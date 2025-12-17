Nội soi ống mềm siêu phức tạp lấy trọn u thực quản dạ dày khó cắt bỏ

Bệnh viện K đã xử lý thành công một khối u thực quản kích thước lớn cho người bệnh bằng kỹ thuật nội soi ống mềm qua khoang thứ ba – một kỹ thuật cao với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm của bác sĩ, kỹ thuật viên.

Nuốt nghẹn kéo dài, chán ăn và mệt mỏi, biểu hiện u thực quản không thể chủ quan

Người bệnh Hoàng Văn T. (40 tuổi, trú tại Quảng Ninh) nhập viện với triệu chứng nuốt nghẹn kéo dài, chán ăn và mệt mỏi, từng được chẩn đoán khối u dưới niêm mạc thực quản kích thước lớn kéo dài xuống thân vị dạ dày. Được chỉ định can thiệp phẫu thuật cắt u.

Sau đó, anh T. đi qua nhiều nơi mong tìm kiếm phương pháp can thiệp tối ưu nhất và quyết định tới Bệnh viện K với mong muốn được chẩn đoán chính xác và điều trị triệt để.

Do tính chất phức tạp của khối u, bệnh nhân được nhập viện tại khoa Ngoại Quán Sứ 1 và tiến hành hội chẩn liên khoa giữa Ngoại khoa, Nội soi và Gây mê hồi sức. Mục tiêu đặt ra đối với trường hợp này là loại bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời giảm tối đa xâm lấn cho người bệnh.

Bệnh viện K thành công cắt trọn khối u cơ trơn thực quản dạ dày 50 mm cho người bệnh bằng kỹ thuật can thiệp nội soi ống mềm siêu phức tạp - Ảnh BVCC

Qua khám và siêu âm nội soi, các bác sĩ khoa Nội soi – Thăm dò chức năng xác định bệnh nhân có khối u cơ trơn thực quản lớn, kích thước 16 × 50 mm, chiếm tới 4/5 chu vi lòng thực quản lan rộng xuống vùng thân vị dạ dày - một trong các vị trí khó và phức tạp nhất của can thiệp nội soi.

Khối u cơ trơn thực quản được cắt bỏ qua bằng can thiệp nội soi, hạn chế tổn thương cho người bệnh

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các chuyên gia quyết định áp dụng phương pháp can thiệp nội soi ống mềm bằng kỹ thuật can thiệp qua khoang thứ ba, một kỹ thuật cao đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa ekip và trang thiết bị hiện đại.

Quá trình can thiệp được thực hiện trong khoảng 2 giờ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Bùi Ánh Tuyết, Trưởng khoa Nội soi – Thăm dò chức năng và ThS.BS Trần Đức Cảnh, Phó Trưởng khoa, ê–kíp đã bóc tách toàn bộ khối u và cắt bỏ hoàn toàn mà không ghi nhận tai biến hay biến chứng ngay cả sau thủ thuật.

Bệnh nhân tỉnh táo sau can thiệp và có thể ăn uống trở lại sớm. Sau 2 ngày theo dõi tại bệnh viện, người bệnh được xuất viện. Kết quả mô bệnh học xác nhận đây là u cơ trơn lành tính.

Can thiệp nội soi hiện đại tại Bệnh viện K, hướng xử lý hiệu quả cho người bệnh

Theo TS.BS Bùi Ánh Tuyết, u cơ trơn là loại u lành tính thường gặp nhất trong nhóm u dưới niêm mạc thực quản, chiếm khoảng 60–70%. Phần lớn các khối u này có kích thước nhỏ, phát triển chậm từ lớp cơ niêm thành thực quản và không gây triệu chứng. Tuy nhiên, khi u phát triển lớn trên 40–50 mm, người bệnh có thể xuất hiện nuốt nghẹn, chán ăn, sút cân, buộc phải can thiệp điều trị.

Người bệnh ổn định sau cắt u - Ảnh BVCC

Đây là trường hợp tổn thương phức tạp do khối u lan rộng trong lớp cơ và chiếm gần toàn bộ chu vi lòng thực quản. Đối với can thiệp nội soi, hai tai biến nguy hiểm nhất cần đặc biệt lưu ý là chảy máu và thủng thực quản.

Trên thực tế, để bóc tách trọn vẹn khối u lớn như trường hợp này, nguy cơ thủng thành thực quản là không thể tránh khỏi. Nếu không kiểm soát tốt, lỗ thủng lớn có thể khiến khí tràn vào trung thất, gây chèn ép tim và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Do đó, can thiệp đòi hỏi bác sĩ nội soi có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp Ngoại khoa và Gây mê hồi sức, luôn sẵn sàng xử trí các tình huống phát sinh.

Ưu điểm của can thiệp nội soi hiện đại

Trước đây, việc điều trị các khối u ở đường tiêu hóa thường đồng nghĩa với các phẫu thuật lớn, đi kèm nhiều rủi ro và biến chứng sau phẫu thuật.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các can thiệp nội soi hiện đại, kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc được đưa vào ứng dụng như một phương pháp ít xâm lấn, cho phép loại bỏ hoàn toàn các khối u và ung thư sớm ở ống tiêu hóa, bao gồm thực quản, dạ dày và đại tràng, thông qua đường vào miệng.

Những ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này là bảo tồn nguyên vẹn đường tiêu hóa, giảm đau, không để lại sẹo ngoài da, ít biến chứng, chi phí hợp lý và thời gian hồi phục nhanh, giúp người bệnh trở lại cuộc sống bình thường sớm hơn.

Việc ứng dụng kỹ thuật nội soi hiện đại tại Bệnh viện K không chỉ mang lại kết quả điều trị tốt mà còn hỗ trợ chất lượng chăm sóc người bệnh ở mọi giai đoạn từ chẩn đoán đến phục hồi chức năng.

Bệnh viện tiếp tục đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại và nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ, phẫu thuật viên để mở rộng phạm vi áp dụng, đồng thời duy trì một môi trường điều trị an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp.