiệp bình thường, khách hàng gặp trong công việc thích khoe khoang, bạn cần làm rõ thực lực thật sự của đối phương, đừng bị lừa rồi mới làm, nếu không sẽ phí công mà không được lợi. Sức khỏe bình thường, chăm sóc cơ thể nhiều hơn là được.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp có một số người nói năng không đáng tin, cẩn thận bị lừa là tốt. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính cần cẩn thận bị lừa gạt, đặc biệt là những dự án được thổi phồng quá mức. Tình cảm bình thường, cả hai đều có chút tâm tư riêng, ở bên nhau cũng không thật lòng lắm. Sự nghiệp bình thường, khách hàng gặp trong công việc thích khoe khoang, bạn cần làm rõ thực lực thật sự của đối phương, đừng bị lừa rồi mới làm, nếu không sẽ phí công mà không được lợi. Sức khỏe bình thường, chăm sóc cơ thể nhiều hơn là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã không có sai sót gì, người xung quanh cũng khá hài lòng. Tài lộc tốt, cầu tài đắc tài, dựa vào dự án vẫn có thể có thu nhập đáng kể, cơ bản nằm trong dự đoán của bạn. Tình cảm khá, khi giúp đỡ bạn đời cũng cần vừa phải, đừng để đối phương cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Sự nghiệp tốt, trong công việc bản thân bỏ ra nhiều thì tự nhiên sẽ được hồi đáp nhiều, cấp trên và khách hàng đều hài lòng với thành tích của bạn, cứ giữ vững sẽ thăng tiến rõ ràng. Sức khỏe tạm được, cơ thể khỏe mạnh, không dễ mệt.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã không có sai sót gì, người xung quanh cũng khá hài lòng. Tài lộc tốt, cầu tài đắc tài, dựa vào dự án vẫn có thể có thu nhập đáng kể, cơ bản nằm trong dự đoán của bạn. Tình cảm khá, khi giúp đỡ bạn đời cũng cần vừa phải, đừng để đối phương cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Sự nghiệp tốt, trong công việc bản thân bỏ ra nhiều thì tự nhiên sẽ được hồi đáp nhiều, cấp trên và khách hàng đều hài lòng với thành tích của bạn, cứ giữ vững sẽ thăng tiến rõ ràng. Sức khỏe tạm được, cơ thể khỏe mạnh, không dễ mệt.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết thấy một số chuyện không vừa mắt và muốn làm gì đó để cải thiện. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày làm tốt dự án thì tự nhiên có thu nhập, nhưng đây không phải chuyện đơn giản. Tình cảm bình thường, cả hai đều có chỗ chưa làm tốt, chú ý sửa chữa đừng tiếp tục là được. Sự nghiệp khá ổn, trong công việc thái độ làm việc của một số người khiến bạn khó chịu, nếu không ảnh hưởng đến mình thì không cần chấp nhặt, nếu thật sự ảnh hưởng thì hãy khéo léo xử lý, nếu không sẽ mất thời gian mà còn gây thù chuốc oán. Sức khỏe khá ổn, ít ăn uống thả ga, vận động nhiều mới tốt cho cơ thể.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết thấy một số chuyện không vừa mắt và muốn làm gì đó để cải thiện. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày làm tốt dự án thì tự nhiên có thu nhập, nhưng đây không phải chuyện đơn giản. Tình cảm bình thường, cả hai đều có chỗ chưa làm tốt, chú ý sửa chữa đừng tiếp tục là được. Sự nghiệp khá ổn, trong công việc thái độ làm việc của một số người khiến bạn khó chịu, nếu không ảnh hưởng đến mình thì không cần chấp nhặt, nếu thật sự ảnh hưởng thì hãy khéo léo xử lý, nếu không sẽ mất thời gian mà còn gây thù chuốc oán. Sức khỏe khá ổn, ít ăn uống thả ga, vận động nhiều mới tốt cho cơ thể.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có những việc mình làm không tốt thì nên xem xét lại nhiều hơn, tích cực tìm cách giải quyết đúng bệnh là được. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính khả năng bị kẹt vốn khá lớn, tạm thời chưa động đậy được thì đừng cố, như vậy còn giảm được tổn thất. Tình cảm bình thường, nửa kia không có tâm trạng nói chuyện với mình, thường chỉ ở một mình. Sự nghiệp bình bình, nhiệm vụ trong công việc vẫn có độ khó, dựa vào sức mình khó làm ra thành tích gì, nếu được thì nên tìm thêm sự giúp đỡ. Sức khỏe bình thường, cẩn thận bị chóng mặt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có những việc mình làm không tốt thì nên xem xét lại nhiều hơn, tích cực tìm cách giải quyết đúng bệnh là được. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính khả năng bị kẹt vốn khá lớn, tạm thời chưa động đậy được thì đừng cố, như vậy còn giảm được tổn thất. Tình cảm bình thường, nửa kia không có tâm trạng nói chuyện với mình, thường chỉ ở một mình. Sự nghiệp bình bình, nhiệm vụ trong công việc vẫn có độ khó, dựa vào sức mình khó làm ra thành tích gì, nếu được thì nên tìm thêm sự giúp đỡ. Sức khỏe bình thường, cẩn thận bị chóng mặt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có mục tiêu trong lòng thì phải tích cực tranh thủ, đứng yên tại chỗ không được. Tài lộc bình bình, trong đầu tư tài chính cứ làm theo kế hoạch là được, đừng đụng vào dự án mình không hiểu rõ. Tình cảm hư hao, bạn và đối phương cần cùng hướng tới mục tiêu chung để vun đắp mối quan hệ, bớt tự làm theo ý mình thì sẽ không cãi nhau. Sự nghiệp bình thường, trong công việc cứ làm đúng quy trình là được, dự án ở đó, cách hoàn thành thế nào không quan trọng, cuối cùng xử lý tốt mới là chuyện lớn, đừng lãng phí thời gian vào việc vô ích. Sức khỏe khá ổn, hoạt động hợp lý sẽ tốt cho cơ thể.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có mục tiêu trong lòng thì phải tích cực tranh thủ, đứng yên tại chỗ không được. Tài lộc bình bình, trong đầu tư tài chính cứ làm theo kế hoạch là được, đừng đụng vào dự án mình không hiểu rõ. Tình cảm hư hao, bạn và đối phương cần cùng hướng tới mục tiêu chung để vun đắp mối quan hệ, bớt tự làm theo ý mình thì sẽ không cãi nhau. Sự nghiệp bình thường, trong công việc cứ làm đúng quy trình là được, dự án ở đó, cách hoàn thành thế nào không quan trọng, cuối cùng xử lý tốt mới là chuyện lớn, đừng lãng phí thời gian vào việc vô ích. Sức khỏe khá ổn, hoạt động hợp lý sẽ tốt cho cơ thể.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT