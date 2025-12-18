Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị xử phạt 70 triệu

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 70 triệu đồng và buộc tiêu hủy lô thuốc vi phạm theo quy định pháp luật.

Bình Nguyên

Ngày 17/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 765/QĐ-QLD về việc xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (địa chỉ trụ sở chính số 150 đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long (cách ghi địa chỉ trước ngày 01/7/2025: Số 150, đường 14 tháng 9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1.jpg
Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Lý do xử phạt: Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính sản xuất thuốc Viên nén Alfachim 4.2 (Chymotrypsin (tương đương 21 microkatal chymotrypsin) 4200 IU), số GĐKLH VD-34573-20, số lô 03010624, NSX 01/06/2024, HD 01/06/2026 vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

Một lô thuốc Alfachim 4.2 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất buộc phải thu hồi trên toàn quốc. Ảnh: Dược Cửu Long
Một lô thuốc Alfachim 4.2 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất buộc phải thu hồi trên toàn quốc. Ảnh: Dược Cửu Long

Với sai phạm trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị Cục Quản lý Dược xử phạt số tiền 70 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, công ty còn phải khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm nêu trên theo quy định tại Điểm a khoản 9 Điều 57 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và giao cho bà Nguyễn Thị Thu Hường là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trước đó, hồi tháng 6, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu thu hồi toàn quốc viên nén Alfachim 4.2 (Chymotrypsin (tương đương 21 microkatal chymotrypsin) 4200 IU), Số GĐKLH VD-34573-20, số lô 03010624, NSX 01/06/2024, HD 01/06/2026 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.

Hành vi của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long vi phạm điểm b khoản 4 Điều 57 và khoản 5 Điều 4, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Sống Khỏe

Nhà thuốc tây Bình An bị xử phạt 44 triệu

Nhà thuốc Bình An và hai công ty dược bị phạt do vắng mặt người chịu trách nhiệm, bán thuốc không có đơn, vi phạm quy định kiểm soát thuốc.

Ngày 17/12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công khai quyết định xử phạt loạt cơ sở vi phạm về lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Cụ thể, xử phạt Nhà thuốc tây Bình An (561/22/3A đường số 4, Khu phố 3, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh) 44 triệu đồng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xử phạt Hộ kinh doanh 138 Sống Khỏe 80 triệu, đình chỉ hoạt động 18 tháng

Vi phạm trong lĩnh vực y tế, Hộ kinh doanh 138 Sống Khỏe vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Ngày 2/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công khai Quyết định số 4091 QĐ-XPHC ngày 13/11/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Hộ kinh doanh 138 Sống Khỏe.

Hộ kinh doanh 138 Sống Khỏe (30 Hoa Hồng, phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh) đã có các hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty TNHH Sie Academy 35 triệu đồng

Sở Y tế TP HCM vừa công khai quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Sie Academy và Hộ kinh doanh Phòng khám chữa bệnh BS. Nguyễn Tất Thắng.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4377/QĐ-XPHC ngày 26/11/2025 đối với Công ty TNHH Sie Academy.

Cụ thể, Công ty Sie Academy có địa chỉ tại12 Bis Phan Kế Bính, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh bị xử phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 02 tháng; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Xem chi tiết

