Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẹo biến điện thoại cũ thành router Wi-Fi tiện lợi

Số hóa

Mẹo biến điện thoại cũ thành router Wi-Fi tiện lợi

Điện thoại cũ vẫn có thể hữu ích: chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể biến nó thành router internet nhỏ gọn để phát Wi-Fi mọi lúc mọi nơi.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người thường bỏ quên điện thoại cũ, nhưng thực tế nó có thể trở thành bộ phát Wi-Fi hữu ích.
Nhiều người thường bỏ quên điện thoại cũ, nhưng thực tế nó có thể trở thành bộ phát Wi-Fi hữu ích.
Nếu máy vẫn hoạt động tốt và có gói internet không giới hạn, hãy tận dụng thay vì vứt bỏ.
Nếu máy vẫn hoạt động tốt và có gói internet không giới hạn, hãy tận dụng thay vì vứt bỏ.
Chỉ cần mở mục Cài đặt, chọn Điểm truy cập cá nhân, đặt tên mạng và mật khẩu.
Chỉ cần mở mục Cài đặt, chọn Điểm truy cập cá nhân, đặt tên mạng và mật khẩu.
Sau đó bật điểm phát sóng, các thiết bị khác có thể kết nối Wi-Fi dễ dàng.
Sau đó bật điểm phát sóng, các thiết bị khác có thể kết nối Wi-Fi dễ dàng.
Người dùng cũng có thể chia sẻ internet qua Bluetooth, nhưng cần lưu ý rủi ro bảo mật.
Người dùng cũng có thể chia sẻ internet qua Bluetooth, nhưng cần lưu ý rủi ro bảo mật.
Ngoài ra, kết nối có dây qua USB giúp ổn định hơn khi dùng với máy tính.
Ngoài ra, kết nối có dây qua USB giúp ổn định hơn khi dùng với máy tính.
Việc tái sử dụng điện thoại cũ giúp tiết kiệm chi phí và giảm rác thải điện tử.
Việc tái sử dụng điện thoại cũ giúp tiết kiệm chi phí và giảm rác thải điện tử.
Một mẹo nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn, biến chiếc smartphone cũ thành router di động tiện lợi.s
Một mẹo nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn, biến chiếc smartphone cũ thành router di động tiện lợi.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#điện thoại cũ #router Wi-Fi #tái sử dụng #phát Wi-Fi #mẹo công nghệ #bảo mật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT