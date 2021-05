10 loại trái cây cấp nước cho da căng mọng trong mùa hè

Dưa hấu: Với 92 % là nước, dưa hấu sẽ giúp làn da được bổ sung độ ẩm kịp thời, ngăn chặn tình trạng da khô. Trong dưa hấu còn chứa vitamin B6, một loại vitamin sẽ tăng cường sức mạnh của não bộ, giúp bạn tập trung, minh mẫn hơn. Thậm chí nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bạn hoàn toàn có thể thay thế nước uống hằng ngày bằng nước ép dưa hấu. Cam: Trái cây họ cam quýt không chỉ để giải khát mà còn cấp nước cho làn da của phụ nữ. 88% trọng lượng của một quả cam là nước, còn lại là chất xơ, chất chống ôxy hoá và dưỡng chất có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận. Đối với da, cam là một nguồn vitamin C dồi dào giúp cho làn da trắng sáng và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch. Dâu tây: Không chỉ cấp nước cho cơ thể khoẻ mạnh, dâu tây (và các loại quả mọng nói chung) thường chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất giúp ngăn ngừa lão hoá da và mang lại làn da tươi trẻ từ bên trong. Dưa lưới mọng nước, giòn và rất thơm ngon, nó được đánh giá là loại trái cây thích hợp cho mùa hè nóng bức. Với hơn 88% là nước, dưa lưới giải khát ngay tức thì, cung cấp lượng nước và chất điện giải cho cơ thể, hạn chế tình trạng mất nước. Không chỉ vậy, dưa lưới còn chứa vitamin C, A, B, K, B9, magie và chất xơ hoà tan có lợi cho cơ thể. Nước chanh: Chanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào giúp cải thiện sức sống cho làn da khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Nước chanh cung cấp nhiều hơn 90% chất điện giải so với nước thường, nhờ đó, nó sẽ giữ cho làn da của bạn đủ nước. Bạn nên uống 2 cốc nước chanh mỗi ngày để tăng cường mức độ hydrat hóa cũng như cân bằng nồng độ pH trong mùa hè. Bưởi: Một quả bưởi chứa 88% nước có lợi cho quá trình hydrat hóa của cơ thể. Là họ hàng nhà cam, bưởi cũng chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và vitamin giúp da trắng sáng khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Nước dừa rất giàu kali và các khoáng chất khác nên nó điều hòa dịch nội bộ và bổ sung nước cho cơ thể. Nó đã được dùng để điều trị chứng mất nước mỗi khi bạn bị bệnh lỵ, dịch tả, tiêu chảy, cúm và sự cân bằng chất điện phân. Ngoài ra, bạn cũng có thể thoa nhẹ nhàng nước dừa lên da để cung cấp nước cho da ngay lập tức Táo chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ, khoáng chất và vitamin tốt cho sức khỏe. Loại quả này có vị ngọt và chứa đến 84,6% nước, cung cấp lượng vitamin A và C dồi dào giúp chống lão hóa, làm trắng da và giúp cho da không bị quá khô ráp. Dưa chuột chứa một lượng nước dồi dào và có các chất giải độc giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể bạn, làm cho làn da mịn màng và sáng hơn. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa axit ascorbic (vitamin C), các khoáng chất vitamin có công dụng làm mát cũng như giữ nước, cải thiện làn da và giúp cho làn da đầy sức sống, rạng rỡ ngay cả trong mùa hè. Đu đủ có thể mang lại lợi ích cho những ai có làn da bị thiếu nước. Đây là một loại quả có nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, folate, magiê và kali và papain dồi dào, lượng natri thấp và hàm lượng nước cao giúp nuôi dưỡng làn da. Các enzym trong đu đủ có thể hỗ trợ điều trị da khô và bong tróc, đồng thời dưỡng ẩm tốt cho da. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Uống trà xanh đúng cách để cơ thể khỏe hơn". Nguồn: VTV24.

