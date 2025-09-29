Hà Nội

Top điện thoại cũ đáng mua, giá mềm mà hiệu năng đỉnh

Số hóa

Top điện thoại cũ đáng mua, giá mềm mà hiệu năng đỉnh

Giá smartphone mới ngày càng cao, khiến điện thoại “second hand” trở thành lựa chọn thông minh.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh giá smartphone mới vượt 25 triệu đồng, điện thoại đã qua sử dụng trở thành giải pháp tiết kiệm hiệu quả.
Galaxy S23 Ultra nổi bật với màn hình lớn, bút S Pen tiện lợi và camera 200 MP, giá chỉ khoảng 13,49 triệu đồng.
iPhone 15 và 15 Pro vẫn mạnh mẽ, hỗ trợ phần mềm lâu dài, phù hợp với người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple.
iPhone 15 Pro có màn hình ProMotion 120 Hz và camera tele, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.
Galaxy A55 là lựa chọn giá rẻ với thiết kế cao cấp, tuy hiệu năng không quá mạnh nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu cơ bản.
iPhone 13 mini là mẫu máy nhỏ gọn hiếm hoi, phù hợp với người thích thao tác bằng một tay và vẫn chạy tốt các ứng dụng.
Các mẫu máy cũ không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm rác thải điện tử, bảo vệ môi trường.
Tùy vào nhu cầu cá nhân, người dùng nên cân nhắc kỹ để chọn được chiếc điện thoại second hand phù hợp nhất.
#điện thoại cũ #smartphone giá rẻ #Galaxy S23 Ultra #iPhone 15 #điện thoại second hand #máy cũ hiệu năng cao

