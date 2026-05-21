[e-Magazine] Á hậu Đào Hiền: ‘Càng học, tôi càng thấy mình nhỏ bé’

Từng quen thuộc với hình ảnh xuất hiện liên tục tại các sự kiện giải trí và sàn diễn thời trang, Đào Hiền hiện chọn cho mình một nhịp sống khác. Không còn quá dày đặc hoạt động showbiz, cô dành phần lớn thời gian cho việc học, hoàn thiện luận văn thạc sĩ và nhìn lại bản thân sau nhiệm kỳ Á hậu.

Trong cuộc trò chuyện cùng PV Tri thức và Cuộc sống, Đào Hiền không nói nhiều về hào quang hay thành tích. Điều cô nhắc đến nhiều hơn là tri thức, sự trưởng thành và cách một người trẻ học cách bước tiếp sau khi ánh đèn sân khấu dần lùi lại phía sau.

- Một ngày hiện tại của chị diễn ra như thế nào?

Hiện tại, một ngày của tôi diễn ra khá đều đặn giữa việc học, phát triển bản thân và cuộc sống cá nhân. Hiện tôi đang tập trung hoàn thành việc bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, song song với công việc cá nhân và chăm sóc một bé mèo.

Buổi sáng là khoảng thời gian tôi ưu tiên cho việc học hoặc đọc báo vì đó là lúc tinh thần tỉnh táo và tập trung nhất. Ngoài ra, tôi luôn dành ít nhất một tiếng mỗi ngày để tập gym, pilates hoặc bơi. Tôi tin rằng, một tinh thần tốt phải đi cùng một thể trạng tốt, và dĩ nhiên cũng để duy trì vóc dáng nữa.

Buổi tối là khoảng thời gian tôi thích nhất. Sau một ngày nhiều hoạt động, cảm giác được về nhà, tắm gội, chăm sóc da rồi nằm xem một bộ phim mình thích thật sự rất thư giãn và giúp tôi cân bằng lại năng lượng.

- Điều khác biệt lớn nhất chị cảm nhận được giữa thời còn là đương kim Á hậu và hiện tại là gì?

Điều khác biệt lớn nhất có lẽ là cách tôi nhìn nhận giá trị của bản thân. Trước đây, lịch trình rất dày đặc và tôi luôn xuất hiện trong vai trò của một Á hậu.

Còn hiện tại, tôi có nhiều thời gian hơn để lắng nghe bản thân, học hỏi sâu hơn và hiểu rằng giá trị của mình không chỉ nằm ở danh hiệu mà còn ở tri thức, cách sống và những điều mình có thể tạo ra lâu dài.

Có lẽ sau khi kết thúc nhiệm kỳ, mọi người không còn thấy tôi xuất hiện quá nhiều trên các sàn diễn hay sự kiện thời trang nữa, vì tôi đang muốn dành thời gian chuẩn bị cho những bước đi chắc chắn và bền vững hơn trong tương lai.

- Việc tạm lùi khỏi những hoạt động giải trí có bao giờ khiến chị áp lực vì sợ mình bị quên lãng?

Tôi nghĩ cảm giác đó đôi lúc chắc chắn sẽ có, vì môi trường giải trí luôn thay đổi rất nhanh. Nhưng thay vì quá lo lắng chuyện mình xuất hiện nhiều hay ít, tôi muốn tập trung vào việc bản thân đang phát triển như thế nào.

Tôi không muốn sống mãi trong một danh hiệu hay hình ảnh cũ. Tôi nghĩ điều khiến một người có thể đi đường dài không chỉ là sự nổi tiếng nhất thời mà còn là nội lực, tri thức và giá trị họ tạo ra theo thời gian.

Có thể hiện tại tôi xuất hiện ít hơn trước, nhưng đó là lựa chọn mà tôi thấy phù hợp với mình ở giai đoạn này. Tôi muốn khi quay lại với một điều gì đó mới, mình sẽ có sự chuẩn bị đủ nghiêm túc và trưởng thành hơn.

- Sau khi bước vào chương trình thạc sĩ, điều gì khiến chị thay đổi cách nhìn về việc học?

Điều khiến tôi thay đổi nhiều nhất là nhận ra việc học không còn đơn thuần là để đạt kết quả hay bằng cấp nữa. Việc học ở giai đoạn này giúp tôi hiểu sâu hơn về tư duy phản biện, cách đặt câu hỏi và nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau.

Tôi cảm thấy mình học để phát triển bản thân thật sự, chứ không chỉ để hoàn thành một mục tiêu ngắn hạn. Và càng học, tôi lại càng thấy mình còn thiếu rất nhiều. Có lẽ dù ít hay nhiều, việc học vẫn sẽ là hành trình tôi muốn tiếp tục theo đuổi suốt cuộc đời.

- Càng học cao, nhiều người càng thấy mình nhỏ bé trước tri thức. Chị có từng trải qua cảm giác đó không?

Có chứ. Càng học, tôi càng thấy thế giới rộng lớn và bản thân mình còn rất nhiều điều cần phải học hỏi. Nhưng thay vì cảm thấy áp lực, tôi xem đó là một điều tích cực, vì cảm giác “mình còn nhỏ bé” giúp mình giữ được sự khiêm tốn và tinh thần cầu tiến.

Tôi nghĩ khi mình nhận ra giới hạn của bản thân thì cũng là lúc mình bắt đầu trưởng thành hơn.

Việc học giúp nuôi dưỡng nội lực rất nhiều. Danh hiệu có thể mang đến cơ hội, nhưng tri thức và sự hiểu biết mới là điều giúp mình đi được đường dài.

Tôi luôn muốn bản thân không bị giới hạn trong một hình ảnh hay một vai trò cố định nào cả. Việc học khiến tôi tự tin hơn vì mình biết bản thân đang phát triển từ bên trong, và đó là giá trị bền vững nhất.

- Chị Đào Hà đã ảnh hưởng như thế nào tới cách chị đưa ra lựa chọn cho cuộc sống và tương lai của mình?

Chị Đào Hà ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, đặc biệt là ở sự bản lĩnh và cách sống độc lập. Chị Hà luôn là người rất rõ ràng trong việc mình muốn gì và cần cố gắng như thế nào để đạt được điều đó.

Nhìn chị, tôi học được rằng mỗi lựa chọn đều cần sự nghiêm túc và trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Điều đó cũng khiến tôi mạnh dạn hơn khi đưa ra những quyết định cho tương lai.

Và đôi khi, tôi vẫn tìm đến chị Hà để xin lời khuyên, vì tôi luôn trân trọng góc nhìn từ một người đi trước và hiểu mình.

- Có giá trị hay lời dạy nào từ gia đình mà chị luôn nhớ mỗi khi đứng trước một quyết định quan trọng?

Điều gia đình luôn dạy tôi là dù làm gì cũng phải giữ sự tử tế, sống hết mình và không bao giờ để bản thân phải hối tiếc. Ba mẹ chưa bao giờ ép tôi phải trở thành một người như thế nào, nhưng từ nhỏ luôn dạy các con rằng giá trị của một con người nằm ở nhân cách và cách mình đối xử với mọi người xung quanh.

Mỗi khi đứng trước một quyết định quan trọng, tôi thường tự hỏi: “Điều này có khiến mình trở thành phiên bản tốt hơn không?”. Và đó cũng là cách tôi chọn hướng đi cho mình.

Dù kết quả ra sao, tôi tin rằng mỗi trải nghiệm đều mang lại cho mình những bài học quý giá để ngày một trưởng thành hơn.