Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Nhan sắc 'cực phẩm' từ nhỏ đến lớn của em gái thủ môn Đặng Văn Lâm

Từ cô bé từng được báo Thái Lan khen ngợi khi mới 12 tuổi, em gái thủ môn Đặng Văn Lâm nay trưởng thành với vóc dáng nổi bật và phong cách hiện đại, nữ tính.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Đặng Thanh Giang sinh năm 2007, là em gái út của thủ môn nổi tiếng Đặng Văn Lâm. Mang trong mình hai dòng máu Việt - Nga, ngay từ nhỏ, cô bé đã sớm gây chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, đáng yêu như búp bê.
Thanh Giang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng là vào năm 12 tuổi. Khi sang Thái Lan để cổ vũ anh trai thi đấu, cô bé đã lọt vào ống kính của truyền thông xứ Chùa Vàng. Tờ Siam Sport danh tiếng lúc bấy giờ đã không tiếc lời khen ngợi, đăng tải hình ảnh và miêu tả Thanh Giang là một cô bé mang dòng máu lai Á - Âu sở hữu ngoại hình vô cùng dễ thương, thanh tú.
Bẵng đi một thời gian, Thanh Giang giờ đây đã là một thiếu nữ 19 tuổi với sự thay đổi ngoạn mục về vóc dáng.
Không còn là cô bé rụt rè ngày nào, em gái Đặng Văn Lâm hiện tại sở hữu chiều cao cực kỳ nổi bật, gần 1,8 m cùng vóc dáng nuột nà, chuẩn chỉnh.
Gương mặt trái xoan với đường nét hài hòa, sống mũi cao và đôi mắt to giúp em gái Đặng Văn Lâm dễ dàng thu hút ánh nhìn mỗi lần xuất hiện.
Không chỉ nổi bật nhờ ngoại hình, Thanh Giang còn nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô hiện thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi.
Nhờ lợi thế ngoại hình cùng chiều cao ấn tượng, Thanh Giang gần đây thử sức với vai trò người mẫu. Trước đó, cô theo đuổi nghệ thuật múa giống bố mẹ và từng được học ballet từ nhỏ.
Thanh Giang còn yêu thích các hoạt động thể chất. Cô có sở thích cưỡi ngựa và thường xuyên duy trì lối sống năng động. Dù không hoạt động showbiz chuyên nghiệp, em gái Đặng Văn Lâm vẫn nhận được sự chú ý mỗi lần xuất hiện cùng anh trai trên sân bóng.
Thanh Giang theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, nữ tính. Cô thường diện crop top khoe vòng eo thon gọn và ưu tiên phong cách trang điểm nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.
Từ cô bé lai đáng yêu được báo chí nước ngoài săn đón, Đặng Thanh Giang đã có màn "dậy thì thành công" rực rỡ để trở thành một hot girl tài sắc vẹn toàn ở tuổi 19.
