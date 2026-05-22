Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Thu Trúc: ‘Tôi muốn cháy hết mình ở chung kết Miss Eco International 2026’

Thu Trúc cho biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng bứt phá tại chung kết Miss Eco International 2026.

Thu Cúc

Trong cuộc trò chuyện cùng PV Tri thức và Cuộc sống, Thu Trúc chia sẻ, trước chung kết Miss Eco International 2026, cô giữ nguồn năng lượng tích cực cùng sự quyết tâm cao độ. Người đẹp thừa nhận bản thân có chút hồi hộp trước giờ G, nhưng cảm xúc lớn nhất vẫn là sự háo hức khi sắp bước lên sân khấu quan trọng nhất của cuộc thi.

“Tôi đã sẵn sàng cháy hết mình”

thutruc3.jpg
Á hậu Thu Trúc. Ảnh: NVCC.

Thu Trúc cho biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, kỹ năng catwalk đến các thông điệp môi trường muốn truyền tải tại đêm thi cuối cùng.

“Tôi đã sẵn sàng cháy hết mình để không có gì phải hối tiếc”, người đẹp chia sẻ.

Khi được hỏi về thí sinh muốn cùng bước vào Top 5, đại diện Việt Nam cho biết cô muốn nắm tay Gabbi Carballo - đại diện Philippines. Theo Thu Trúc, điều khiến cô ấn tượng không chỉ nằm ở ngoại hình nổi bật mà còn ở tinh thần nhiệt huyết với các hoạt động bảo vệ môi trường của đại diện Philippines.

Thu Trúc nói việc có thể cùng một thí sinh giàu năng lượng tích cực như Gabbi Carballo bước tiếp ở chặng cuối sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô tại Miss Eco International 2026.

“Miss Eco International giúp tôi trưởng thành hơn”

Nhìn lại hành trình đã qua, Thu Trúc cho rằng sự thay đổi lớn nhất của cô nằm ở sự tự tin và thế giới quan. Á hậu nhận ra Miss Eco International không đơn thuần là sân chơi nhan sắc mà còn là nơi giúp cô rèn luyện bản lĩnh ứng xử và ý thức rõ hơn về trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

thutruc2.jpg
Thu Trúc chuẩn bị bước vào chung kết Miss Eco International 2026 diễn ra tại Ai Cập. Ảnh: NVCC.

“Tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết lắng nghe và sẵn sàng hành động vì cộng đồng”, Thu Trúc bày tỏ.

Người đẹp cho biết sau cuộc thi, cô muốn lan tỏa nhiều hơn các hoạt động vì môi trường và truyền cảm hứng về lối sống xanh tới giới trẻ.

Thu Trúc sinh năm 2003, đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.​

​Trước khi bước vào các đấu trường nhan sắc, cô làm người mẫu ảnh và đạo diễn catwalk cho nhiều show thời trang thiếu nhi.​

​Miss Eco International 2026 quy tụ dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn ra tại Ai Cập từ ngày 12-23/5.

Mời quý độc giả xem video: "Lan tỏa dự án nhân ái trong những cuộc thi nhan sắc". Nguồn VTV
#Miss Eco International #Thu Trúc #chung kết #môi trường #bảo vệ môi trường #á hậu

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

[INFOGRAPHIC] Thu Trúc cùng dàn mỹ nhân thi Miss Eco International 2026

Thu Trúc cùng dàn thí sinh Miss Eco International 2026 gây chú ý nhờ nhan sắc, học vấn và hình ảnh hiện đại trước thềm cuộc thi.

miss-eco.jpg
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Á hậu Thu Trúc: ‘Tôi đặt mục tiêu vào top 5 Miss Eco International 2026’

Á hậu Thu Trúc chia sẻ về hành trình nhập cuộc tại Ai Cập, mục tiêu Top 5 Miss Eco International 2026.

Ngay từ những ngày đầu có mặt tại Ai Cập, Á hậu Thu Trúc đã nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều chú ý nhờ năng lượng tích cực cùng tinh thần nhập cuộc tự tin. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, cô chia sẻ về áp lực tại đấu trường quốc tế, những kết nối đặc biệt với thí sinh quốc tế và mục tiêu lớn nhất tại Miss Eco International 2026.

thutruc2.jpg
Á hậu Thu Trúc. Ảnh: NVCC.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Á hậu Thu Trà thi Miss Intercontinental 2026, liệu có tạo bất ngờ?

Á hậu Thu Trà được kỳ vọng nối dài chuỗi thành tích của Việt Nam tại Miss Intercontinental nhờ học vấn, kỹ năng và phong thái hiện đại.

Ngày 18/5, Á hậu Lê Thị Thu Trà chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026. Không phải lựa chọn tạo hiệu ứng quá mạnh ngay từ đầu, cô vẫn được xem là “ẩn số” đáng chờ tại đấu trường sắc đẹp quốc tế có tuổi đời hơn nửa thế kỷ.

Thu Trà sinh năm 2002, gây chú ý với nền tảng học vấn nổi bật khi nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh. Người đẹp hiện đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và dự kiến tốt nghiệp vào tháng 6 tới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới