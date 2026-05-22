Câu chuyện phía sau 'Khúc hát mừng sinh nhật' của Phan Đinh Tùng

Ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa đăng tải thông báo dài trên trang cá nhân, chia sẻ giữa anh và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm âm nhạc “Khúc hát mừng sinh nhật” và 5 album gồm: “Hạt nhân”, “Tùng chung”, “Tùng thuận”, “Tùng phong”, “Tùng teen”.

Phía nam ca sĩ cho biết: “Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ hiện có và theo quan điểm pháp lý của chúng tôi, vụ việc hiện đang tồn tại những khác biệt trong việc xác lập, khai thác và quản lý Quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm nêu trên.

Các vấn đề này đã dẫn đến việc phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu, quyền khai thác thương mại và quyền phân chia doanh thu trên nhiều nền tảng nhạc số quốc tế trong suốt một thời gian dài.

Đặc biệt, doanh thu quảng cáo phát sinh từ video âm nhạc “Khúc hát mừng sinh nhật” trên kênh YouTube chính thức của Phan Đinh Tùng - trong giai đoạn video đạt lượng truy cập và khai thác thương mại rất lớn - đã từng được hệ thống nền tảng và đơn vị phân phối doanh thu tạm thời ghi nhận cho phía liên quan trong quá trình phát sinh tranh chấp.

Sau quá trình khiếu nại, làm việc và cung cấp hồ sơ pháp lý kéo dài, một số Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đã được khôi phục. Tuy nhiên, cho đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”.

Phan Đinh Tùng cho biết trong thời gian qua, phía anh nhiều lần chủ động trao đổi và thể hiện thiện chí đối thoại nhằm tìm hướng giải quyết phù hợp. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng.

Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Đinh Tùng. Ảnh: FB Phan Đinh Tùng.

Nam ca sĩ nhấn mạnh: “Hiện tại, doanh thu liên quan đến các tác phẩm âm nhạc nêu trên đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ để chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phán quyết có hiệu lực pháp luật trước khi thực hiện việc phân bổ cho chủ thể có quyền sở hữu hợp pháp.

Chúng tôi tôn trọng quyền đánh giá, xem xét và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp đầy đủ theo đúng quy định pháp luật để vụ việc được giải quyết một cách khách quan, minh bạch và công bằng”.

Phía nam ca sĩ cho biết thêm nếu các vấn đề tồn đọng tiếp tục không đạt được hướng giải quyết phù hợp, họ sẽ thực hiện các bước pháp lý cần thiết theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại các cơ quan có thẩm quyền.

Từ ca khúc viết trong 30 phút đến bản nhạc quen thuộc của người Việt

Theo thông tin từ Znews, “Khúc hát mừng sinh nhật” được Phan Đinh Tùng lấy cảm hứng từ bài “Happy birthday to you” của nhạc sĩ người Mỹ Mildred Jane Hill sáng tác năm 1893.

Phan Đinh Tùng hoàn thành bài hát chỉ trong khoảng 30 phút. Ca khúc nằm trong album “Hạt nhân” của nam ca sĩ. Thời điểm đầu phát hành, do hạn chế kinh phí, Phan Đinh Tùng chỉ thực hiện video đơn giản bằng cách ghép các buổi biểu diễn phòng trà.

Đến năm 2009, khi bài hát lan truyền rộng rãi, anh mới đầu tư thực hiện MV hoàn chỉnh. MV được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của nam ca sĩ từ năm 2016 và hiện đạt hơn 300 triệu lượt xem, trở thành sản phẩm có thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp của Phan Đinh Tùng.

Phan Đinh Tùng trong MV "Khúc hát mừng sinh nhật". Ảnh: Vietnamnet.

Về thành công của “Khúc hát mừng sinh nhật”, nam ca sĩ từng chia sẻ trên VTV: “Mong muốn ban đầu của tôi là viết một bài hát mà tất cả người Việt Nam đều hát trong ngày sinh nhật và đã đạt được điều đó. Điều đó hạnh phúc vô cùng, hơn kỳ vọng ban đầu”.

“Khúc hát mừng sinh nhật” mang về cho Phan Đinh Tùng bao nhiêu tiền?

Theo Vietnamnet, liên quan tin đồn thu về khoảng 8 tỷ đồng tiền bản quyền từ “Khúc hát mừng sinh nhật”, Phan Đinh Tùng từng phủ nhận và cho rằng con số này “cách quá xa thực tế”.

Nam ca sĩ cho biết doanh thu thực tế của các ca khúc thường bị thất thoát bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Dù MV “Khúc hát mừng sinh nhật” trên YouTube đạt hàng trăm triệu lượt xem nhưng số lượt nghe và sử dụng ngoài đời thực còn lớn hơn rất nhiều.

Phan Đinh Tùng nói thêm phần lớn các chương trình, tiệc sinh nhật thường tải bài hát về để sử dụng trực tiếp thay vì mở trên YouTube nhằm tránh quảng cáo. Điều này khiến anh gần như không thể kiểm soát toàn bộ nguồn thu phát sinh từ ca khúc.

"Hầu như không ai mở YouTube để phát nhạc trong các chương trình, đám tiệc. Họ thường tải về để không dính quảng cáo. Vì vậy, tôi mất trắng khoản này. Nếu bài đó được giám sát và đối soát chặt chẽ hơn, tôi có thể sống khỏe mà không cần làm gì", Phan Đinh Tùng cho hay.