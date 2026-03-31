Điện thoại hỏng thành “mỏ vàng” tại Trung Quốc

Số hóa - Xe

Điện thoại hỏng thành “mỏ vàng” tại Trung Quốc

Giá điện thoại cũ tại Trung Quốc tăng mạnh do khan hiếm chip nhớ, biến phế liệu thành tài sản chiến lược trong thời kỳ bùng nổ AI.

Thiên Trang (TH)
Thị trường thu mua điện thoại hỏng ở Trung Quốc đang chứng kiến mức tăng giá chưa từng có.
Thị trường thu mua điện thoại hỏng ở Trung Quốc đang chứng kiến mức tăng giá chưa từng có.
﻿ Những thiết bị từng chỉ vài chục tệ nay được mua lại với giá hơn 100 nhân dân tệ, thậm chí lên tới 308 nhân dân tệ.
﻿ Những thiết bị từng chỉ vài chục tệ nay được mua lại với giá hơn 100 nhân dân tệ, thậm chí lên tới 308 nhân dân tệ.
Nguyên nhân nằm ở chip RAM và NAND Flash bên trong, có thể tái sử dụng với hiệu suất gần 90% so với hàng mới.
Nguyên nhân nằm ở chip RAM và NAND Flash bên trong, có thể tái sử dụng với hiệu suất gần 90% so với hàng mới.
Khi Samsung, Micron và SK Hynix tập trung sản xuất chip HBM cho máy chủ AI, nguồn cung chip phổ thông bị bỏ rơi.
Khi Samsung, Micron và SK Hynix tập trung sản xuất chip HBM cho máy chủ AI, nguồn cung chip phổ thông bị bỏ rơi.
Giá bộ nhớ tăng vọt 200-400% cuối năm 2025 và dự kiến tiếp tục tăng thêm 80-95% trong quý I/2026.
Giá bộ nhớ tăng vọt 200-400% cuối năm 2025 và dự kiến tiếp tục tăng thêm 80-95% trong quý I/2026.
Áp lực chi phí khiến các hãng điện thoại như Oppo, Vivo, iQOO và Xiaomi phải tăng giá từ 500 đến 1.000 nhân dân tệ.
Áp lực chi phí khiến các hãng điện thoại như Oppo, Vivo, iQOO và Xiaomi phải tăng giá từ 500 đến 1.000 nhân dân tệ.
Người tiêu dùng đứng trước lựa chọn: tận dụng trợ giá từ Chính phủ hoặc chờ nguồn cung chip hạ nhiệt sau năm 2027.
Người tiêu dùng đứng trước lựa chọn: tận dụng trợ giá từ Chính phủ hoặc chờ nguồn cung chip hạ nhiệt sau năm 2027.
Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân khi bán máy cũ, khuyên nên xóa và ghi đè nhiều lần trước khi thanh lý.
Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân khi bán máy cũ, khuyên nên xóa và ghi đè nhiều lần trước khi thanh lý.
Thiên Trang (TH)
#điện thoại cũ #Trung Quốc #chip nhớ #thị trường #AI #tái chế

