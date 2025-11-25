Hà Nội

Cộng đồng trẻ

DJ Jenny Yến hóa 'nàng thơ mùa đông' vừa ngọt ngào vừa gợi cảm

Mùa lễ hội cuối năm trở nên nóng hơn bao giờ hết với bộ ảnh mới nhất từ DJ Jenny Yến. Cô nàng hóa thân thành 'nàng thơ mùa đông' vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ.

Jenny Yến - nữ DJ nổi tiếng với biệt danh "búp bê" mới đây đã biến hóa thành một "nàng thơ mùa đông" đầy mê hoặc, kết hợp hoàn hảo giữa nét ngọt ngào, ngây thơ và sự quyến rũ, tạo nên một phong cách chào Giáng sinh vô cùng độc đáo. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh của Jenny Yến gây ấn tượng mạnh với tông màu kem chủ đạo, gợi lên cảm giác ấm áp và tinh khôi của mùa đông. (Ảnh: IGNV)
Cô lựa chọn bộ trang phục dệt kim khoe eo thon, gồm áo croptop dài tay buộc dây hờ hững và chân váy ngắn tua rua. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này không chỉ giúp tôn lên vóc dáng chuẩn mực mà còn tạo điểm nhấn nghệ thuật với các chi tiết tua rua mềm mại, bay bổng ở gấu áo và gấu váy. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện hình ảnh "nàng thơ mùa đông", Jenny Yến đội chiếc mũ len thủ công cùng tông màu và phối cùng đôi tất ren trắng cao qua gối. (Ảnh: IGNV)
Phụ kiện này vừa mang lại vẻ ngoài cổ điển, lãng mạn, vừa khai thác khía cạnh gợi cảm một cách khéo léo. (Ảnh: IGNV)
Đôi giày cao gót với chi tiết lông xù trắng muốt càng làm tăng thêm không khí Noel se lạnh. (Ảnh: IGNV)
Khác biệt với những concept rực rỡ truyền thống, bối cảnh trong nhà với chăn và gối lông cừu màu nâu be, cùng với mô hình người tuyết đáng yêu, đã tạo nên một không gian riêng tư, ấm áp và vô cùng lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp ngọt ngào và phong cách thời trang ấn tượng, bộ ảnh "nàng thơ mùa đông" của DJ Jenny Yến đã trở thành tâm điểm, mang lại không khí lễ hội cuốn hút và khác biệt cho mùa Giáng sinh năm nay. (Ảnh: IGNV)
DJ Jenny Yến, sinh năm 1996, từ lâu đã là một gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt Nam và quốc tế nhờ vẻ ngoài nổi bật được ví như búp bê lai Tây. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#DJ Jenny Yến #nàng thơ mùa đông #lễ hội #thời trang #Giáng sinh #ảnh đẹp noel

