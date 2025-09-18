Diện mạo khác lạ của chú rể Hoa Cương sau lần được vợ đưa đi thẩm mỹ

Mới đây trên trang cá nhân, anh Triệu Hoa Cương vừa có bài đăng gây chú ý. Từ hình ảnh đăng tải cho thấy, anh đang có chuyến du lịch tại Điện Biên.