Video: Giới thiệu Shoei GT-Air 3 Smart - mũ bảo hiểm xe máy có AR.

Giới đam mê môtô phân khối lớn vừa đón nhận một bước tiến công nghệ đột phá khi Shoei, thương hiệu mũ bảo hiểm danh tiếng của Nhật Bản, chính thức bắt tay với công ty công nghệ EyeLights của Pháp. Sự hợp tác này đã cho ra đời Shoei GT-Air 3 Smart, mẫu mũ bảo hiểm thực tế tăng cường (AR) tích hợp hoàn toàn đầu tiên trên thế giới, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn thói quen quan sát của người lái.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của GT-Air 3 Smart chính là khả năng mang lại trải nghiệm thị giác không khác gì nhân vật siêu anh hùng Iron Man. Thông qua một máy chiếu nano OLED tiên tiến, các thông tin vận hành quan trọng sẽ được "bắn" trực tiếp lên kính bảo hộ ngay trước mắt người lái.

Shoei GT-Air 3 Smart - mũ bảo hiểm xe máy có AR, hiển thị như HUD ôtô.

Theo thiết kế, các dữ liệu như tốc độ hiện tại, chỉ dẫn điều hướng GPS và các cảnh báo an toàn sẽ hiển thị ở vị trí tương đương khoảng 3 mét về phía trước trong tầm nhìn của người đội. Cách bố trí này giúp các biker nắm bắt mọi thông số cần thiết mà vẫn giữ được sự tập trung tối đa vào cung đường, loại bỏ hoàn toàn rủi ro mất tập trung khi phải cúi xuống nhìn đồng hồ hay kiểm tra điện thoại.

Đại diện EyeLights khẳng định công nghệ OLED mới trên GT-Air 3 Smart sở hữu độ sáng và độ tương phản vượt trội. Người dùng có thể đọc rõ các thông số ngay cả dưới điều kiện trời nắng gắt hay khi mặt trời chiếu thẳng vào kính. Hãng công nghệ Pháp cũng nhấn mạnh rằng việc không phải thay đổi tiêu cự mắt liên tục sẽ giúp cải thiện thời gian phản ứng của người lái lên tới 32%, một con số có ý nghĩa sống còn trong các tình huống giao thông khẩn cấp.

Khác với các giải pháp gắn ngoài cồng kềnh trước đây, Shoei GT-Air 3 Smart ghi điểm nhờ sự tinh tế trong thiết kế. Nhà sản xuất Nhật Bản cho biết toàn bộ hệ thống dây dẫn, mạch điện và nguồn năng lượng đều được giấu kín bên trong lớp vỏ bảo hiểm. Bề ngoài của mũ hoàn toàn liền mạch, không có bất kỳ mô-đun hay thiết bị ngoại vi nào lồi ra gây mất thẩm mỹ hoặc ảnh hưởng đến khí động học.

Bên cạnh khả năng hiển thị hình ảnh, chiếc mũ này còn là một trạm thông tin giải trí thu nhỏ. Xe được tích hợp sẵn hệ thống âm thanh hoàn chỉnh bao gồm loa chất lượng cao, microphone khử ồn và hệ thống giao tiếp nội bộ (intercom) có khả năng tương thích với hầu hết các thương hiệu phổ biến trên thị trường. Về năng lượng, viên pin tích hợp cho phép hệ thống hoạt động liên tục đến 10 giờ sau mỗi lần sạc, đủ cho những hành trình dài trong ngày.

Sự tiện nghi và công nghệ hiện đại đi kèm với một mức giá không hề rẻ. Hiện tại, người dùng có thể đặt trước Shoei GT-Air 3 Smart với mức giá 1.199 USD. Con số này đắt gần gấp đôi so với phiên bản GT-Air 3 tiêu chuẩn không có công nghệ thông minh. Tuy nhiên, với những người đam mê công nghệ và đặt tiêu chí an toàn cũng như trải nghiệm lái xe lên hàng đầu, đây được xem là khoản đầu tư xứng đáng để sở hữu một thiết bị bảo hộ đến từ tương lai.