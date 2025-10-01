Hà Nội

Sống Khỏe

Điều trị hiệu quả thoái hóa khớp cho người đàn ông bằng "keo tự thân"

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) vừa phẫu thuật nội soi, dùng "keo tự thân" giàu tiểu cầu (PRF) điều trị thoái hóa khớp gối cho nam bệnh nhân 55 tuổi.

Bình Nguyên

Bệnh nhân là ông T.T.V (55 tuổi, ngụ TP HCM) nhập viện trong tình trạng đau nhức kéo dài, hạn chế vận động cả hai khớp gối. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận tình trạng thoái hóa khớp gối giai đoạn II, kèm tổn thương sụn lồi cầu, mâm chày và thoái hóa dây chằng chéo trước. Đây là những tổn thương phức tạp, nếu không điều trị kịp thời sẽ khiến bệnh nhân khó vận động, thậm chí phải thay khớp nhân tạo.

Sau hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã quyết định thực hiện phương pháp mới, ứng dụng keo Fibrin kết hợp phẫu thuật nội soi.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi cắt lọc, làm sạch khớp gối, kết hợp ứng dụng keo Fibrin tự thân giàu tiểu cầu Platelet Rich Fibrin (PRF) - một loại “keo tự thân” được chiết tách từ chính máu của bệnh nhân. Từ 240ml máu ngoại vi của chính bệnh nhân, bác sĩ tách chiết được tổng cộng 10,9ml PRF, sau đó bơm trực tiếp vào các vị trí tổn thương trong quá trình nội soi cả hai khớp gối.

Các bác sĩ phẫu thuật cho khớp gối bị thoái hóa. Ảnh Bệnh viện Thống Nhất

Từ lượng máu này, hệ thống tách chiết tạo ra 10,9ml keo Fibrin giàu tiểu cầu, được bơm trực tiếp vào vị trí tổn thương. Phương pháp này không chỉ giúp cầm máu, giảm đau ngay trong mổ mà còn tạo điều kiện tái tạo mô sụn và phục hồi cấu trúc khớp.

Theo PGS.TS. Võ Thành Toàn – Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, keo Fibrin giàu tiểu cầu là bước tiến mới trong hỗ trợ phục hồi tổn thương khớp. Keo PRF được tạo ra từ chính máu của bệnh nhân, nên hoàn toàn an toàn, không lo lây nhiễm hay phản ứng đào thải.

Trong keo có rất nhiều yếu tố giúp tăng tốc độ phục hồi giúp kích thích tạo mạch máu mới, tái tạo sụn, hình thành mô mới. Fibrin trong keo giống như một lớp “khung đỡ tự nhiên”, giữ lại tiểu cầu và từ từ giải phóng các chất có lợi. Nhờ vậy, vùng tổn thương vừa được giảm đau, cầm máu, vừa có điều kiện để các tế bào mới phát triển và tái tạo.

Đặc biệt, PRF có thể duy trì tác dụng kéo dài từ 7 – 14 ngày sau phẫu thuật, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh, sớm đi lại và giảm chi phí điều trị.

Thực tế, sau phẫu thuật 3 ngày, bệnh nhân không còn đau, sưng nề, vết mổ khô, có thể tập gồng cơ, gấp duỗi gối bình thường.

Chân của bệnh nhân sau khi được phẫu thuật. Ảnh Bệnh viện Thống Nhất

Thoái hóa khớp gối là bệnh lý mạn tính phổ biến ở người trung niên, cao tuổi. Việc kết hợp phẫu thuật nội soi với PRF tự thân được đánh giá là phương pháp ít xâm lấn, an toàn, mở ra cơ hội cải thiện vận động và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

