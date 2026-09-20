Tomoe Gozen – nữ samurai khiến cả chiến trường Nhật Bản khiếp sợ

Tomoe Gozen là một trong những nữ võ sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản, nhưng câu chuyện về bà nằm giữa ranh giới mong manh của lịch sử và huyền thoại.

Vào cuối thế kỷ XII, giữa những cuộc chiến đẫm máu mở đầu thời đại samurai, một nữ chiến binh cưỡi ngựa, mang cung và kiếm, đã trở thành nhân vật huyền thoại của Nhật Bản. Đó là Tomoe Gozen, người được nhắc đến trong “Heike Monogatari” (Truyện kể Heike), một thiên sử thi nổi tiếng về cuộc chiến Genpei giữa hai gia tộc Taira và Minamoto.

Ảnh: houseofcare

Theo tác phẩm này, Tomoe là một nữ chiến binh phục vụ Minamoto no Yoshinaka, vị tướng thuộc nhánh Kiso của gia tộc Minamoto. Bà được mô tả không chỉ xinh đẹp mà còn là một cung thủ xuất sắc, cưỡi ngựa tài giỏi và sử dụng kiếm thành thạo. Đặc biệt, “Heike Monogatari” ca ngợi Tomoe như một chiến binh có sức mạnh và lòng can đảm vượt trội, thường được Yoshinaka giao vị trí tiên phong khi giao chiến.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Tomoe diễn ra trong trận Awazu năm 1184. Khi lực lượng của Yoshinaka thất bại và bản thân ông sắp bị quân địch bao vây, Yoshinaka yêu cầu Tomoe rời khỏi chiến trường. Theo lời kể trong “Heike Monogatari”, ông cho rằng việc một người đàn ông chết cùng một phụ nữ bên cạnh là điều đáng hổ thẹn, đồng thời muốn bà tìm cách sống sót.

Ảnh: Pinterest

Tomoe không lập tức rời đi. Trước khi biến mất khỏi câu chuyện, bà được mô tả đã lao vào đội hình đối phương và hạ một chiến binh nổi tiếng. Sau đó, bà cưỡi ngựa đi về phía đông. Từ đây, số phận của Tomoe trở nên mờ nhạt và các truyền thuyết về cuộc đời sau đó bắt đầu xuất hiện.

Điều thú vị là các nhà sử học hiện đại không thể chắc chắn Tomoe Gozen có thực sự tồn tại hay không. Bà nổi tiếng chủ yếu nhờ “Heike Monogatari”, trong khi những nguồn tư liệu gần thời Genpei khác, đặc biệt là “Azuma Kagami”, không ghi nhận bà. Vì vậy, có khả năng Tomoe là một nhân vật lịch sử được huyền thoại hóa, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng câu chuyện về bà đã bảo tồn ký ức về một nữ chiến binh có thật.

Ảnh: ukiyo-e

Dù lịch sử hay huyền thoại, Tomoe Gozen vẫn có ý nghĩa đặc biệt. Bà trở thành hình tượng tiêu biểu của “onna-musha” – những phụ nữ thuộc tầng lớp võ sĩ có khả năng tham gia chiến đấu – và là một trong những nhân vật nữ chiến binh được tái hiện nhiều nhất trong nghệ thuật Nhật Bản.

Hình ảnh Tomoe cưỡi ngựa, khoác giáp samurai, tay cầm cung giữa chiến trường đã vượt khỏi câu chuyện của thế kỷ XII để trở thành biểu tượng văn hóa. Có lẽ chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp, võ nghệ và số phận bí ẩn đã khiến Tomoe Gozen sống mãi trong trí tưởng tượng của người Nhật.