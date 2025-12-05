Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Shoei GT-Air 3 Smart - mũ bảo hiểm xe máy có AR, hiển thị như HUD ôtô

Shoei vừa ra mắt GT-Air 3 Smart, mẫu mũ bảo hiểm tích hợp AR đầu tiên thế giới. Với công nghệ HUD hiển thị thông số như Iron Man, sản phẩm có giá 1.199 USD.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu Shoei GT-Air 3 Smart - mũ bảo hiểm xe máy có AR.

Giới đam mê môtô phân khối lớn vừa đón nhận một bước tiến công nghệ đột phá khi Shoei, thương hiệu mũ bảo hiểm danh tiếng của Nhật Bản, chính thức bắt tay với công ty công nghệ EyeLights của Pháp. Sự hợp tác này đã cho ra đời Shoei GT-Air 3 Smart, mẫu mũ bảo hiểm thực tế tăng cường (AR) tích hợp hoàn toàn đầu tiên trên thế giới, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn thói quen quan sát của người lái.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của GT-Air 3 Smart chính là khả năng mang lại trải nghiệm thị giác không khác gì nhân vật siêu anh hùng Iron Man. Thông qua một máy chiếu nano OLED tiên tiến, các thông tin vận hành quan trọng sẽ được "bắn" trực tiếp lên kính bảo hộ ngay trước mắt người lái.

4-168.jpg
Shoei GT-Air 3 Smart - mũ bảo hiểm xe máy có AR, hiển thị như HUD ôtô.

Theo thiết kế, các dữ liệu như tốc độ hiện tại, chỉ dẫn điều hướng GPS và các cảnh báo an toàn sẽ hiển thị ở vị trí tương đương khoảng 3 mét về phía trước trong tầm nhìn của người đội. Cách bố trí này giúp các biker nắm bắt mọi thông số cần thiết mà vẫn giữ được sự tập trung tối đa vào cung đường, loại bỏ hoàn toàn rủi ro mất tập trung khi phải cúi xuống nhìn đồng hồ hay kiểm tra điện thoại.

Đại diện EyeLights khẳng định công nghệ OLED mới trên GT-Air 3 Smart sở hữu độ sáng và độ tương phản vượt trội. Người dùng có thể đọc rõ các thông số ngay cả dưới điều kiện trời nắng gắt hay khi mặt trời chiếu thẳng vào kính. Hãng công nghệ Pháp cũng nhấn mạnh rằng việc không phải thay đổi tiêu cự mắt liên tục sẽ giúp cải thiện thời gian phản ứng của người lái lên tới 32%, một con số có ý nghĩa sống còn trong các tình huống giao thông khẩn cấp.

2-9118.jpg
Đại diện EyeLights khẳng định công nghệ OLED mới trên GT-Air 3 Smart sở hữu độ sáng và độ tương phản vượt trội.

Khác với các giải pháp gắn ngoài cồng kềnh trước đây, Shoei GT-Air 3 Smart ghi điểm nhờ sự tinh tế trong thiết kế. Nhà sản xuất Nhật Bản cho biết toàn bộ hệ thống dây dẫn, mạch điện và nguồn năng lượng đều được giấu kín bên trong lớp vỏ bảo hiểm. Bề ngoài của mũ hoàn toàn liền mạch, không có bất kỳ mô-đun hay thiết bị ngoại vi nào lồi ra gây mất thẩm mỹ hoặc ảnh hưởng đến khí động học.

Bên cạnh khả năng hiển thị hình ảnh, chiếc mũ này còn là một trạm thông tin giải trí thu nhỏ. Xe được tích hợp sẵn hệ thống âm thanh hoàn chỉnh bao gồm loa chất lượng cao, microphone khử ồn và hệ thống giao tiếp nội bộ (intercom) có khả năng tương thích với hầu hết các thương hiệu phổ biến trên thị trường. Về năng lượng, viên pin tích hợp cho phép hệ thống hoạt động liên tục đến 10 giờ sau mỗi lần sạc, đủ cho những hành trình dài trong ngày.

