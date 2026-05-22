Ai sẽ đăng quang Miss Eco International 2026?

Các đại diện: Thái Lan, Philippines, Colombia đang nổi lên như những ứng viên sáng giá nhất trước chung kết Miss Eco International 2026.

Miss Eco International 2026 đang bước vào chặng đua quyết định. Chưa có thí sinh nào tạo cách biệt lớn, nhưng sau hàng loạt phần thi phụ cùng bảng dự đoán mới nhất của chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology, nhóm ứng viên nổi bật đã dần lộ diện.

Dàn ứng viên sáng giá đang dần lộ diện

Theo bảng xếp hạng của Missosology, đại diện Thái Lan Jessica Niinima hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện. Người đẹp gây chú ý nhờ phong thái tự tin, trình diễn chuyên nghiệp và khả năng làm chủ sân khấu tốt.

Càng về cuối, Jessica càng cho thấy sự ổn định. Đại diện Thái Lan hiếm khi bị mất phong độ ở các phần thi quan trọng. Danh hiệu Người đẹp Thanh lịch cũng giúp cô củng cố thêm lợi thế trước chung kết.

Jessica Niinima.

Trong khi đó, Gabbi Carbalo của Philippines lại nổi bật nhờ nguồn năng lượng mạnh và khả năng tạo điểm nhấn trên sân khấu. Đại diện Philippines đã trình diễn tự tin, tương tác tốt và luôn biết cách thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện.

Danh hiệu Người mẫu hàng đầu tiếp tục giúp Gabbi duy trì sức hút trong nhóm ứng viên mạnh nhất mùa giải. Trong nhiều năm qua, đại diện Philippines vốn được xem thuộc nhóm thí sinh mạnh ở các đấu trường quốc tế nhờ kỹ năng trình diễn ổn định và khả năng giữ độ nóng đúng thời điểm.

Gabbi Carbalo.

Đại diện Colombia Ana Maria Hernandez lại tạo ấn tượng theo cách khác. Cô không quá bùng nổ, nhưng giữ phong độ khá đều ở hầu hết phần thi.

Ana Maria sở hữu vẻ đẹp dung hòa giữa nét sắc sảo và sự mềm mại — kiểu nhan sắc thường được Miss Eco International ưu ái trong vài năm gần đây. Đại diện Colombia hiện dẫn đầu cuộc đua bình chọn vào top 10, cho thấy sức hút khá ổn định trước chung kết.

Ana Maria Hernandez.

Trong khi đó, Nigeria là đại diện có sự tăng tốc rõ nhất ở giai đoạn cuối. Martha Ajih-Onazi gây chú ý nhờ sự tự tin, nguồn năng lượng mạnh và khả năng làm chủ sân khấu tốt.

Chiến thắng ở phần thi trang phục dạo biển giúp đại diện Nigeria trở thành một trong những đối thủ đáng gờm nhất trước đêm quyết định. Đây cũng là kiểu thí sinh dễ tạo bất ngờ nếu có màn trình diễn đủ bứt phá trong chung kết.

Martha Ajih-Onazi.

Canada lại được xem là “ẩn số” thú vị của mùa giải. Olivea Loo không phải cái tên nổi bật từ đầu cuộc thi, nhưng càng gần chung kết càng xuất hiện nhiều ở các bảng thành tích phụ.

Việc lọt nhóm nổi bật ở phần thi Trang phục lễ hội đẹp nhất cho thấy đại diện Canada đang nhận được nhiều sự chú ý hơn từ ban giám khảo. Ở những mùa giải có cục diện mở, các thí sinh tăng tốc đúng thời điểm thường là nhân tố khó lường nhất.

Nhìn tổng thể, Miss Eco International 2026 đang ưu tiên những thí sinh có khả năng trình diễn, giữ nhịp sân khấu tốt và tạo dấu ấn hình ảnh rõ nét, thay vì chỉ nổi bật nhờ nhan sắc.

Olivea Loo.

Thu Trúc liệu có thể tiến sâu trong chung kết?

Trong bối cảnh chưa xuất hiện ứng viên áp đảo hoàn toàn, đại diện Việt Nam Thu Trúc vẫn được xem là nhân tố có thể tạo bất ngờ.

Thu Trúc không phải gương mặt được nhắc nhiều nhất trên truyền thông quốc tế từ đầu cuộc thi, nhưng giữ phong độ khá ổn định trong suốt hành trình dự thi.

Việc Thu Trúc vươn lên vị trí thứ 2 ở cuộc đua bình chọn vào top 10 cũng cho thấy cô đang nhận được sự ủng hộ từ nhiều khán giả. Trong một mùa giải có nhiều thí sinh ngang sức, lượng bình chọn và hiệu ứng truyền thông hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.

Thu Trúc.

Trong cuộc trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, Thu Trúc cho biết cô muốn “cháy hết mình” trong đêm chung kết. Người đẹp thừa nhận có chút hồi hộp trước giờ G, nhưng vẫn ưu tiên tận hưởng hành trình và thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Chia sẻ này cũng phản ánh khá rõ hình ảnh của Thu Trúc tại cuộc thi năm nay. Cô không cố tạo tranh cãi để gây chú ý, mà chọn cách giữ sự bền bỉ qua từng hoạt động.

Tuy nhiên, thách thức dành cho đại diện Việt Nam không nhỏ khi các ứng viên như Thái Lan, Philippines hay Nigeria đều có lợi thế rõ về kỹ năng sân khấu.

So với nhiều đối thủ mạnh, Thu Trúc không phải thí sinh nổi bật nhất về trình diễn. Bù lại, cô tạo thiện cảm nhờ nguồn năng lượng tích cực và phong thái nhẹ nhàng.

Và ở một mùa giải không có khoảng cách quá lớn giữa nhóm đầu, đôi khi chỉ vài phút trên sân khấu chung kết cũng đủ thay đổi vị trí của cả cuộc đua.