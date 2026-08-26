Cúng lễ Vu Lan 2026, điều cần biết để bày tỏ đạo hiếu, hướng thiện, tích phúc

Cúng lễ Vu Lan 2026 không nằm ở mâm lễ, mà nằm ở hành động sau lễ cúng. Vu Lan không chỉ là một ngày, mà là 365 ngày sống trọn đạo làm con.

Lễ Vu Lan không chỉ là một ngày lễ của Phật giáo, mà đã trở thành ngày lễ của tình người, của đạo hiếu làm người. Vào tháng 7 Âm lịch mỗi năm, khi những cơn mưa ngâu bắt đầu rơi, người Việt lại hướng lòng mình về cha mẹ, về tổ tiên.

1. Ý nghĩa sâu xa của lễ Vu Lan

Vu Lan, tên đầy đủ là Vu Lan Bồn, xuất phát từ chữ Phạn Ullambana, nghĩa là giải đảo huyền, tức là cứu người bị treo ngược. Sự tích bắt đầu từ câu chuyện của Tôn giả Mục Kiền Liên, một trong mười đại đệ tử của Đức Phật.

Mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề, khi còn sống đã tạo nhiều nghiệp ác, không tin vào Tam Bảo nên sau khi mất đã đọa vào ngạ quỷ, chịu cảnh đói khát khổ sở. Với lòng hiếu thảo và thần thông đệ nhất, Mục Kiền Liên đã dùng mắt thần tìm mẹ khắp nơi và thấy được cảnh khổ đó. Ngài dâng cơm cho mẹ nhưng cơm chưa tới miệng đã hóa thành lửa đỏ.

Lễ Vu Lan không chỉ là một ngày lễ của Phật giáo, mà đã trở thành ngày lễ của tình người, của đạo hiếu làm người.

Quá đau lòng, Ngài cầu xin Đức Phật chỉ cách cứu mẹ. Đức Phật dạy rằng, một mình Ngài không thể cứu được, mà phải nhờ vào sức chú nguyện hợp lực của chư Tăng trong ngày Tự Tứ, tức là ngày Rằm tháng 7, sau 3 tháng an cư kiết hạ. Hãy sắm sửa lễ vật cúng dường chư Tăng, nhờ công đức đó mà cứu được mẹ.

Ngài Mục Kiền Liên đã làm theo và quả thực đã cứu được mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ đó, lễ Vu Lan Bồn ra đời, trở thành ngày để chúng sinh báo hiếu cho cha mẹ.

Vì vậy, ý nghĩa của lễ Vu Lan được hiểu trên nhiều tầng:

Về mặt tâm linh Phật giáo:Đây là ngày xá tội vong nhân. Theo quan niệm, vào ngày Rằm tháng 7, cửa địa ngục được mở, các vong linh được trở về dương gian. Đây là dịp để con cháu làm phước, tụng kinh, cúng dường, hồi hướng công đức cho cha mẹ bảy đời, cho người đã khuất được siêu thoát.

Về mặt đạo đức, văn hóa: Vu Lan là ngày lễ báo hiếu. Bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng đẹp nhất của ngày này. Ai còn cha mẹ sẽ cài bông hồng đỏ, ai mất cha mẹ cài bông hồng trắng, ai mất một trong hai thì cài hồng nhạt. Bông hồng nhắc chúng ta rằng, hiếu hạnh không phải là điều gì lớn lao, mà ở ngay trong sự hiện diện của cha mẹ mỗi ngày.

Về mặt nhân văn: Vu Lan không chỉ báo hiếu cho cha mẹ hiện tại, mà còn mở rộng tâm từ bi đến tất cả chúng sinh, những vong linh cô độc không nơi nương tựa. Đó là tinh thần từ bi, hỷ xả của đạo Phật.

Cúng lễ Vu Lan 2026 để thực hành hạnh hiếu.

