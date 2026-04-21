Giải trí - Giới trẻ

'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' mở màn Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn

Lễ khai mạc Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2026 và Tuần phim Quảng Ninh chào hè sẽ diễn ra vào 19h ngày 25/4 tại Quảng Ninh.

Thực hiện Quyết định số 859/QĐ-BVHTTDL ngày 16.4.2025 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các Sở VHTT, Sở VHTTDL, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) và Trung tâm Dịch vụ truyền hình TV360 tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30.4, 1.5, 7.5, 19.5 năm 2026 trong phạm vi cả nước, từ ngày 25/4 đến ngày 23/5/2026.

"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" được chọn chiếu khai mạc Đợt phim

Đây là hoạt động văn hóa - điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và ý chí tự lực, tự cường.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có chất lượng nghệ thuật, nội dung nhân văn và tính giải trí lành mạnh, Đợt phim lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh sinh động đời sống xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ khai mạc Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2026 và Tuần phim Quảng Ninh chào hè sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 25/4/2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Đây là một trong những hoạt động mở đầu “Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026” với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”.

Cảnh trong phim hoạt hình "Lời hứa Điện Biên"

Nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các tác phẩm điện ảnh chất lượng cao tới đông đảo công chúng, Cục Điện ảnh phối hợp với Viettel Telecom và TV360 đưa phim truyện điện ảnh “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” cùng các phim được tuyển chọn trong Đợt phim đến với khán giả thông qua nền tảng số TV360 và hệ thống chiếu phim lưu động tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chương trình phim gồm nhiều thể loại phong phú. Ở mảng phim truyện có “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” (Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê), các phim tài liệu như “Theo dấu chân cha” (Công ty Cổ phần truyền thông Vietking), “Bác sĩ ở xã đảo” (Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng), “Cựu binh phố cổ” (Công ty TNHH HDA Phim), “Giấy dó - cuộc hành trình trở về”, “Hai chiến tuyến” (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương).

Mảng phim hoạt hình có “Chú bé loắt choắt”, “Lời hứa Điện Biên”, “Vầng sáng ấm áp”, “Những viên bi sắc màu”, “Poocbaga” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Đáng chú ý, bộ phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” được lựa chọn chiếu trong Lễ khai mạc.

Ban Tổ chức dự kiến mời đoàn làm phim và các diễn viên giao lưu với khán giả tại Quảng Ninh, qua đó tăng cường hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa giá trị của điện ảnh cách mạng Việt Nam trong đời sống đương đại.

