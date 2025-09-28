Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Điều tàn ác cuối đời của Từ Hi Thái hậu khiến hậu thế rúng động

Không chỉ quyền lực tuyệt đối, Từ Hi Thái hậu còn gây sốc bởi hành động tàn ác trước khi chết, để lại bí ẩn lịch sử khiến nhiều người kinh ngạc.

Theo Khánh An / Tổ Quốc

Năm 1908 là năm Đại Thanh không được yên bình. Trong năm này, người thống trị Đại Thanh suốt hơn nửa thế kỷ - Từ Hi Thái hậu qua đời.

Chuyện sống – chết của những người thống trị Thanh triều có lẽ sẽ không gây quá nhiều nghi ngờ, bàn tán trong dân chúng nếu như không có chuyện vô cùng khó hiểu sau đây xảy ra: Một ngày trước khi Từ Hi Thái hậu qua đời, vị hoàng đế bù nhìn Quang Tự cũng buông tay trần thế.

Đây là sự trùng hợp bất ngờ hay là một sự sắp xếp có chủ đích? Làm sao lại có thể xảy ra sự trùng hợp đến khó tin như vậy?

Bấy giờ vương triều nhà Thanh đã vô cùng thối nát, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu như Từ Hi Thái hậu không chết thì có lẽ vương triều Đại Thanh có thể kéo dài khoảng chục năm nữa, việc Từ Hi Thái hậu qua đời chẳng khác nào báo trước kết cục chấm dứt của nhà Thanh.

Cả cuộc đời của Từ Hi Thái hậu, tuy rằng bà đã làm được nhiều việc đáng khen nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua những sai lầm mà bà mắc phải.

Từ Hi Thái hậu là một người phụ nữ coi quyền lực còn quan trọng hơn cả mạng sống, bà không cho phép bất cứ ai xâm phạm đến quyền lực của bản thân, cho dù người đó có là hoàng đế đi chăng nữa.

Cũng chính vì thế mới có chuyện bà sẵn sàng ra tay giam lỏng và giết Hoàng đế khi quyền lực bị đe dọa.

Trong thời gian thực hiện biến pháp Mậu Tuất, Hoàng đế Quang Tự đã bí mật phát động chính biến, hòng loại trừ Từ Hi đoạt lại quyền lực của Hoàng đế.

Tuy nhiên, sự việc chưa kịp triển khai đã bị bại lộ dẫn đến thất bại thảm hại. Sự thất bại của Quang Tự Đế trong biến pháp Mậu Tuất đã khiến ông bị Thái hậu giam lỏng tại Doanh Đài đến tận khi qua đời.

Quang Tự chết khi mới 37 tuổi. Điều đáng nói là trước khi qua đời, ông không mắc phải chứng bệnh nào quá mức nghiêm trọng.

Theo ghi chép của Thái y Khuất Quế Đình trong "Chẩn Quang Tự Đế mật ký", trước khi qua đời, Quang Tự Đế thường "lăn lộn trên giường", "thường gào thét với tôi rằng bụng ngài đau đớn vô cùng", "mặt tím tái, đầu lưỡi vàng".

Tất cả các dấu hiệu bất thường ấy đã chứng minh rằng cái chết của vua Quang Tự không hề bình thường, có lẽ Hoàng đế đã bị người khác hạ độc chết, nhưng bấy giờ dưới uy lực của Từ Hi Thái hậu, không một ai dám lên tiếng hoài nghi về cái chết của vua.

Sự thật được phơi bày

Năm 2008, tức là tròn 100 năm ngày mất của vua Quang Tự, các nhà khảo cổ học Trung Quốc căn cứ theo mẫu tóc còn sót lại của vua để tiến hành kiểm tra. Kết quả là, họ đã phát hiện ra hàm lượng thạch tín trong tóc của Quang Tự Đế vượt gấp 100 lần ngưỡng của người bình thường.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Điều này đã chứng minh lời đồn vua Quang Tự bị hạ độc chết năm xưa hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều khi đó chẳng ai dám hé miệng mà thôi.

Và theo suy luận của các nhà sử học thì muốn giết vua Quang Tự khi đó, người bị hiềm nghi lớn nhất chính là Từ Hi Thái hậu.

Cơ sở để dẫn đến suy luận này là, trong nhật ký của Quang Tự Đế, vào thời gian Từ Hi bị bệnh có viết:

"Mặc dù ta bệnh nặng, nhưng ta tin rằng Lão Phật gia sẽ chết trước ta. Khi ấy, ta sẽ hạ lệnh chém đầu Viên Thế Khải và Lý Liên Anh."

Bằng một cách nào đó, Từ Hi đã biết được chuyện này. Không chỉ vậy, ngay từ đầu bà cũng đã xác định sẽ không để quyền lực rơi vào tay vua sau khi mình chết, vì thế mới có chuyện Quang Tự phải chết trước Từ Hi Thái hậu.

