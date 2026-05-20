Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Biết gì về ca sĩ Sơn Ngọc Minh trước ồn ào liên quan đến ma túy?

Sơn Ngọc Minh từng được biết đến là thành viên nhóm V.Music, có nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt.

Thu Cúc (tổng hợp)

Sau ca sĩ Miu Lê, đến lượt ca sĩ Sơn Ngọc Minh vướng ồn ào liên quan đến ma túy. Nam ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sơn Ngọc Minh từng được biết đến là thành viên nhóm nhạc V.Music. Nhóm ghi dấu ấn với hình ảnh trẻ trung, lịch lãm cùng nhiều ca khúc dành cho giới trẻ. Sau khi V.Music ngừng hoạt động vào năm 2014, nam ca sĩ lựa chọn theo đuổi con đường solo.

minh1.jpg
Sơn Ngọc Minh. Ảnh: FB Sơn Ngọc Minh.

Theo Vietnamnet, trong giai đoạn hoạt động độc lập, Sơn Ngọc Minh phát hành một số ca khúc như “Only uou”, “Đi tìm tình yêu”, “Anh muốn yêu em lần nữa”… Bên cạnh âm nhạc, anh còn lấn sân sang diễn xuất, tham gia một số dự án phim điện ảnh và truyền hình.

Trong cuộc phỏng vấn với Gia đình và Xã hội, Sơn Ngọc Minh cho biết những năm đầu hoạt động solo là quãng thời gian nhiều áp lực. Nam ca sĩ thừa nhận gặp khó khăn về tài chính lẫn định hướng nghề nghiệp.

“Đầu tiên, tôi không có tiền mua bài hát để làm sản phẩm mới vì tiền trang trải cuộc sống cũng đã khó. Rồi mải mê đi kiếm tiền cho những nỗi lo, đến khi nhìn lại mới nhận ra mình đã chẳng có gì để tiếp tục phát triển nữa”, Sơn Ngọc Minh chia sẻ.

Theo Người Lao Động, trong chương trình “Người kết nối” năm 2017, nam ca sĩ từng tiết lộ có thời điểm trong túi chỉ còn 25.000 đồng, sống chật vật tại TP HCM và không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Thu nhập của Sơn Ngọc Minh thời điểm đó khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, chủ yếu đến từ công việc VJ cùng các show diễn nhỏ lẻ. Anh sống chung phòng trọ với 4 người khác để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Sau khi trừ tiền thuê nhà cùng nhiều khoản chi tiêu hằng ngày, nam ca sĩ gần như không có tiền dư để gửi về cho gia đình. Bố Sơn Ngọc Minh đã qua đời, còn mẹ anh làm giúp việc tại Cần Thơ. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, mẹ từng nhiều lần khuyên con trai trở về quê sinh sống khi thấy anh quá chật vật ở TP HCM.

minh2.jpg
Nam ca sĩ có sự nghiệp khá mờ nhạt. Ảnh: FB Sơn Ngọc Minh.

Cũng trong giai đoạn khó khăn, Sơn Ngọc Minh cho biết bác sĩ từng nghi ngờ anh mắc bệnh lý nghiêm trọng ở vòm họng. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện tài chính để thăm khám và điều trị, nam ca sĩ sống trong tâm trạng lo lắng kéo dài.

Không chỉ chịu áp lực kinh tế, Sơn Ngọc Minh còn trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần và từng tìm đến bác sĩ tâm lý để giải tỏa áp lực.

“Thực ra khi chia sẻ điều gì đó, tôi không cần ai dạy dỗ mà chỉ cần họ lắng nghe thôi. Tôi quen một tiến sĩ tâm lý, bất cứ khi nào bị stress, tôi luôn tìm đến để có những định hướng đúng đắn và tôi sẽ tự tìm cách giải quyết”, giọng ca sinh năm 1990 chia sẻ.

Trước khi vướng ồn ào liên quan đến ma túy, Sơn Ngọc Minh nhiều năm hoạt động khá kín tiếng trong showbiz Việt. Hiện vụ việc liên quan đến nam ca sĩ vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mời quý độc giả xem clip: "Chất kích thích, ma túy “bủa vây” giới trẻ". Nguồn VTV
#Sơn Ngọc Minh #ma túy #sao Việt #sự nghiệp #chuyện đời

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Giá đắt phải trả của nghệ sĩ Việt vướng nghi án ma túy

Từ đỉnh cao sự nghiệp, vì bê bối sử dụng trái phép ma túy, Miu Lê đánh mất hào quang và niềm tin công chúng.

Mới đây, thông tin ca sĩ Miu Lê vướng nghi án sử dụng trái phép chất ma túy tại Hải Phòng trở thành tâm điểm bàn luận. Một số nhà đài và đơn vị sản xuất nhanh chóng gỡ hình ảnh, tiết mục liên quan đến nữ ca sĩ khỏi các nền tảng truyền thông.

Hình ảnh bị gỡ khỏi các nền tảng truyền thông

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Miu Lê bao lần vướng tranh cãi trước nghi án sử dụng trái phép chất ma túy?

Trước nghi án sử dụng trái phép chất ma túy, Miu Lê không ít lần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Giữa lúc trở thành tâm điểm vì nghi án sử dụng trái phép chất ma túy, những tranh cãi xoay quanh Miu Lê một lần nữa bị nhắc lại. Theo Tiền Phong, nữ ca sĩ từng gây bàn luận khi chia sẻ trên kênh chat cá nhân rằng cô muốn được gọi là “Miu Lê” thay vì gắn thêm danh xưng “Em xinh”.

Miu Lê cho biết hành trình tại chương trình “Em xinh say hi 2025” đã khép lại và cô muốn trở về với nghệ danh quen thuộc của mình. Tuy nhiên, phát ngôn này xuất hiện đúng thời điểm đêm concert “Em xinh say hi” sắp diễn ra, khiến một bộ phận khán giả phản ứng mạnh.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Sự nghiệp của Miu Lê ra sao trước nghi án sử dụng trái phép chất ma túy?

Từ nghệ sĩ đa tài, Miu Lê đánh mất hình ảnh vì vướng nghi án sử dụng trái phép chất ma túy đang gây xôn xao dư luận.

Ca sĩ Miu Lê đang thu hút sự chú ý của dư luận sau thông tin liên quan đến nghi án sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, theo VOV, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) mới đây tiếp nhận tin báo của người dân về một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong nhóm có Lê Ánh Nhật (sinh năm 1991, nghệ danh Miu Lê) cùng một số cá nhân khác. Kết quả test nhanh cho thấy Miu Lê và hai người khác dương tính với ma túy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới