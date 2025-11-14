Đinh tán lỏng lẻo rung chuyển trên cánh máy bay khiến hành khách hoảng sợ

Khoảnh khắc kinh hoàng được hành khách ghi lại trong ngày 22/10 (giờ địa phương) vừa qua trên chuyến bay từ Bangkok đến Chiang Mai, Thái Lan.

Chiếc Boeing 737-800 của Hãng hàng không Thai Lion Air theo lịch trình đang bay trên không trung ở độ cao hơn 9.000m thì một hành khách khi nhìn qua cửa sổ đã phát hiện hàng loạt các đinh tán trên cánh máy bay rung bần bật như khắp rơi ra ngoài.

Nguồn: Newsflare

Điều kinh hãi là trong số đó có cả chiếc đinh tán đã bị bung hẳn ra. Sau sự hoảng sợ, hành khách đã thông báo cho tiếp viên hàng không trên chuyến bay.

Các thành viên phi hành đoàn đã trấn an hành khách rằng máy bay vẫn an toàn trong suốt hành trình. “Sau khi máy bay hạ cánh, nhóm kỹ thuật của Thai Lion Air đã ngay lập tức tiến hành kiểm tra chi tiết và đảm bảo rằng tất cả các hệ thống và cấu trúc đều an toàn cho các hoạt động bay tiếp theo”, Danang Mandala Prihantoro - Giám đốc chiến lược truyền thông của Lion Group cho biết.

Thai Lion Air là một phần của hãng hàng không Lion Air Group tại Indonesia và đã hoạt động từ năm 2014, sau khi tập đoàn này mở rộng sang Đông Nam Á.