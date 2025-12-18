Chỉ một khoảnh khắc nghịch đồ, đinh 5 cm chui tọt vào ruột non trẻ 8 tuổi

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Vĩnh Yên mới thực hiện ca cấp cứu nghẹn thở, 2 giờ cân não giữ mạng sống cho bé 8 tuổi bị chiếc đinh nhọn 5 cm mắc kẹt trong ruột non.

Theo đó, tối 5/12, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Vĩnh Yên tiếp nhận bé trai 8 tuổi (Phú Thọ) trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nuốt phải dị vật sắc nhọn dài khoảng 5 cm, đi sâu qua dạ dày, mắc kẹt tại tá tràng (đầu ruột non).

Thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo lời người nhà, sau bữa tối bé nghịch chiếc cặp tóc của bà bị hỏng. Bé dùng miệng giữ chiếc đinh để “sửa”, rồi vô tình nuốt trôi. Mẹ bé hoảng loạn, nhưng phản xạ nhanh, sơ cứu kịp thời và đưa con đến viện chỉ trong 30 phút.

Nhưng khi nội soi kiểm tra, bác sĩ và cả ê-kíp cũng phải thót tim, chiếc đinh nhọn nằm kẹt ở tá tràng - chỉ cần chậm thêm, nguy cơ thủng ruột – viêm phúc mạc – nhiễm trùng nặng – đe dọa tính mạng.

Hình ảnh đinh nằm trong ruột non - Ảnh BVCC

Không còn thời gian do dự, các bác sĩ lập tức triển khai nội soi cấp cứu dưới gây mê. Ca thủ thuật kéo dài gần 2 giờ “cân não”, bởi bệnh nhi còn nhỏ, dị vật vừa nhọn vừa nằm sâu. Chỉ một sai lệch cực nhỏ có thể khiến tá tràng bị rách thủng, buộc phải mổ mở ổ bụng, khi đó mọi chuyện có thể rẽ sang hướng khác.

Bằng chuyên môn và kinh nghiệm xử trí tình huống phức tạp, ê-kíp đã gắp thành công chiếc đinh ra ngoài, không gây tổn thương đường tiêu hóa. Bé tỉnh táo ngay sau thủ thuật.

Mẹ bé nghẹn ngào: “Lúc thấy con nuốt dị vật, tôi hoảng loạn nhưng cố gắng sơ cứu rồi đưa con đi viện ngay. Nhờ bác sĩ và bệnh viện mà cháu đã được cứu…”.