Người mẫu Kim Anh: 'Áp lực là động lực để tôi tiến lên'

Người mẫu Kim Anh trở lại đường đua Miss Grand Vietnam sau khi vào top 15 mùa trước, với tâm thế trưởng thành và nhiều mục tiêu mới.

Sau lần dừng chân ở Top 15 Miss Grand Vietnam 2025, Kim Anh lựa chọn trở lại cuộc thi. Trong cuộc trò chuyện cùng PV Tri thức và Cuộc sống, người đẹp chia sẻ về hành trình tự lập, áp lực vượt qua chính mình và lý do cô muốn được nhớ đến như một thí sinh giàu nỗ lực hơn là sự hoàn hảo.

“Tôi muốn mọi người thấy một Kim Anh bản lĩnh hơn”

- Sau khi từng vào Top 15 Miss Grand Vietnam 2025, điều gì khiến chị quyết định quay trở lại cuộc thi năm nay?

Điều khiến tôi quay lại Miss Grand Vietnam chính là khát khao được chinh phục ước mơ của mình một lần nữa. Sau hành trình ở mùa trước, tôi nhận ra bản thân vẫn còn nhiều điều chưa thể hiện hết.

Tôi quay lại không phải để chứng minh mình hoàn hảo, mà muốn mọi người thấy một Kim Anh trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

- Việc trở lại một cuộc thi từng dừng chân ở Top 15 chắc hẳn cũng đi kèm áp lực phải vượt qua phiên bản cũ của mình?

Chắc chắn sẽ có áp lực, vì khi quay lại tôi luôn tự nhắc bản thân phải tốt hơn trước. Nhưng tôi nghĩ áp lực đôi khi cũng là động lực để mình cố gắng nhiều hơn.

May mắn là tôi luôn có gia đình, bạn bè và những người yêu thương bên cạnh động viên. Nhờ vậy, tôi học được cách biến áp lực thành động lực để tiếp tục tiến về phía trước.

“Tôi không quay lại để trở thành phiên bản hoàn hảo, mà để trở thành phiên bản bản lĩnh hơn”, Kim Anh chia sẻ.

- Sau nhiều cuộc thi sắc đẹp, chị thấy bản thân thay đổi nhiều nhất ở điều gì?

Điều tôi thay đổi nhiều nhất là cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống. Trước đây tôi khá nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói xung quanh.

Nhưng sau những trải nghiệm, tôi học được cách bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn và biết tập trung vào giá trị của bản thân thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

“Lợi thế lớn nhất không chỉ là catwalk”

- Là người mẫu, chị nghĩ đâu là lợi thế lớn nhất của mình khi bước vào Miss Grand Vietnam?

Công việc người mẫu giúp tôi có thêm sự tự tin trước ống kính, kỹ năng trình diễn và khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Nhưng tôi nghĩ lợi thế lớn nhất không chỉ nằm ở ngoại hình hay catwalk, mà là việc tôi hiểu cách truyền tải cảm xúc và câu chuyện của mình đến với mọi người.

- Ngoài kỹ năng trình diễn, chị đang đầu tư thêm điều gì cho cuộc thi năm nay?

Năm nay tôi dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện kỹ năng giao tiếp và cách ứng xử.

Tôi muốn bản thân không chỉ xuất hiện đẹp trên sân khấu mà còn có thể truyền cảm hứng bằng suy nghĩ, tiếng nói và những giá trị tích cực mà mình mang lại.

- Chị từng nhắc đến hành trình tự lập từ sớm. Điều đó ảnh hưởng thế nào đến con người chị hôm nay?

Việc tự lập từ sớm giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi học được cách biết ơn những điều nhỏ nhất, biết cố gắng cho mục tiêu của mình và không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn.

Chính những trải nghiệm đó tạo nên một Kim Anh mạnh mẽ hơn và biết trân trọng mọi cơ hội mình có được.

“Điều khó nhất không phải vượt qua người khác, mà là vượt qua phiên bản cũ của chính mình”, nữ người mẫu bày tỏ.

“Đi đường dài bằng giá trị thật sự”

- Chị từng nói không hứa sẽ là người đẹp nhất, nhưng sẽ là người nỗ lực nhất. Với chị, “nỗ lực” được thể hiện như thế nào?

Với tôi, nỗ lực không phải là cố gắng để hơn người khác, mà là mỗi ngày mình đều tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.

Đó là việc dám bắt đầu, dám thất bại, dám sửa sai và luôn kiên trì với mục tiêu dù hành trình có khó khăn đến đâu.

- Theo chị, điều gì quyết định việc một thí sinh có thể đi đường dài sau cuộc thi?

Tôi nghĩ điều giúp một thí sinh đi đường dài không chỉ là danh hiệu, mà còn là giá trị thật sự họ mang lại sau cuộc thi.

Khi mình có sự tử tế, bản lĩnh, thái độ làm việc nghiêm túc và luôn không ngừng học hỏi thì dù ở đâu cũng sẽ có cơ hội phát triển và được mọi người yêu thương.

Kim Anh là người mẫu từng vào top 15 Miss Grand Vietnam 2025, vào top 40 Hoa hậu Du Lịch Việt Nam - Miss Tourism Vietnam 2024. Người đẹp gây chú ý với hình ảnh năng động, tinh thần tự lập và định hướng phát triển bản thân theo hình mẫu phụ nữ hiện đại, bản lĩnh.

