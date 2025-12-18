Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Chỉ một khoảnh khắc nghịch đồ, đinh 5 cm chui tọt vào ruột non trẻ 8 tuổi

Dị vật sắc nhọn như đinh, kim, ghim, kẹp tóc có thể “đi sâu” mà không dừng lại và chỉ cần một điểm kẹt, hậu quả có thể là thủng ruột, xuất huyết, viêm phúc mạc.

Thúy Nga

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Vĩnh Yên mới thực hiện ca cấp cứu nghẹn thở, 2 giờ cân não giữ mạng sống cho bé 8 tuổi bị chiếc đinh nhọn 5 cm mắc kẹt trong ruột non.

Theo đó, tối 5/12, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Vĩnh Yên tiếp nhận bé trai 8 tuổi (Phú Thọ) trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nuốt phải dị vật sắc nhọn dài khoảng 5 cm, đi sâu qua dạ dày, mắc kẹt tại tá tràng (đầu ruột non).

nuot-dinh.png
Thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo lời người nhà, sau bữa tối bé nghịch chiếc cặp tóc của bà bị hỏng. Bé dùng miệng giữ chiếc đinh để “sửa”, rồi vô tình nuốt trôi. Mẹ bé hoảng loạn, nhưng phản xạ nhanh, sơ cứu kịp thời và đưa con đến viện chỉ trong 30 phút.

Nhưng khi nội soi kiểm tra, bác sĩ và cả ê-kíp cũng phải thót tim, chiếc đinh nhọn nằm kẹt ở tá tràng - chỉ cần chậm thêm, nguy cơ thủng ruột – viêm phúc mạc – nhiễm trùng nặng – đe dọa tính mạng.

dinh-1.png
Hình ảnh đinh nằm trong ruột non - Ảnh BVCC

Không còn thời gian do dự, các bác sĩ lập tức triển khai nội soi cấp cứu dưới gây mê. Ca thủ thuật kéo dài gần 2 giờ “cân não”, bởi bệnh nhi còn nhỏ, dị vật vừa nhọn vừa nằm sâu. Chỉ một sai lệch cực nhỏ có thể khiến tá tràng bị rách thủng, buộc phải mổ mở ổ bụng, khi đó mọi chuyện có thể rẽ sang hướng khác.

dinh-2.png

Bằng chuyên môn và kinh nghiệm xử trí tình huống phức tạp, ê-kíp đã gắp thành công chiếc đinh ra ngoài, không gây tổn thương đường tiêu hóa. Bé tỉnh táo ngay sau thủ thuật.

Mẹ bé nghẹn ngào: “Lúc thấy con nuốt dị vật, tôi hoảng loạn nhưng cố gắng sơ cứu rồi đưa con đi viện ngay. Nhờ bác sĩ và bệnh viện mà cháu đã được cứu…”.

dinh-3.png

“Dị vật sắc nhọn như đinh, kim, ghim, kẹp tóc hỏng… có thể “đi sâu” mà không dừng lại, chỉ cần một điểm kẹt, hậu quả có thể là thủng ruột, xuất huyết, viêm phúc mạc.

Chỉ một chiếc đinh 5 cm cũng có thể khiến trẻ đối mặt nguy cơ thủng ruột. Nếu nghi nuốt dị vật, hãy đưa trẻ đến viện ngay để được xử trí kịp thời”, các bác sĩ cảnh báo khẩn cho các phụ huynh.

#Cấp cứu dị vật trong tiêu hóa #Nguy cơ thủng ruột trẻ em #Nuốt phải dị vật sắc nhọn #Xử trí cấp cứu nội soi #Nguy hiểm của đinh nhọn trong ruột #Phản xạ sơ cứu khi trẻ nuốt dị vật

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cô gái 25 tuổi bị kéo nhọn găm xuyên sọ sâu 5 cm

Khi không may bị dị vật đâm sâu vào cơ thể, tuyệt đối không nên cố rút dị vật ra, lập tức sơ cứu, đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế.

Ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công lấy lưỡi kéo nhọn đâm xuyên sọ bệnh nhân ra ngoài an toàn. Ca mổ nhiều thách thức đã mang lại cơ hội phục hồi tốt cho người bệnh.

Theo thông tin khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống cho biết, tối ngày 20/6/2025 bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân N.T.H.N (25 tuổi) trú tại phường Giếng Đáy, nhập viện trong tình trạng tỉnh, vết thương vùng thái dương trái sưng nề do bị lưỡi kéo găm sâu vùng đầu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông 54 tuổi ở Nghệ An hóc đinh vít khi ăn uống

Bệnh nhân 54 tuổi ở Nghệ An bị hóc đinh vít trong khi ăn uống, được bác sĩ Trung tâm Y tế Quế Phong (Nghệ An) nội soi cấp cứu, gắp dị vật ra an toàn.

Bệnh nhân L.T.L. (54 tuổi, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau rát vùng họng, nuốt vướng sau khi ăn.

Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị hóc dị vật ở thực quản và chỉ định nội soi tiêu hóa cấp cứu. Hình ảnh nội soi cho thấy một chiếc đinh vít dài cắm vào thành thực quản, gây phù nề và chảy máu nhẹ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít vào dạ dày phải cấp cứu

Bệnh nhân 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít, được cấp cứu kịp thời, cảnh báo nguy hiểm của dị vật kim loại trong dạ dày và đường tiêu hóa.

Chiều tối ngày 23/10, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang) tiếp nhận một bệnh nhân nam 35 tuổi trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn và khó chịu vùng thượng vị.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện nhiều dị vật kim loại trong dạ dày người bệnh, gồm đinh và ốc vít, những vật sắc nhọn có thể gây thủng dạ dày, tổn thương ống tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới