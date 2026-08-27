Điều lưu ý khi cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026

Cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026 không phải để cầu xin tài lộc cho bản thân mà là để bố thí, làm phúc, giúp đỡ những linh hồn bơ vơ.

Cúng cô hồn là một nét đẹp tâm linh lâu đời trong tháng 7 Âm lịch, đặc biệt là vào ngày Rằm tháng 7 Âm lịch. Dân gian quan niệm đây là lúc Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để các vong hồn được trở về dương thế.

Lễ cúng cô hồn, hay còn gọi là cúng thí thực, không phải để cầu xin tài lộc cho bản thân mà là để bố thí, làm phúc, giúp đỡ những linh hồn bơ vơ, không nơi nương tựa. Chính vì mang ý nghĩa nhân văn như vậy, việc cúng bái cần được thực hiện với tâm thành và sự hiểu biết đúng đắn, tránh biến tướng thành mê tín.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng và những điều kiêng kỵ bạn nhất định phải biết khi cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026.

Cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026 phải vào buổi tối và ngoài trời

1. Về thời gian và địa điểm cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026

Đây là yếu tố quan trọng nhất nhưng nhiều gia đình lại hay nhầm lẫn.

Thời gian: Khác với cúng Phật, cúng gia tiên làm vào ban ngày, cúng cô hồn phải cúng vào BUỔI CHIỀU TỐI.

Theo quan niệm dân gian, ban ngày ánh sáng mặt trời mạnh, các cô hồn, ngạ quỷ là những linh hồn yếu ớt, sợ ánh sáng nên không thể lên nhận đồ cúng. Khoảng thời gian lý tưởng nhất là từ 17h đến 19h, khi trời đã dịu nắng, chạng vạng.

Bạn có thể cúng bất kỳ ngày nào trong tháng 7 Âm lịch, không nhất thiết phải đúng ngày 15. Nhiều người chọn cúng từ mùng 2 đến trước 12h trưa ngày 15/7 Âm lịch.

Địa điểm: Lễ cúng cô hồn phải được thực hiện NGOÀI TRỜI, trước cửa nhà, ngoài hiên, sân, ban công hoặc vỉa hè. Tuyệt đối không cúng cô hồn trong nhà.

Vì nếu cúng trong nhà, theo quan niệm sẽ rước vong vào nhà, khiến các vong hồn lưu lại, quấy quả gia chủ.

Khi cúng xong, gia chủ không nên mang đồ cúng cô hồn vào trong nhà để ăn, mà thường sẽ cho người khác, cho trẻ con hàng xóm nhặt hoặc tán lộc ngay tại chỗ.

2. Về mâm lễ vật cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026

Lễ vật cúng cô hồn không cần quá cầu kỳ, tốn kém, quan trọng là lòng thành. Một mâm cúng cơ bản thường gồm:

- Tiền vàng mã, quần áo chúng sinh bằng giấy: Nhiều màu sắc, không cần quá nhiều.

- Tiền lẻ, tiền thật 1.000 - 5.000 đồng.

- Gạo, muối trắng, 1 đĩa nhỏ.

- 12 bát cháo trắng loãng, 1 ít bỏng ngô, khoai, ngô, sắn luộc, kẹo bánh các loại.

- Nước, 3 nén hương và 2 ngọn nến nhỏ.

Lưu ý quan trọng khi chuẩn bị lễ vật cúng cô hồn Rằm tháng 7 2026

- Không cúng đồ mặn: Mâm cúng cô hồn tuyệt đối phải là đồ chay. Không cúng xôi gà, thịt heo, đồ mặn. Vì quan niệm cúng mặn sẽ khơi dậy lòng tham, sân, si của các vong hồn. Cháo trắng loãng là món không thể thiếu, vì dân gian tin rằng các cô hồn mang nghiệp nặng, thực quản nhỏ hẹp không thể nuốt được thức ăn thông thường, chỉ ăn được cháo loãng.

- Không cúng trái cây và hoa quả to: Lễ vật nên là những thứ nhỏ, rời rạc để các cô hồn dễ dàng giật, tranh nhau, thể hiện sự bố thí.

