Kỳ tích hồi sinh sản phụ ở Thanh Hóa sau 30 phút ngưng tim

Sản phụ tỉnh lại sau 30 phút ngưng tim, không để lại di chứng, trở về bên gia đình sau cuộc cấp cứu đầy trách nhiệm và quyết tâm của y bác sĩ.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hơn 2 tuần sau biến cố sinh tử, điều kỳ diệu đã xảy ra đối với sản phụ. Từ một bệnh nhân hôn mê sâu, ngừng tim kéo dài 30 phút, sản phụ đã tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, không để lại di chứng thần kinh hay vận động, đủ điều kiện xuất viện, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Trước đó, ngày 27/11, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung mổ lấy thai thành công cho sản phụ Kim Thị Mỹ P., em bé chào đời khỏe mạnh, nặng 3,1 kg. Tuy nhiên, đến khoảng 18h chiều cùng ngày, trong quá trình theo dõi hậu phẫu, sản phụ bất ngờ xuất hiện cơn co giật và nhanh chóng rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tim phổi. Suốt 30 phút liên tục, ê-kíp cấp cứu kiên trì ép tim, duy trì hồi sinh tim phổi cho người bệnh. Chính sự cấp cứu ban đầu kịp thời, bền bỉ và đầy trách nhiệm của tuyến cơ sở đã giữ lại cơ hội sống mong manh cho sản phụ, tạo tiền đề cho các bước điều trị tiếp theo.

Khi tim bệnh nhân đập trở lại nhưng tình trạng vẫn cực kỳ nguy kịch, bài toán khó được đặt ra: chuyển viện ngay tiềm ẩn nguy cơ tử vong trên đường vận chuyển, trong khi chậm trễ đồng nghĩa với việc đánh mất “thời gian vàng”, cơ hội sống sẽ càng mong manh.

Thay vì chờ bệnh nhân được chuyển viện lên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, kíp bác sĩ khoa Hồi sức tích cực 1 – Chống độc đã khẩn trương lên đường về Hà Trung. Một ê-kíp tinh nhuệ mang theo đầy đủ trang thiết bị hồi sức hiện đại, biến xe cứu thương thành “ICU di động”, trực tiếp tiếp cận người bệnh, ổn định các chỉ số sinh tồn tại chỗ và đưa bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa an toàn.

Bệnh nhân Kim Thị Mỹ P. được chăm sóc tích cực sau phẫu thuật. Ảnh BV

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 8 điểm), suy đa tạng, sốc và toan chuyển hóa nặng. Ngay lập tức, các biện pháp hồi sức chuyên sâu được triển khai: kết nối máy thở, lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch liều cao nhằm hỗ trợ các cơ quan suy yếu và loại bỏ độc tố sau ngừng tim.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân có huyết khối bán phần tại các nhánh động mạch phổi thùy dưới hai bên, được chẩn đoán tắc động mạch phổi, kèm theo dịch màng phổi. Đồng thời, tình trạng thiếu máu tiến triển nhanh khiến các bác sĩ nghi ngờ đờ tử cung gây chảy máu sản khoa.

Ê-kíp các bác sĩ đã phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh triển khai can thiệp nút mạch cầm máu, tuy nhiên tình trạng xuất huyết vẫn chưa được kiểm soát. Các chỉ số huyết động của người bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi bệnh nhân đồng thời cần điều trị chống đông do tắc động mạch phổi, đặt ra thách thức đặc biệt lớn trong việc cân bằng giữa cầm máu và duy trì điều trị huyết khối.

Trước nguy cơ mất máu đe dọa trực tiếp tính mạng, cuộc hội chẩn khẩn cấp toàn viện được thiết lập với sự tham gia của Ban Giám đốc Bệnh viện, các chuyên gia Bệnh viện Phụ sản, khoa Ngoại Tiêu hóa – Gan mật, Gây mê Hồi sức, Hồi sức tích cực và Huyết học – Truyền máu. Hội chẩn thống nhất chỉ định phẫu thuật mở ổ bụng cấp cứu cho bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định nguyên nhân mất máu đúng như dự đoán lâm sàng ban đầu: máu tràn nhiều trong ổ bụng do đờ tử cung. Ê-kíp buộc phải cắt tử cung cầm máu, khâu phục hồi các vị trí tổn thương, đồng thời duy trì hồi sức tích cực và truyền máu khối lượng lớn. Tổng cộng, trong vòng 10 giờ trước, trong và sau phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 45 đơn vị máu và các chế phẩm máu.

Ca phẫu thuật thành công, tình trạng chảy máu được kiểm soát, huyết động dần ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc đặc biệt theo phác đồ hậu phẫu nghiêm ngặt.

Bệnh nhân Kim Thị Mỹ P. ra viện trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình và các bác sĩ. Ảnh BV

Sau 4 ngày được cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, tự thở tốt, ngừng các thuốc vận mạch, không cần truyền bổ sung máu, vết mổ khô, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường, sức khoẻ ổn định.

Câu chuyện hồi sinh của sản phụ Kim Thị Mỹ P. một lần nữa khẳng định rằng, khi hệ thống y tế được vận hành đồng bộ, kết nối bằng trách nhiệm, trí tuệ và lòng nhân ái, những điều tưởng chừng không thể vẫn có thể trở thành hiện thực – mang lại sự sống, niềm tin và hạnh phúc cho người bệnh cùng gia đình.