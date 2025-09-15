Hà Nội

Sau 8 năm 'dao kéo', diện mạo của 'Thị Nở tái sinh' Quách Phượng gây bão

Cộng đồng trẻ

Sau 8 năm 'dao kéo', diện mạo của 'Thị Nở tái sinh' Quách Phượng gây bão

8 năm sau màn lột xác ấn tượng, nhiều người tò mò diện mạo hiện tại của 'Thị Nở tái sinh' Quách Phượng.

Thiên Anh
Mới đây trên trang cá nhân, "Thị Nở tái sinh" Quách Phượng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của bản thân. Trong ảnh, cô check-in bên một người đàn ông.
Từ hình ảnh cho thấy, diện mạo của bà mẹ trẻ vẫn khá xinh đẹp, giữ được nhiều đường nét sắc sảo như thời điểm cách đây 8 năm.
Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người ngợi khen nhan sắc của hiện tượng mạng 9X. Đáp lại, Quách Phượng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của mọi người.
Nổi tiếng từ năm 2017 với màn vịt hóa thiên nga sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, thông tin về Quách Phượng (SN 1995) luôn nhận về sự quan tâm.
Thời điểm ấy, Quách Phượng tâm sự chỉ vì ngoại hình kém sắc nên bị chồng chê bai. Cuối cùng cả 2 ly hôn khi đã có với nhau một cô con gái. 9X sau đó đã chi gần 200 triệu "đập mặt xây lại".
Cụ thể, Quách Phượng cải thiện hàm hô 65 triệu, hạ gò má 45 triệu, nhấn mí 3,5 triệu, nâng mũi cấu trúc 31 triệu, chân mày 2 triệu, xăm môi 2 triệu,…
Hậu phẫu thuật, bà mẹ trẻ có cuộc sống ổn định hơn, công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi. Tháng 11/2020, "Thị Nở tái sinh" lên xe hoa với người chồng thứ hai. Cô và ông xã quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò.
Nói về người này Quách Phượng từng cho biết, anh là người đàn ông vô cùng ấm áp và tình cảm. Anh biết tất cả và chấp nhận quá khứ của cô. Thậm chí, anh còn rất yêu quý cô con gái nhỏ của Phượng. Chính những điều anh thể hiện đã khiến cho Phượng... xiêu lòng.
Khoảng thời gian bầu bí, Quách Phượng được ông xã ở bên tận tình chăm sóc. Đến giữa tháng 7/2021, cô hạ sinh một bé trai vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu. Hiện, cô có cuộc sống khá thoải mái, sung túc.
Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng bà mẹ trẻ lại khoe ảnh về quý tử nhưng chân dung anh xã chưa từng được hé lộ. Dù không để lộ mặt chồng nhưng qua những tâm sự có thể thấy Quách Phượng đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Thiên Anh
#Quách Phượng #Thị Nở tái sinh #dao kéo #đổi đời #sao Việt #điểm tin giải trí