- Gạo và muối sau khi cúng xong phải rải ra đường, ra 4 phương 8 hướng, ngụ ý tiễn cô hồn đi và bố thí khắp nơi.

- Không cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026 khi chưa xin phép Thổ Công, Thần Linh:

3. Những lưu ý và kiêng kỵ khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026

Khi cúng, thái độ và cách hành lễ của gia chủ vô cùng quan trọng.

- Tâm phải thành, không cầu tư lợi: Khi cúng cô hồn, không nên khấn cầu xin mua may bán đắt, cầu giàu sang cho gia đình mình. Hãy khấn với tâm từ bi, thương xót, cầu cho các vong hồn được siêu thoát, không còn đói khát, vất vưởng. Văn khấn cúng cô hồn có sẵn, bạn có thể tìm đọc và thành tâm đọc theo.

- Không để trẻ con, phụ nữ mang thai và người già yếu lại gần: Khi cúng, năng lượng âm khá mạnh. Những người vía yếu, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai không nên đứng gần mâm cúng, tránh bị ảnh hưởng, trêu chọc.

- Không cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026 khi chưa xin phép Thổ Công, Thần Linh: Trước khi cúng cô hồn, nhiều nơi có tục phải khấn Thổ Công, Thần Linh, gia tiên cho phép các vong hồn vào nhận lễ trước cửa nhà mình.

- Ăn mặc chỉnh tề, giữ thái độ trang nghiêm: Dù cúng ngoài trời, gia chủ vẫn cần ăn mặc lịch sự, kín đáo, không nói tục, chửi bậy, cười đùa to tiếng trong lúc cúng. Phải giữ không khí trang nghiêm, thành kính.

- Đặt mâm cúng và hướng khấn: Không đặt mâm cúng ở nơi quá cao, chỉ nên đặt ở mặt đất hoặc bàn thấp. Khi khấn, gia chủ nên đứng nghiêm trang, chắp tay.

Điều quan trọng nhất của tháng 7 Vu Lan và lễ cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026 chính là chữ Hiếu và chữ Tâm.

4. Những điều kiêng kỵ sau khi cúng xong

Đây là những điều dân gian truyền lại để tránh rước xui xẻo vào nhà:

- Không ăn vụng đồ cúng cô hồn: Đồ cúng cô hồn là đồ bố thí cho người đã khuất. Người cúng không nên ăn, người nhà cũng không nên mang vào nhà ăn. Nếu muốn không lãng phí, có thể cho người đi đường hoặc để trẻ con đến giật cô hồn.

- Không mang vàng mã, quần áo chúng sinh vào nhà: Sau khi cúng xong, phải đốt vàng mã ngay tại chỗ. Tro vàng mã thì rải ra đường. Tuyệt đối không mang vào nhà.

- Không để lại mâm cúng quá lâu: Cúng xong khi hương tàn khoảng 1/3 hoặc 2/3 là có thể hóa vàng, rải gạo muối và kết thúc lễ. Không nên để mâm cúng từ ngày này qua ngày khác, để qua đêm ngoài trời.

- Giật cô hồn: Tục giật cô hồn - để người khác, đặc biệt là trẻ con tranh cướp đồ cúng - được cho là càng giật nhanh, càng nhiều người đến lấy thì càng có lộc, các cô hồn đã nhận được đồ và đi. Gia chủ không nên ngăn cản hay tỏ thái độ khó chịu.

- Dọn dẹp sạch sẽ: Sau khi cúng xong, phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực cúng, không để lại rác, tàn tro bừa bãi trước cửa nhà.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất của tháng 7 Vu Lan và lễ cúng cô hồn Rằm tháng 7 Âm lịch 2026 chính là chữ Hiếu và chữ Tâm. Cúng bái chỉ là hình thức bên ngoài, cốt lõi vẫn là sống lương thiện, làm việc phúc, báo hiếu cha mẹ, giúp đỡ người khó khăn.

Khi bạn thực hiện lễ cúng với tâm từ bi, không vụ lợi, không sợ hãi thái quá, thì đó mới là một mùa Vu Lan trọn vẹn và ý nghĩa. Đừng quá lo lắng về ma quỷ mà hãy xem đây là dịp để thực hành lòng nhân ái và sẻ chia.