Nhiều người thắc mắc, cúng lễ Vu Lan có bắt buộc không? Câu trả lời là không bắt buộc theo luật lệ, nhưng rất nên làm, vì những lý do sau:

Thứ nhất, để thực hành hạnh hiếu. Trong kinh Phật dạy, hiếu là đứng đầu trăm hạnh. Cha mẹ là ruộng phước lớn nhất của đời người. Cúng lễ Vu Lan không phải để cầu xin tiền tài cho bản thân, mà là cơ hội để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, dù cha mẹ còn sống hay đã khuất. Khi cha mẹ còn sống, mâm cúng là dịp để cả gia đình sum vầy. Khi cha mẹ đã mất, nén hương, mâm cơm chay là sợi dây kết nối tâm linh.

Thứ hai, để tạo phước và hồi hướng. Nhà Phật quan niệm, mọi hành động xuất phát từ tâm lành đều tạo ra phước báu. Việc cúng dường trai tăng, bố thí cho người nghèo, phóng sinh, làm việc thiện trong tháng Vu Lan và hồi hướng công đức ấy cho cha mẹ sẽ giúp cha mẹ tăng thêm phước thọ, nếu đã mất thì được nhẹ nghiệp, sớm siêu sinh.

Thứ ba, để giáo dục con cháu. Một gia đình có truyền thống cúng Vu Lan, con cháu sẽ tự khắc hiểu được giá trị của chữ hiếu. Lễ cúng chính là một bài học sống động về nguồn cội, về việc uống nước nhớ nguồn, điều mà xã hội hiện đại rất cần.

Thứ tư, để tìm sự bình an cho chính mình. Trong cuộc sống bận rộn, chúng ta đôi khi vô tình lơ là cha mẹ. Tháng Vu Lan là khoảng lặng để mỗi người nhìn lại, sám hối những lỗi lầm, những lần làm cha mẹ buồn lòng, từ đó sống chánh niệm và yêu thương hơn.

Ngày tốt nhất để cúng Vu Lan là chính Rằm - ngày 15/7 Âm lịch.

Thời điểm thích hợp nhất để cúng lễ Vu Lan là đúng ngày Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm. Đây là ngày Tự Tứ của chư Tăng, cũng là ngày cửa xá tội vong nhân, công đức hồi hướng lớn nhất.

Năm 2026, ngày 15/7 Âm lịch rơi vào Thứ Năm, ngày 27/8/2026 Dương lịch. Đây là ngày chính lễ.

Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải cúng đúng ngày 15. Vì Rằm năm nay rơi vào giữa tuần, các gia đình bận đi làm, nên hoàn toàn có thể cúng sớm hơn cho thuận tiện.

Theo chuyên gia phong thủy và lịch cát tường năm Bính Ngọ, các gia đình có thể tiến hành cúng từ ngày 11/7 đến 15/7 Âm lịch, tức là từ Chủ nhật 23/8/2026 đến Thứ Năm 27/8/2026 Dương lịch.

Dân gian cũng hay chọn 2 ngày đẹp nhất là 14 và 15/7 Âm lịch, với quan niệm hoàn tất lễ cúng gia tiên, thần linh trước 12h trưa ngày Rằm.

Cúng lễ Vu Lan 2026 không cần mâm cao cỗ đầy

3. Cúng lễ Vu Lan 2026 gồm những gì?

Cúng lễ Vu Lan 2026 không cần mâm cao cỗ đầy, quan trọng nhất là sự thành tâm. Thông thường sẽ có 3 lễ cúng chính:

Cúng Phật: Thường được thực hiện tại chùa. Gia chủ sắm lễ chay thanh tịnh như hoa tươi, quả tươi, xôi chè, hương đèn. Khi cúng Phật, tuyệt đối không cúng đồ mặn. Lễ này nhằm cầu cho cha mẹ hiện tiền được bình an, cha mẹ quá vãng được siêu thoát.

Cúng gia tiên: Là mâm cúng trong nhà, tưởng nhớ tổ tiên, cha mẹ đã khuất. Mâm cúng gia tiên trong ngày Vu Lan có thể là mâm mặn hoặc mâm chay đều được, tùy tâm gia chủ. Nếu cúng mặn, nên tránh sát sinh trong ngày Rằm. Nhiều gia đình hiện nay chọn cúng chay hoàn toàn để tăng thêm phước báu và đúng với tinh thần từ bi của nhà Phật. Trên mâm cúng cần có hương, hoa, đèn, trầu cau, rượu, nước sạch.