Và chuyện Từ Hi đầu độc vua Quang Tự, đến nay chẳng phải đã quá rõ ràng?

danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/tu-hi-thai-hau-truoc-khi-chet-da-lam-dieu-tan-ac-gi-d1362512.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExSnpxb1hacVNUM3NMbk5jRwEecFIpvRu3Tw8nz65oZQEiTwCWPtvSiFDUKMD32S0JsgRX7L3oYUi4-lwuEYU_aem_lQx8enX8bdWah36_5_WI7Q
#Từ Hi Thái hậu #Hoàng đế Quang Tự #Biến pháp Mậu Tuất #Viên Thế Khải #Lý Liên Anh #Hoàng đế

Bài liên quan

Kho tri thức

Món ăn độc nhất vô nhị giúp Từ Hi sung sức chuyện... 'giường chiếu'

Từ chuột có thể chế biến ra nhiều món đặc sản, nhưng “chuột bao tử” trong bữa tiệc nổi tiếng của Từ Hi Thái hậu là món ăn độc nhất vô nhị trên thế giới.

Từ chuột có thể chế biến ra nhiều món đặc sản, nhưng “chuột bao tử” trong bữa tiệc nổi tiếng của Từ Hi Thái hậu là món ăn độc nhất vô nhị từng thấy trên thế giới xưa nay. Được chế biến cầu kỳ, cách thưởng thức độc đáo, có mùi vị tươi ngon, béo ngậy và tác dụng y dược hiệu quả, món “chuột bao tử” đã để lại những ấn tượng khó quên.

Năm 1873, tình hình chính trị của Trung Quốc trở nên nguy ngập. Bên ngoài, các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Đức, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha cùng liên minh đánh Trung Quốc, đặc biệt lực lượng hải quân Anh - Pháp tấn công dữ dội vào nhiều cửa biển, uy hiếp kinh đô. Bên trong, khởi nghĩa Thái Bình thiên quốc của nông dân miền nam tiếp tục lan rộng, làm lung lay chính quyền. Giữa hoàn cảnh đó, là một nhà chính trị tài giỏi, độc đáo, quyết liệt và linh động, Từ Hi Thái hậu - người đứng đầu triều đình Mãn Thanh thấy rằng trước hết phải tạm hòa hoãn với các nước bằng chính sách ngoại giao mềm dẻo, khéo léo. Thái thú Lý Hồng Chương được trao sứ mệnh thương lượng với những sứ thần phương Tây mà mở đầu là một bữa tiệc được tổ chức vào Tết Nguyên đán năm 1874 tại cung điện Duy An.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sự thật lạnh người cỏ Phương Chi, dược thảo đại bổ của Từ Hi

Loại thảo mộc kỳ lạ này được xem như báu vật cung đình, vừa bổ dưỡng vừa huyền bí, khiến bao người tò mò về công dụng thực sự.

Cỏ Phương Chi “thần thánh” làm nên món cực bổ thấm đẫm máu ngựa

Trong lịch sử ẩm thực Trung Hoa, không ít truyền thuyết và giai thoại xoay quanh những món ăn được xem là “bất tử” – không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn mang năng lực chữa lành bệnh tật. Trong số đó, Phương Chi thảo (hay còn gọi là cỏ Phương Chi) được ghi lại như một thứ dược thảo kỳ bí, xuất hiện cả trong dã sử cung đình và những giai thoại xoay quanh triều Thanh, đặc biệt là trong bữa tiệc Xuân năm Giáp Tuất (1874) do Từ Hi Thái hậu tổ chức. Từ một loài cỏ hiếm mọc trên đỉnh Thái Hàng Sơn, Phương Chi thảo trở thành tâm điểm của sự hiếu kỳ, vừa mang ý nghĩa dược liệu, vừa gắn với quyền lực và sự xa hoa của hoàng cung nhà Thanh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Trước khi vua Quang Tự chết, Từ Hi Thái hậu làm điều đáng sợ nào?

Hoàng đế Quang Tự bằng hà trước Từ Hi Thái hậu đúng một ngày. Đặc biệt, trước khi vua Quang Tự mất, Từ Hi Thái hậu ban cho ông một bát sữa chua.

tuhy-5-1.jpg
Vua Quang Tự (1871 - 1908) là hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh, trị vì từ năm 1875 cho đến khi qua đời vào năm 1908. Mặc dù là bậc đế vương nhưng Quang Tự chỉ là vị vua bù nhìn khi Từ Hi Thái hậu nắm quyền khuynh đảo triều chính, mọi quyết định trọng đại đều do bà đưa ra.
tuhy-6-1.jpg
Ngày 14/11/1908, hoàng đế Quang Tự đột ngột băng hà ở tuổi 38. Một ngày sau, Từ Hi Thái hậu - người nắm giữ quyền lực nhà Thanh trong hơn 4 thập kỷ trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 74 tuổi.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới