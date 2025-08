Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Gel Promed ngừa sẹo

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành thông báo số 2002/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây (SA.AD Liquid Hand Soap-Strawberry)-chai 500ml. Trên nhãn ghi Số tiếp nhận Phiếu công bố 168771/22/CBMP-QLD, số lô 26PO 65/209E, NSX 20/09/2024, HSD 19/09/2027.

Sản phẩm do Công ty Touch One Co., Ltd, Thái Lan sản xuất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Goldpoint (địa chỉ 27 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.