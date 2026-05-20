Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Vì sao Trịnh Thăng Bình được chờ đợi ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026?

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình bước vào Anh trai vượt ngàn chông gai với lợi thế lớn về chuyên môn và trải nghiệm.

Thu Cúc

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình xuất hiện tại Anh trai vượt ngàn chông gai không theo cách quá bùng nổ hay tạo tranh cãi mạng xã hội. Nhưng chính điều đó lại khiến anh trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của mùa giải năm nay.

binh1.jpg
Trịnh Thăng Bình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: FB Trịnh Thăng Bình.

Một trong số ít nghệ sĩ hiểu âm nhạc từ nhiều vị trí

Điểm mạnh của Trịnh Thăng Bình nằm ở việc anh chưa bao giờ chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ. Sau gần 20 năm làm nghề, nam nghệ sĩ đã đi qua nhiều vị trí trong âm nhạc: từ thành viên nhóm nhạc, ca sĩ solo đến nhạc sĩ và nhà sản xuất.

Đó là lợi thế không phải nghệ sĩ nào ở Anh trai vượt ngàn chông gai cũng có.

Người từng tham gia sản xuất âm nhạc thường có tư duy khá rõ về cấu trúc bài hát, điểm rơi cảm xúc và cách tạo cao trào cho tiết mục. Ở những chương trình thiên về trình diễn tập thể, nghệ sĩ biết cách “dựng” sân khấu thường tạo khác biệt rõ hơn khi cuộc chơi đi sâu.

Ngoài ra, việc tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM cũng giúp Trịnh Thăng Bình có thêm lợi thế về tư duy trình diễn. Anh hiểu cách kể chuyện bằng sân khấu, xử lý cảm xúc và tạo không khí cho tiết mục thay vì chỉ tập trung vào phần hát.

Điều giúp Trịnh Thăng Bình giữ được sự kết nối với khán giả sau nhiều năm nằm ở những ca khúc có đời sống khá bền. “Người ấy”, “Tâm sự tuổi 30”, “Khác biệt to lớn” đều từng tạo độ phủ mạnh và vẫn được nghe lại sau nhiều năm phát hành.

Âm nhạc của Trịnh Thăng Bình không thiên về phô diễn kỹ thuật hay chạy theo xu hướng quá nhanh. Các ca khúc của anh thường mang màu sắc tự sự, chạm vào tâm trạng của những người đã đi qua va chạm tình cảm, áp lực cuộc sống và cảm giác lưng chừng của tuổi trưởng thành.

Chính điều đó tạo nên màu sắc riêng cho Trịnh Thăng Bình giữa thị trường giải trí vận hành ngày càng nhanh và phụ thuộc nhiều vào hiệu ứng tức thời.

Nam ca sĩ mang hình ảnh của một nghệ sĩ đi lên bằng nghề, bằng trải nghiệm và sự bền bỉ hơn là những chiêu trò tạo chú ý. Và ở Vpop hiện tại, kiểu nghệ sĩ như vậy không còn xuất hiện quá nhiều.

binh2.jpg
Nam ca sĩ hoạt động trong showbiz Việt nhiều năm qua. Ảnh: FB Trịnh Thăng Bình.

Áp lực lớn nhất là làm mới chính mình

Dĩ nhiên, Trịnh Thăng Bình cũng đối mặt không ít áp lực khi bước vào Anh trai vượt ngàn chông gai. Nhiều năm qua, khán giả đã quen với hình ảnh nam ca sĩ gắn liền những bản ballad cảm xúc, sự điềm tĩnh và màu nhạc an toàn.

Trong khi đó, Vpop thay đổi rất nhanh. Một nghệ sĩ nếu không làm mới mình rất dễ bị bỏ lại phía sau. Màu sắc của Trịnh Thăng Bình lại thiên về chiều sâu và sự chậm rãi, không phải kiểu dễ tạo hiệu ứng tức thời.

Đó cũng là bài toán lớn nhất của nam ca sĩ ở thời điểm hiện tại.

Nếu tiếp tục đi theo công thức quen thuộc, anh dễ tạo cảm giác an toàn nhưng thiếu bất ngờ. Ngược lại, thay đổi quá mạnh cũng có thể khiến Trịnh Thăng Bình đánh mất màu sắc riêng từng giúp anh tạo dấu ấn với khán giả.

Điều người xem chờ đợi lúc này không phải một Trịnh Thăng Bình lặp lại hình ảnh của nhiều năm trước, mà là phiên bản mới hơn: linh hoạt hơn, giàu năng lượng sân khấu hơn nhưng vẫn giữ được chất riêng vốn có.

Giữa dàn nghệ sĩ thiên về bùng nổ sân khấu và tạo hiệu ứng mạnh, sự điềm tĩnh của Trịnh Thăng Bình vừa là màu sắc khác biệt, vừa là áp lực không nhỏ.

Sau gần 20 năm làm nghề, điều Trịnh Thăng Bình cần lúc này có lẽ không còn là thêm một bản hit, mà là một khoảnh khắc đủ mạnh để khán giả nhìn anh ở một vị trí khác.

Mời quý độc giả xem video: "Trịnh Thăng Bình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai". Nguồn FB Trịnh Thăng Bình.
#Trịnh Thăng Bình #Anh trai vượt ngàn chông gai #ca sĩ #nhạc sĩ #âm nhạc #sân khấu

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

[INFOGRAPHIC] 5 gương mặt đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

info-anh-tai-01.jpg
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Trấn Thành vắng mặt tại concert Anh trai 'Say Hi' mùa 2

Trấn Thành không thể tham gia concert Anh trai "say hi" vì lịch trình bận rộn, khiến các nghệ sĩ phải tự đảm nhận vai trò dẫn đắt đêm nhạc kéo dài nhiều tiếng.

Dù tốc độ tiêu thụ vé không đạt mức bùng nổ như mùa đầu và thiếu vắng một số nghệ sĩ như Trấn Thành, Cody Nam Võ, Vũ Cát Tường, concert thứ 2 của Anh trai “say hi” mùa 2 diễn ra tối 16/3 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vẫn khép thành công lại với bầu không khí sôi động.

Quy mô sân khấu nhỏ hơn hẳn so với mùa 1 nhưng phần lớn khu vực khán đài của đêm nhạc được lấp đầy, đặc biệt ở các khu đứng, gần sân khấu.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Anh Trai Say Hi 2025 tới hồi gay cấn, ai sẽ là quán quân?

Hiện tại, Negav, Bùi Trường Linh và B Ray là 3 cái tên được nhiều người theo dõi trên đường đua tới ngôi vị quán quân Anh Trai Say Hi 2025.

Chặng đường tìm ra quán quân Anh Trai Say Hi 2025 đang bước vào giai đoạn quyết định. Sau đêm chung kết với loạt phần trình diễn mãn nhãn, chương trình chỉ còn chờ vào sự bình chọn của khán giả để xác định Best 5, á quân và người đăng quang.

Dựa trên số liệu được ghi nhận đến chiều 4/12/2025, có thể thấy rõ cục diện đang vô cùng kịch tính khi cả 5 thí sinh đều vượt mốc 1,1 triệu vote. Trong đó, nổi bật nhất là Negav với gần 2,2 triệu vote, tiếp đến là Bùi Trường Linh hơn 1,7 triệu vote và B Ray hơn 1,3 triệu vote. Cong B cũng bám rất sát với gần 1,3 triệu vote.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới