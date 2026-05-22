Thu Trúc: ‘Tôi muốn cháy hết mình ở chung kết Miss Eco International 2026’

Trong cuộc trò chuyện cùng PV Tri thức và Cuộc sống, Thu Trúc chia sẻ, trước chung kết Miss Eco International 2026, cô giữ nguồn năng lượng tích cực cùng sự quyết tâm cao độ. Người đẹp thừa nhận bản thân có chút hồi hộp trước giờ G, nhưng cảm xúc lớn nhất vẫn là sự háo hức khi sắp bước lên sân khấu quan trọng nhất của cuộc thi.

Á hậu Thu Trúc. Ảnh: NVCC.

Thu Trúc cho biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, kỹ năng catwalk đến các thông điệp môi trường muốn truyền tải tại đêm thi cuối cùng.

“Tôi đã sẵn sàng cháy hết mình để không có gì phải hối tiếc”, người đẹp chia sẻ.

Khi được hỏi về thí sinh muốn cùng bước vào Top 5, đại diện Việt Nam cho biết cô muốn nắm tay Gabbi Carballo - đại diện Philippines. Theo Thu Trúc, điều khiến cô ấn tượng không chỉ nằm ở ngoại hình nổi bật mà còn ở tinh thần nhiệt huyết với các hoạt động bảo vệ môi trường của đại diện Philippines.

Thu Trúc nói việc có thể cùng một thí sinh giàu năng lượng tích cực như Gabbi Carballo bước tiếp ở chặng cuối sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô tại Miss Eco International 2026.

“Miss Eco International giúp tôi trưởng thành hơn”

Nhìn lại hành trình đã qua, Thu Trúc cho rằng sự thay đổi lớn nhất của cô nằm ở sự tự tin và thế giới quan. Á hậu nhận ra Miss Eco International không đơn thuần là sân chơi nhan sắc mà còn là nơi giúp cô rèn luyện bản lĩnh ứng xử và ý thức rõ hơn về trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Thu Trúc chuẩn bị bước vào chung kết Miss Eco International 2026 diễn ra tại Ai Cập. Ảnh: NVCC.

“Tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết lắng nghe và sẵn sàng hành động vì cộng đồng”, Thu Trúc bày tỏ.

Người đẹp cho biết sau cuộc thi, cô muốn lan tỏa nhiều hơn các hoạt động vì môi trường và truyền cảm hứng về lối sống xanh tới giới trẻ.

Thu Trúc sinh năm 2003, đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.​ ​Trước khi bước vào các đấu trường nhan sắc, cô làm người mẫu ảnh và đạo diễn catwalk cho nhiều show thời trang thiếu nhi.​ ​Miss Eco International 2026 quy tụ dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn ra tại Ai Cập từ ngày 12-23/5.