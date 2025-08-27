Nội soi khớp gối chỉnh lỏng gối, kém vận động

Vừa qua, với sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ BS.CKII Lê Nguyên Khải và BS.CKII Huỳnh Phước Hậu – Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, đội ngũ bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai do BS.CKI Đặng Đức Nam – Trưởng khoa phụ trách đã phối hợp thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật: Tạo hình sụn chêm gối trái và phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) kết hợp khâu sụn chêm.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh bVCC

Trường hợp 1, bệnh nhân nữ N.T.A.S (44 tuổi, trú tại xã Ia Hrung, Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đau gối trái kéo dài, hạn chế vận động. Kết quả MRI cho thấy tổn thương phức tạp vùng sụn chêm trong, kèm phù nề và tràn dịch khớp gối. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán rách phức tạp thân và sừng sau sụn chêm trong độ III gối trái và được chỉ định phẫu thuật tạo hình sụn chêm.

Trường hợp 2, bệnh nhân nam L.T. T (58 tuổi, trú tại huyện Mang Yang, Gia Lai) bị chấn thương gối phải, đau nhiều và khó vận động. Hình ảnh MRI cho thấy đứt dây chằng chéo trước, rách sụn chêm ngoài độ II cùng nhiều tổn thương kèm theo. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tái tạo ACL và khâu sụn chêm.

Cả 2 ca phẫu thuật đều diễn ra thuận lợi và thành công. Hiện tại, bệnh nhân đang được chăm sóc hậu phẫu, đồng thời thực hiện chương trình tập phục hồi chức năng tại khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BS.CKI Đặng Đức Nam, Trưởng khoa CTCH, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, các chấn thương khớp gối nếu không điều trị sớm và đúng phương pháp có thể dẫn đến thoái hóa khớp, biến dạng khớp và suy giảm khả năng vận động lâu dài.

Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh nên đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa khi có triệu chứng đau, sưng, lỏng gối hoặc hạn chế vận động sau chấn thương; Không tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài hay chần chừ điều trị, tránh làm tình trạng nặng thêm; Sau phẫu thuật, cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn phục hồi chức năng của bác sĩ để đạt hiệu quả tối ưu.