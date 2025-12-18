Hà Nội

Sống Khỏe

U não tái phát thần tốc, bệnh nhân vượt cửa tử qua ca phẫu thuật căng não

Bệnh nhân người Campuchia thoát khỏi tử thần nhờ ca mổ đặc biệt, khống chế khối u lớn đe dọa mạng sống trong vùng tiểu não nhạy cảm.

Thúy Nga

Mới mổ u não được 8 tháng, khối u đã tái phát to như “quả trứng vịt” đe dọa mạng sống bệnh nhân người Campuchia, được các bác sĩ Việt Nam cứu sống.

Cú tái phát nghiệt ngã và "án tử" treo lơ lửng

Cách đây 8 tháng, anh N.V.A, sinh sống tại Campuchia cứ ngỡ mình đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau ca mổ u não tại địa phương. Nhưng sau đó, với tình trạng đau đầu dữ dội, đi đứng loạng choạng, ngày 6/12, anh đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh.

Từ các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy anh đối diện với những biến chứng do khối u tái phát thần tốc. Một khối u nguyên bào mạch máu (Hemangioblastoma) khổng lồ, dạng hiếm đã chiếm gần trọn vùng tiểu não bên trái.

qua-trung-1.jpg
Kết quả chụp CT-Scanner của bệnh nhân được chụp tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh - Ảnh BVCC

BSCK2 Đỗ Văn Long, người trực tiếp mổ, chia sẻ: “Hãy tưởng tượng, tiểu não vốn nhỏ bé nhưng lại phải chứa một khối u to bằng quả trứng vịt. Nó chèn ép trực tiếp vào thân não – nơi điều khiển mọi hoạt động sống còn của cơ thể. Chỉ cần một tích tắc sơ sẩy hoặc khối u lớn thêm chút nữa, bệnh nhân có thể tử vong đột ngột”.

Cuộc đấu trí 150 phút và "nghệ thuật" khống chế mạch máu

Cái khó của ca mổ này không chỉ nằm ở kích thước khối u mà còn ở bản chất của nó: U nguyên bào mạch máu thường "ngốn" máu rất dữ dội và nằm sát các cấu trúc thần kinh trung ương. Một sơ suất nhỏ có thể gây chảy máu ồ ạt, dẫn đến di chứng liệt toàn thân hoặc tử vong ngay trên bàn mổ.

i-nao-qua-trung.jpg
Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Để chuẩn bị cho ca mổ này, ê-kíp đã huy động hệ thống kính hiển vi phẫu thuật hiện đại nhất với độ phóng đại cực lớn cùng hệ thống theo dõi thần kinh nội soi. Thay vì bóc tách trực tiếp, các bác sĩ chọn đường tiếp cận vào các mạch máu nuôi u trước.

Dưới sự hỗ trợ của công nghệ, BSCK2 Đỗ Văn Long, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống đã khống chế các nguồn cấp máu, biến một khối u "đẫm máu" thành một vùng phẫu trường khô ráo. Trong suốt quá trình can thiệp vào vùng thân não nhạy cảm, mỗi cử động của dao mổ đều được giám sát bởi hệ thống cảnh báo thần kinh.

Kết quả ca đại phẫu dự kiến vô cùng phức tạp đã kết thúc chỉ sau 2 tiếng rưỡi. Lượng máu mất đi chỉ khoảng 200-300ml – một con số cực nhỏ đối với một ca mổ u não khổng lồ.

Kỳ tích sau 48 giờ

Chỉ 2 ngày sau phẫu thuật, người đàn ông từng không thể tự đi vững đã có thể đứng dậy, tự tin bước những bước chậm rãi đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của người thân. Những cơn đau đầu hành hạ suốt nhiều tháng qua hoàn toàn biến mất.

Bằng kinh nghiệm hơn 25 năm trong nghề, BS Đỗ Văn Long nhắn nhủ: “Nhiều người thường chủ quan với những cơn chóng mặt, nhức đầu hay đi đứng loạng choạng kéo dài. Đừng đợi đến khi đôi chân không còn điều khiển được mới đi khám. Những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản đó có thể là lời cầu cứu của bộ não trước những khối u nguy hiểm”.

Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã được xuất viện.

"Người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như đau đầu kéo dài, chóng mặt, đi đứng không vững. Đây có thể là dấu hiệu sớm của những bệnh lý thần kinh nguy hiểm, cần được thăm khám và điều trị kịp thời", các bác sĩ khuyến cáo.

Sống Khỏe

Từ vực sâu nguy kịch đến tia sáng hồi sinh cho người mắc u nguyên bào nuôi

U nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong ung thư phụ khoa, di căn diện rộng, biến chứng rất cao.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiếp nhận một ca bệnh hiếm gặp, đặc biệt nặng. Bệnh nhân B.T.S, 53 tuổi, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, toàn thân suy kiệt nặng.

Trước đó, bệnh nhân đã trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – phẫu thuật xuất huyết não và phẫu thuật cắt ruột non do tắc ruột, kèm sinh thiết chẩn đoán u nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng - một thể bệnh ác tính hiếm gặp, có diễn tiến cực kỳ nhanh chóng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nam sinh đau đầu, chóng mặt thường xuyên do u vùng tuyến tùng hiếm gặp

Nam sinh trẻ tuổi mắc u não hiếm gặp đe dọa tính mạng, nhưng đã được điều trị thành công nhờ phẫu thuật, hóa trị và xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Một tháng nay, cậu học sinh B.G.H (17 tuổi, Củ Chi, TP HCM) thường xuyên trong trạng thái đau nhức đầu, chóng mặt, mức độ đau tăng dần theo thời gian. Gia đình tưởng chừng chỉ là đau đầu thông thường do căng thẳng học tập, nên chỉ cho em dùng thuốc điều trị.

Sau đó tình trạng đau đầu vẫn tái diễn liên tục, có lúc kèm theo nôn ói khiến em mệt mỏi. Nghi ngờ những dấu hiệu bất thường của cơ thể, mẹ em đã đưa em đến cơ sở y tế địa phương thăm khám.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đặt điện cực định vị cắt khối u thần kinh đệm kích thước lớn 8cm trong não

Với u thần kinh đệm độ ác tính cao, tiêu chuẩn phẫu thuật khuyến cáo cần lấy thêm 4-5mm mô xâm lấn quanh u để hạn chế tái phát.

Ngày 2/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, lần đầu tiên các bác sĩ của bệnh viện đã áp dụng kỹ thuật đặt điện cực theo dõi chức năng liên tục trong trong phẫu thuật u thần kinh đệm lan tỏa. Phương pháp này thay thế cho phương pháp mổ thức tỉnh vốn khó áp dụng với khối u quá lớn và thời gian mổ kéo dài.

Bệnh nhân B.V.L (43 tuổi, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, được chẩn đoán mắc u thần kinh đệm nhu mô não kích thước lớn (khoảng 8cm), khối u lan tỏa sâu vào nhiều vùng chức năng quan trọng của bán cầu phải, bao gồm vùng vận động, vùng ngôn ngữ và vùng bao trong - nơi chỉ huy vận động nửa người.

Xem chi tiết

