Sống Khỏe

Chất tiết tế bào gốc điều trị thoái hóa khớp gối

Exosome là các “túi siêu nhỏ” do tế bào tiết ra giúp giảm viêm khớp, kích thích tế bào sụn phát triển, cải thiện môi trường trong khớp để khớp vận động tốt.

Thúy Nga - GS.TS Nguyễn Thanh Liêm

Thoái hóa khớp gối là bệnh rất thường gặp, đặc biệt ở người lớn tuổi, do sụn khớp bị mòn dần, gây đau, cứng khớp và khó vận động.

Đây là nguyên nhân hàng đầu gây đau mạn tính và tàn phế ở người cao tuổi, làm giảm chất lượng cuộc sống và gánh nặng kinh tế - xã hội. Bệnh hiện nay thường được điều trị bằng thuốc giảm đau, tập phục hồi chức năng hoặc thay khớp nhân tạo ở giai đoạn muộn.

Các phương pháp điều trị hiện tại có nhiều hạn chế vì vậy việc tìm kiếm các phương pháp điều trị mới nhằm hồi phục sụn khớp, phù hợp với sinh lý vẫn đang được nghiên cứu.

khoi-goi-moi.jpg
Liệu pháp điều trị cá thể hóa bằng chất tiết tế bào gốc (exosome) đã thu hút sự quan tâm của giới khoa học - Ảnh BSCC

Điều trị bằng tế bào gốc gần đây đã bắt đầu được áp dụng nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn vì vậy liệu pháp điều trị cá thể hóa bằng chất tiết tế bào gốc (exosome) đã thu hút sự quan tâm của giới khoa học.

Exosome là các “túi siêu nhỏ” do tế bào tiết ra, đặc biệt nhiều trong tế bào gốc trung mô. Chúng chứa các chất sinh học quý (protein, RNA, vi hạt) giúp:

Giảm viêm khớp

Bảo vệ và kích thích tế bào sụn phát triển

Cải thiện môi trường trong khớp, giúp khớp vận động tốt hơn.

khoi-goi-moi1.jpg
Một số nghiên cứu ban đầu trên động vật cho thấy, tiêm exosome vào khớp gối có thể giúp giảm đau, cải thiện chức năng vận động và làm chậm quá trình thoái hóa - Ảnh BSCC

Một số nghiên cứu ban đầu trên động vật cho thấy, tiêm exosome vào khớp gối có thể giúp giảm đau, cải thiện chức năng vận động và làm chậm quá trình thoái hóa.

Trước khi đưa vào áp dụng trên người, nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen trường Đại học Vinuni bắt đầu dự án đánh giá tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm Vinexo trên mô hình động vật.

Hy vọng nghiên cứu này sẽ mang lại một giải pháp mới, hữu ích để điều trị thoái hóa khớp gối.

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm (Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec)

#thoái hóa khớp gối #điều trị bằng exosome #tế bào gốc trung mô #giảm đau khớp #bảo vệ sụn khớp #liệu pháp cá thể hóa

