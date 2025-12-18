U não tái phát thần tốc, bệnh nhân vượt cửa tử qua ca phẫu thuật căng não

Mới mổ u não được 8 tháng, khối u đã tái phát to như “quả trứng vịt” đe dọa mạng sống bệnh nhân người Campuchia, được các bác sĩ Việt Nam cứu sống.

Cú tái phát nghiệt ngã và "án tử" treo lơ lửng

Cách đây 8 tháng, anh N.V.A, sinh sống tại Campuchia cứ ngỡ mình đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau ca mổ u não tại địa phương. Nhưng sau đó, với tình trạng đau đầu dữ dội, đi đứng loạng choạng, ngày 6/12, anh đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh.

Từ các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy anh đối diện với những biến chứng do khối u tái phát thần tốc. Một khối u nguyên bào mạch máu (Hemangioblastoma) khổng lồ, dạng hiếm đã chiếm gần trọn vùng tiểu não bên trái.

Kết quả chụp CT-Scanner của bệnh nhân được chụp tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh - Ảnh BVCC

BSCK2 Đỗ Văn Long, người trực tiếp mổ, chia sẻ: “Hãy tưởng tượng, tiểu não vốn nhỏ bé nhưng lại phải chứa một khối u to bằng quả trứng vịt. Nó chèn ép trực tiếp vào thân não – nơi điều khiển mọi hoạt động sống còn của cơ thể. Chỉ cần một tích tắc sơ sẩy hoặc khối u lớn thêm chút nữa, bệnh nhân có thể tử vong đột ngột”.

Cuộc đấu trí 150 phút và "nghệ thuật" khống chế mạch máu

Cái khó của ca mổ này không chỉ nằm ở kích thước khối u mà còn ở bản chất của nó: U nguyên bào mạch máu thường "ngốn" máu rất dữ dội và nằm sát các cấu trúc thần kinh trung ương. Một sơ suất nhỏ có thể gây chảy máu ồ ạt, dẫn đến di chứng liệt toàn thân hoặc tử vong ngay trên bàn mổ.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Để chuẩn bị cho ca mổ này, ê-kíp đã huy động hệ thống kính hiển vi phẫu thuật hiện đại nhất với độ phóng đại cực lớn cùng hệ thống theo dõi thần kinh nội soi. Thay vì bóc tách trực tiếp, các bác sĩ chọn đường tiếp cận vào các mạch máu nuôi u trước.

Dưới sự hỗ trợ của công nghệ, BSCK2 Đỗ Văn Long, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống đã khống chế các nguồn cấp máu, biến một khối u "đẫm máu" thành một vùng phẫu trường khô ráo. Trong suốt quá trình can thiệp vào vùng thân não nhạy cảm, mỗi cử động của dao mổ đều được giám sát bởi hệ thống cảnh báo thần kinh.

Kết quả ca đại phẫu dự kiến vô cùng phức tạp đã kết thúc chỉ sau 2 tiếng rưỡi. Lượng máu mất đi chỉ khoảng 200-300ml – một con số cực nhỏ đối với một ca mổ u não khổng lồ.

Kỳ tích sau 48 giờ

Chỉ 2 ngày sau phẫu thuật, người đàn ông từng không thể tự đi vững đã có thể đứng dậy, tự tin bước những bước chậm rãi đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của người thân. Những cơn đau đầu hành hạ suốt nhiều tháng qua hoàn toàn biến mất.

Bằng kinh nghiệm hơn 25 năm trong nghề, BS Đỗ Văn Long nhắn nhủ: “Nhiều người thường chủ quan với những cơn chóng mặt, nhức đầu hay đi đứng loạng choạng kéo dài. Đừng đợi đến khi đôi chân không còn điều khiển được mới đi khám. Những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản đó có thể là lời cầu cứu của bộ não trước những khối u nguy hiểm”.

Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã được xuất viện.