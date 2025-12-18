Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị xử phạt 70 triệu

Ngày 17/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 765/QĐ-QLD về việc xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (địa chỉ trụ sở chính số 150 đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long (cách ghi địa chỉ trước ngày 01/7/2025: Số 150, đường 14 tháng 9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Lý do xử phạt: Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính sản xuất thuốc Viên nén Alfachim 4.2 (Chymotrypsin (tương đương 21 microkatal chymotrypsin) 4200 IU), số GĐKLH VD-34573-20, số lô 03010624, NSX 01/06/2024, HD 01/06/2026 vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

Một lô thuốc Alfachim 4.2 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất buộc phải thu hồi trên toàn quốc. Ảnh: Dược Cửu Long

Với sai phạm trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị Cục Quản lý Dược xử phạt số tiền 70 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, công ty còn phải khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm nêu trên theo quy định tại Điểm a khoản 9 Điều 57 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và giao cho bà Nguyễn Thị Thu Hường là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trước đó, hồi tháng 6, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu thu hồi toàn quốc viên nén Alfachim 4.2 (Chymotrypsin (tương đương 21 microkatal chymotrypsin) 4200 IU), Số GĐKLH VD-34573-20, số lô 03010624, NSX 01/06/2024, HD 01/06/2026 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.