1-6952.jpg
Sự tiện nghi và công nghệ hiện đại đi kèm với một mức giá không hề rẻ. Hiện tại, người dùng có thể đặt trước Shoei GT-Air 3 Smart với mức giá 1.199 USD.

Sự tiện nghi và công nghệ hiện đại đi kèm với một mức giá không hề rẻ. Hiện tại, người dùng có thể đặt trước Shoei GT-Air 3 Smart với mức giá 1.199 USD. Con số này đắt gần gấp đôi so với phiên bản GT-Air 3 tiêu chuẩn không có công nghệ thông minh. Tuy nhiên, với những người đam mê công nghệ và đặt tiêu chí an toàn cũng như trải nghiệm lái xe lên hàng đầu, đây được xem là khoản đầu tư xứng đáng để sở hữu một thiết bị bảo hộ đến từ tương lai.

#Shoei GT-Air 3 Smart có AR #mũ bảo hiểm #giá mũ Shoei GT-Air 3 Smart #Shoei GT-Air 3 Smart 2025 mới #Shoei vừa ra mắt GT-Air 3 Smart #mũ bảo hiểm tích hợp AR đầu tiên

Bài liên quan

Xe

Taxi và xe ôm công nghệ tại Hà Nội phải dùng năng lượng xanh từ 7/2026

Hà Nội đề xuất lộ trình thay thế xe xăng kinh doanh vận tải từ 1/7/2026. Taxi mới phải dùng năng lượng xanh các ứng dụng gọi xe ngừng tiếp nhận xe máy xăng mới.

Taxi, xe công nghệ Hà Nội phải dùng “năng lượng sạch” từ 2026 (Theo: VOV).

Tương lai của ngành vận tải hành khách tại Thủ đô đang đứng trước bước ngoặt lịch sử khi UBND TP Hà Nội vừa trình Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tờ trình về Nghị quyết thực hiện vùng phát thải thấp. Theo đó, một lộ trình cụ thể và quyết liệt nhằm loại bỏ dần các phương tiện chạy nhiên liệu hóa thạch đã được vạch ra, với mốc thời gian quan trọng bắt đầu ngay từ ngày 1/7/2026. Dự kiến, nội dung này sẽ được xem xét và thông qua ngay tại kỳ họp thường lệ cuối năm diễn ra trong hai ngày 26 và 27/11.

Xem chi tiết

Xe

Đề nghị miễn quy định ghế trẻ em cho taxi, xe công nghệ

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đề nghị miễn trừ quy định ghế trẻ em từ 1/1/2026 cho taxi và xe công nghệ, chỉ ra sự bất khả thi về quy định này.

Video: Lắp đặt ghế ôtô trẻ em thế nào cho đúng cách? (Theo HTV)

Chiều 17/11 vừa qua, tại phiên thảo luận của Quốc hội, Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đã đề nghị cân nhắc loại trừ việc áp dụng quy định bắt buộc trang bị ghế ngồi cho trẻ em đối với xe taxi và dịch vụ gọi xe công nghệ.

Xem chi tiết

Xe

Chi tiết Nissan LEAF 2026 - xe SUV điện công nghệ từ 897 triệu đồng

Hãng xe Nissan đã chính thức giới thiệu mẫu xe điện All-New Nissan LEAF thế hệ thứ ba tại thị trường Nhật Bản, sau khi đã ra mắt tại Mỹ và châu Âu.

1-1091.jpg
Mẫu xe SUV điện Nissan LEAF thế hệ thứ ba tại thị trường Nhật Bản, sau khi đã ra mắt tại Mỹ và châu Âu. Điểm nhấn đặc biệt trong lần ra mắt này là sự xuất hiện của phiên bản AUTECH lần đầu tiên, đi kèm màu sơn xanh Deep Ocean Blue đặc trưng.
2-3373.jpg
So với thế hệ trước, LEAF thế hệ mới có kích thước gần tương đương với chiều dài 4.405 mm, rộng 1.810 mm, cao 1.557 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. Dung tích khoang hành lý đạt 437 lít. Hệ số cản gió đạt 0.25, cho thấy tính khí động học được cải thiện.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới