Tìm thấy hơn 300 hiện vật sứ từ con tàu cổ bị đắm ngoài khơi Trung Quốc

Các nhà khảo cổ đã tạm trục vớt được hơn 300 hiện vật sứ từ một con tàu cổ bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Quảng Đông, Trung Quốc. Những hiện vật bằng sứ này chủ yếu là bát, đĩa, nồi và chai, được cho là được sản xuất vào thời nhà Minh (khoảng năm 1.368-1.644 SCN). Chúng có giá trị rất lớn về mặt khảo cổ", TS Wei Jun thuộc Viện Khảo cổ Quảng Đông (GAI) cho biết.

Theo Viện Khảo cổ Quảng Đông, con tàu này chở một lượng lớn đồ sứ thời Minh, có thể lên tới hàng chục nghìn món — nhiều khả năng được đóng kiện vào thời nhà Minh.

Các nhà khảo cổ Quảng Đông đã sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để xác định vị trí con tàu đắm. Con tàu đắm này được đặt tên là Nam Hải II (South China Sea-II), dài khoảng 17 đến 18m và nằm ở độ sâu 20m dưới đáy biển. Một nghiên cứu sơ bộ về con tàu đắm cho thấy, nó có thể đã chìm cách đây 400 năm sau khi va phải đá ngầm.

Con tàu đắm Nam Hải II (South China Sea-II) chở một lượng lớn đồ sứ thời Minh, có thể lên tới hàng chục nghìn món. Ảnh: @China.org.

Sự tồn tại của con tàu được phát hiện sau khi cảnh sát địa phương nhận được tin về các hoạt động trục vớt trái phép đang diễn ra trên vùng biển ngoài khơi huyện Nam Áo, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Sau đó, cảnh sát huyện Nam Áo được biết một số ngư dân đã trục vớt các hiện vật sứ cổ từ dưới biển. Cảnh sát đã tịch thu 21 món đồ sứ cổ từ một tàu cá, mà chủ tàu khai rằng những thợ lặn ông thuê để đánh bắt ở vùng biển sâu đã vô tình trục vớt được số đồ sứ này. Sau đó, thêm 117 hiện vật bằng sứ đã bị tịch thu từ hai tàu cá đang tiến hành hoạt động trục vớt trái phép.

Cảnh sát đã tăng cường giám sát khu vực này và cảnh báo người dân địa phương không được cướp bóc các di vật văn hóa.

Con tàu đắm mới này được phát hiện chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc bắt đầu các hoạt động trục vớt đối với tàu Nam Hải I, con tàu có niên đại từ thời nhà Tống (khoảng năm 960-1279 SCN). Nam Hải I là con tàu cổ đầu tiên được phát hiện trên “Con đường Tơ lụa trên biển” của Trung Quốc..

TS Wei Jun cho biết việc phát hiện tàu đắm Nam Hải II sẽ cung cấp thêm bằng chứng về “Con đường Tơ lụa trên biển”, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu về hoạt động hàng hải, kỹ thuật đóng tàu và nghề chế tác gốm sứ cổ xưa của Trung Quốc.