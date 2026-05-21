Phi Thanh Vân chia sẻ về cái giá phải trả khi nghệ sĩ vướng ma túy

Chia sẻ của Phi Thanh Vân về Long Nhật gây chú ý khi cô nhắc đến hậu quả của ma túy với người bình thường lẫn nghệ sĩ.

Thu Cúc

Phi Thanh Vân vừa có bài đăng dài bày tỏ cảm xúc sau khi đọc thông tin liên quan đến ca sĩ Long Nhật bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nữ diễn viên cho biết, cô nhớ về Long Nhật như một người “rất vui vẻ, dễ thương, sống chan hòa”, luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Phi Thanh Vân thừa nhận cảm xúc đầu tiên của cô không phải trách móc hay phán xét, mà là “buồn và tiếc”. Cô chia sẻ: “Tiếc cho một người anh, một người nghệ sĩ từng được nhiều người yêu thương. Tiếc cho những hình ảnh đẹp đã từng tồn tại trong lòng khán giả. Và cũng đau lòng khi thấy ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang mắc kẹt trong những lựa chọn sai lầm liên quan đến chất gây nghiện”.

Phi Thanh Vân. Ảnh: Dân Việt.

Trong bài đăng, Phi Thanh Vân cũng nhắc đến hậu quả của ma túy đối với nghệ sĩ và người bình thường. Nữ diễn viên cho rằng: “Dù là ai đi nữa, nghệ sĩ hay người bình thường, một khi đã dính đến ma túy thì trước sau cũng sẽ phải trả giá bằng pháp luật, bằng sự nghiệp, bằng gia đình, bằng sức khỏe và cả lòng tin của những người yêu thương mình. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là dừng lại trước khi quá muộn”.

Khép lại bài đăng, Phi Thanh Vân cho biết, cô không oán trách hay công kích bất kỳ ai, mà chỉ mong “sẽ không còn thêm bất kỳ ai phải đánh đổi cuộc đời mình vì những thứ độc hại như vậy nữa”.

Trước đó, Phi Thanh Vân cũng có bài viết nhắc đến Miu Lê liên quan đến ma túy. Nữ diễn viên nhớ lại thời cả hai cùng tham gia phim “Những thiên thần áo trắng”, khi Miu Lê vẫn còn hồn nhiên, vô tư và tràn đầy khát vọng với nghề.

Theo Phi Thanh Vân, cô nhiều lần tự hào khi nhắc về Miu Lê với bạn bè, đồng nghiệp bởi đàn em đã xây dựng được sự nghiệp đáng chú ý với nhiều ca khúc hit và các dự án phim ảnh. Chính vì vậy, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy tiếc cho một tài năng.

Phi Thanh Vân viết: “Ma túy thật sự đáng sợ. Nó không phá người ta trong một ngày, mà kéo người ta đi khỏi chính mình từng chút một. Showbiz áp lực là thật. Cô đơn là thật. Mệt mỏi là thật. Nhưng xin các em trẻ đừng bao giờ nghĩ chất kích thích sẽ cứu được mình.

Không có đâu. Nó chỉ lấy đi ánh mắt trong trẻo ban đầu, lấy luôn cả tương lai mà mình đã mất bao năm để xây dựng. Hôm nay chị không muốn viết để phán xét ai, chỉ tự nhiên nhớ em”.

Mời quý độc giả xem clip: "Chất kích thích, ma túy “bủa vây” giới trẻ". Nguồn VTV
#Phi Thanh Vân #ma túy #Long Nhật #nghệ sĩ #hậu quả

Long Nhật bao lần vướng tranh cãi trước ồn ào liên quan đến ma túy?

Trước ồn ào liên quan đến ma túy, Long Nhật từng không ít lần gây tranh cãi vì cách giữ tên tuổi giữa showbiz.

Ca sĩ Long Nhật vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trước ồn ào này, nam ca sĩ vốn gắn với hình ảnh nghệ sĩ nhiều thị phi của showbiz Việt.

Năm 2019, Long Nhật trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng nghi vấn phẫu thuật chuyển giới ở tuổi ngoài 50. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng tải dòng trạng thái “Lột xác, điều gì đến phải đến” kèm hình ảnh đeo khẩu trang xuất hiện tại bệnh viện.

Biết gì về ca sĩ Sơn Ngọc Minh trước ồn ào liên quan đến ma túy?

Sơn Ngọc Minh từng được biết đến là thành viên nhóm V.Music, có nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt.

Sau ca sĩ Miu Lê, đến lượt ca sĩ Sơn Ngọc Minh vướng ồn ào liên quan đến ma túy. Nam ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sơn Ngọc Minh từng được biết đến là thành viên nhóm nhạc V.Music. Nhóm ghi dấu ấn với hình ảnh trẻ trung, lịch lãm cùng nhiều ca khúc dành cho giới trẻ. Sau khi V.Music ngừng hoạt động vào năm 2014, nam ca sĩ lựa chọn theo đuổi con đường solo.

Giá đắt phải trả của nghệ sĩ Việt vướng nghi án ma túy

Từ đỉnh cao sự nghiệp, vì bê bối sử dụng trái phép ma túy, Miu Lê đánh mất hào quang và niềm tin công chúng.

Mới đây, thông tin ca sĩ Miu Lê vướng nghi án sử dụng trái phép chất ma túy tại Hải Phòng trở thành tâm điểm bàn luận. Một số nhà đài và đơn vị sản xuất nhanh chóng gỡ hình ảnh, tiết mục liên quan đến nữ ca sĩ khỏi các nền tảng truyền thông.