Cúng chúng sinh, cúng cô hồn: Hay còn gọi là cúng thí thực. Lễ này thường được làm ngoài trời, trước cửa nhà hoặc tại chùa vào chiều tối ngày 14 hoặc 15 tháng 7. Lễ vật gồm gạo, muối, cháo loãng, bỏng ngô, khoai, sắn, bánh kẹo, tiền vàng mã. Đây là lễ bố thí cho những vong linh không nơi nương tựa, thể hiện lòng từ bi bác ái.

Ngoài ra, nhiều gia đình còn làm lễ phóng sinh, ăn chay trọn tháng 7 Âm lịch để tích thêm công đức.

4. Cúng lễ Vu Lan 2026 cần lưu ý và kiêng kỵ điều gì?

Để lễ cúng được trang nghiêm và trọn vẹn ý nghĩa, bạn cần lưu ý những điều sau:

Những điều nên làm khi cúng lễ Vu Lan 2026

- Thành tâm là trên hết: Đừng quá lo lắng mâm cúng to hay nhỏ. Một nén hương thơm với tâm hiếu kính còn quý hơn mâm cỗ lớn mà tâm không thành.

- Nên cúng ban ngày: Lễ cúng Phật và gia tiên nên thực hiện vào ban ngày, giờ đẹp thường là trước 12h trưa ngày Rằm. Lễ cúng chúng sinh thì nên cúng vào buổi chiều tối.

- Ăn chay, làm việc thiện: Tháng 7 là tháng của báo hiếu, nên hạn chế sát sinh, nên ăn chay, phóng sinh, giúp đỡ người khó khăn, đi chùa tụng kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng.

- Dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ: Trước khi cúng, cần lau dọn bàn thờ gia tiên sạch sẽ, gọn gàng, thể hiện sự tôn kính.

- Mặc trang phục trang nghiêm: Khi cúng lễ hoặc đi chùa, nên mặc quần áo kín đáo, lịch sự, tránh hở hang.

Những điều nên làm khi cúng lễ Vu Lan 2026

Những điều kiêng kỵ cần tránh khi cúng lễ Vu Lan 2026

- Không cúng đồ ôi thiu, giả dối: Hoa quả cúng phải tươi, không dùng đồ giả, hoa quả héo úa. Đồ cúng chay phải được chế biến sạch sẽ.

- Không dùng vàng mã tràn lan: Giáo lý nhà Phật không khuyến khích đốt quá nhiều vàng mã. Nếu đốt, chỉ nên đốt một chút tượng trưng, tránh mê tín, lãng phí. Nhiều chùa hiện nay đã khuyến khích không đốt vàng mã.

- Kiêng sát sinh để cúng: Đừng vì mâm cúng tươm tất mà sát sinh gà, vịt, lợn ngay trong ngày Rằm tháng 7. Đó là điều tối kỵ trong tháng xá tội vong nhân. Nếu có thể, hãy thay thế bằng đồ chay.

- Khi cúng chúng sinh, không cúng trong nhà: Mâm cúng cô hồn phải cúng ngoài trời, không cúng trong nhà, vì theo quan niệm sẽ rước vong vào nhà. Khi cúng xong không nên mang đồ cúng đó vào nhà ăn.

- Không tranh cãi, nói lời cay nghiệt: Tháng Vu Lan là tháng của tình yêu thương. Tránh cãi vã, mắng chửi, đặc biệt là với cha mẹ. Đừng để công đức báo hiếu bị hao tổn bởi sân hận.

- Không ăn vụng đồ cúng cô hồn: Đồ cúng chúng sinh chưa cúng xong thì không nên ăn thử, và trẻ con không nên quấy phá mâm cúng.

Cuối cùng, ý nghĩa lớn nhất của việc cúng lễ Vu Lan 2026 không nằm ở mâm lễ, mà nằm ở hành động sau lễ cúng. Một lời hỏi han, một bữa cơm ấm cúng bên cha mẹ khi họ còn sống, một sự tha thứ, một việc thiện làm mỗi ngày, đó mới chính là cách báo hiếu thiết thực và bền vững nhất.

Vu Lan không chỉ là một ngày, mà là 365 ngày sống trọn đạo làm con.