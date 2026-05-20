Long Nhật bao lần vướng tranh cãi trước ồn ào liên quan đến ma túy?

Trước ồn ào liên quan đến ma túy, Long Nhật từng không ít lần gây tranh cãi vì cách giữ tên tuổi giữa showbiz.

Ca sĩ Long Nhật vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trước ồn ào này, nam ca sĩ vốn gắn với hình ảnh nghệ sĩ nhiều thị phi của showbiz Việt.

Năm 2019, Long Nhật trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng nghi vấn phẫu thuật chuyển giới ở tuổi ngoài 50. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng tải dòng trạng thái “Lột xác, điều gì đến phải đến” kèm hình ảnh đeo khẩu trang xuất hiện tại bệnh viện.

Không lâu sau đó, Long Nhật tiếp tục chia sẻ ảnh nằm trên bàn mổ giữa vòng vây bác sĩ cùng dòng chú thích: “Mình thích thì mình làm thôi”. Nam ca sĩ còn đăng tải nhiều trạng thái đầy ẩn ý như “Đi tìm lại cuộc đời”, “Cho anh làm lại từ đầu”, khiến dư luận càng thêm xôn xao.

Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng ông bố bốn con quyết định chuyển giới. Bởi trước đó, Long Nhật từng nhiều lần giả gái và chia sẻ rằng từ nhỏ anh đã thích làm con gái.

Việc nam ca sĩ liên tục úp mở nhưng không lên tiếng rõ ràng khiến mạng xã hội bàn tán suốt thời gian dài. Một số ý kiến cho rằng Long Nhật chuẩn bị chuyển giới. Trong khi đó, không ít người nhận định đây tiếp tục là cách tạo chú ý quen thuộc của nam ca sĩ.

Ca sĩ Long Nhật. Ảnh: Vietnamnet.

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Long Nhật phủ nhận chuyện chuyển giới. Nam ca sĩ cho biết anh chỉ đi làm đẹp để giữ hình ảnh trẻ trung trong mắt công chúng.

“Tôi không phẫu thuật chuyển giới tính như lời đồn mà chỉ đi làm đẹp. Tôi muốn mình luôn đẹp trong mắt công chúng, để được bà con gần xa mãi yêu thương”, Long Nhật chia sẻ.

Không chỉ gây chú ý bởi những câu chuyện liên quan đến giới tính, Long Nhật còn nhiều lần gây tranh cãi khi thường xuyên lên tiếng về ồn ào của đồng nghiệp. Có giai đoạn, gần như mỗi khi showbiz xuất hiện lùm xùm, Long Nhật đều góp mặt bằng những phát ngôn gây chú ý.

Sự nhiệt tình tham gia bình luận chuyện của người khác khiến nam ca sĩ nhận nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng anh thẳng tính, thích nói thật. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Long Nhật thường xuất hiện đúng thời điểm showbiz có biến để thu hút sự chú ý.

Theo Tiền Phong, để duy trì độ phủ sóng truyền thông, Long Nhật còn xây dựng các câu chuyện tình cảm đồng giới, từ việc được người tình tặng nhà, tặng xe đến những chia sẻ gây bàn tán trên mạng xã hội.

Nam ca sĩ cũng từng thừa nhận bản thân chủ động tạo scandal để giữ sức nóng tên tuổi. Việc liên tục xuất hiện trên mặt báo giúp Long Nhật thu hút sự chú ý của công chúng đối với các sản phẩm âm nhạc.

Long Nhật từng được mệnh danh là "bà tám showbiz". Ảnh: Vietnamnet.

Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn với hình ảnh thị phi, Long Nhật cho biết bản thân phải trả giá vì quá sa đà vào scandal. Nam ca sĩ từng chia sẻ những cuộc tranh luận và ồn ào khiến tinh thần mệt mỏi, đầu óc trống rỗng dù nhiều lần giành phần thắng.

Sau đó, Long Nhật nói muốn từ bỏ hình ảnh “bà tám showbiz”, hạn chế tạo scandal để tập trung trở lại với nghề. Nam ca sĩ cũng khuyên nghệ sĩ trẻ không nên chọn con đường nổi tiếng bằng thị phi.

