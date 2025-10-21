Hà Nội

Điều trị thành công ca bệnh co thắt tâm vị không nuốt được

Bệnh viện Thủ Đức điều trị thành công ca co thắt tâm vị, giúp giảm khó nuốt và ngăn ngừa biến chứng trào ngược hiệu quả bằng kỹ thuật tiên tiến.

Thúy Nga

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã điều trị thành công một ca bệnh co thắt tâm vị điển hình. Bệnh nhân là chị N.T.H, 47 tuổi, đến từ xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai.

Co thắt tâm vị là một rối loạn vận động thực quản mạn tính, đặc trưng bởi mất nhu động thực quản và cơ thắt thực quản dưới không giãn đúng cách. Tình trạng này dẫn đến khó nuốt và ứ đọng thức ăn, gây ra các triệu chứng như khó nuốt cả thức ăn đặc và lỏng, trớ, ợ ra thức ăn, đau ngực sau ăn, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi hít.

tam-vi.jpg
Điều trị thành công một ca bệnh co thắt tâm vị không nuốt được - Ảnh BVCC

Theo chia sẻ của chị H, các triệu chứng bắt đầu xuất hiện từ khoảng 2 năm trước với biểu hiện ợ hơi sau ăn. Đặc biệt, trong một tháng gần đây, tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn với các triệu chứng ợ hơi, ợ chua và nôn ói sau ăn khoảng 2 giờ, nhất là khi ăn thức ăn đặc. Mặc dù đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế khác nhau, tình trạng của bệnh nhân vẫn không được cải thiện.

Ngày 07/10/2025, sau khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, chị H được thực hiện các thăm khám lâm sàng, nội soi, xét nghiệm cận lâm sàng và chụp CT. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật Heller kết hợp tạo hình tâm vị theo phương pháp Dor.

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đã được thực hiện thành công với kỹ thuật cắt dọc lớp cơ ở vùng tâm vị và một phần thực quản, đồng thời tạo van bán vòng trước bằng đáy vị để ngăn ngừa biến chứng trào ngược sau mổ.

tam-vi-1.jpg
Tạo hình thực quản - Ảnh BVCC

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Hồng Phong, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chia sẻ: “Phương pháp phẫu thuật này có nhiều ưu điểm vượt trội với hiệu quả giảm khó nuốt cao (85-95%), giảm đáng kể tỷ lệ trào ngược so với phẫu thuật Heller đơn thuần, đồng thời bảo vệ được niêm mạc và ít gây tắc nghẽn hơn so với các phương pháp khác”.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tập ăn sớm và tỏ ra rất hài lòng vì không còn các triệu chứng ợ hơi hay nôn ói như trước. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã xuất viện trong tình trạng ổn định. Bệnh nhân được hẹn tái khám sau 1 tuần để cắt chỉ vết thương và được khuyến cáo theo dõi định kỳ các triệu chứng có thể xuất hiện của bệnh lý trào ngược như ợ hơi, ợ chua, nôn ói.

co-that-tam-vi-2.jpg
Tạo hình thực quản - Ảnh BVCC

Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý đến các dấu hiệu bất thường của hệ tiêu hóa, đặc biệt là các triệu chứng như khó nuốt, ợ hơi, đau ngực sau ăn kéo dài. Việc thăm khám và điều trị kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra như giãn thực quản, viêm thực quản hay suy dinh dưỡng.

Khi có các dấu hiệu bất thường, người dân có thể đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn.

Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng trang thiết bị hiện đại, việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.

