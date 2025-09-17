Địa chỉ vàng: Bệnh viện điều trị u máu gan

Bệnh nhân sẽ được chỉ định làm các xét nghiệm hình ảnh như siêu âm, CT scan hoặc MRI để theo dõi sự phát triển của khối u. Nếu khối u không tăng kích thước hoặc không gây ra triệu chứng, không cần can thiệp điều trị.

Khi u máu gan gây ra triệu chứng nghiêm trọng hoặc có nguy cơ biến chứng như chảy máu, phẫu thuật cắt bỏ khối u có thể được thực hiện. Thuyên tắc mạch thường được áp dụng cho những bệnh nhân không đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật hoặc có nhiều khối u nhỏ.

U máu gan - Ảnh minh họa Bệnh viện Việt Đức

Một số thuốc có thể được sử dụng để làm giảm kích thước của u máu gan hoặc kiểm soát triệu chứng. Các loại thuốc này có thể bao gồm thuốc ức chế mạch máu hoặc các loại thuốc giảm đau để kiểm soát các triệu chứng liên quan.

Ghép gan là phương pháp cuối cùng, hiếm khi được áp dụng, chỉ dành cho những trường hợp u máu gan rất lớn hoặc khi các phương pháp điều trị khác không hiệu quả, khối u gây suy gan nghiêm trọng.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị u máu gan phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, vị trí của khối u, triệu chứng mà bệnh nhân gặp phải và tình trạng sức khỏe tổng thể của người bệnh. Thảo luận với bác sĩ chuyên khoa là điều quan trọng để xác định phương pháp điều trị phù hợp nhất.

Một số bệnh viện điều trị u máu gan gồm:

Bệnh viện K: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, Hà Nội; Cơ sở 3 (cơ sở Tân Triều): Số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội: Số 42A Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Thôn Bầu, Đông Anh, Hà Nội.

Bệnh viện Quân Y 103: Số 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Nội.