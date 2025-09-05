Cứu sống hai người bệnh bị u máu gan khổng lồ

Đôi khi cuộc đời đặt con người trước những thử thách khắc nghiệt, nhưng cũng chính lúc ấy, hy vọng lại lóe lên, dẫn lối bước chân đi tiếp. Hy vọng ấy đến từ sự tận tâm, tài năng và lòng nhân ái của người thầy thuốc.

Hành trình tìm lại niềm tin khi khối u máu khổng lồ khó điều trị

Tháng 10/2024, ở tuổi 29, chị Trần Tố Ng. (Hà Tĩnh) phát hiện trong gan có một khối u máu khổng lồ ở vị trí rất hiểm hóc (hạ phân thuỳ 1 của gan). Căn bệnh đã ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, khiến niềm hy vọng của chị nhiều lúc trở nên mong manh. Sau nhiều lần thăm khám tại các bệnh viện lớn, gia đình chỉ nhận được những cái lắc đầu: “Khối u nằm ở vị trí rất khó khăn, can thiệp rất phức tạp sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không thể phẫu thuật”.

Càng đi khám ở nhiều nơi và tìm hiểu về khối u khiến chị trải qua những ngày tháng nặng nề, tâm trạng luôn thấp thỏm giữa niềm hy vọng và nỗi lo sợ. Giữa những tháng ngày đầy bất an, chị vẫn kiên trì đi tìm phương pháp điều trị, bởi trong lòng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Một người bác sĩ và cũng là người em thân thiết giới thiệu chị ra Hà Nội, đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi có chuyên khoa sâu hàng đầu cả nước về phẫu thuật Gan Mật Tuỵ. Vợ chồng chị quyết định ra đi với một niềm tin mong manh, nhưng chính sự mong manh ấy lại mở ra một hành trình kỳ diệu.

Sau khi được khám kỹ càng và chẩn đoán là u máu gan khổng lồ chiếm trọn toàn bộ hạ phân thuỳ 1, đè đẩy vào cuống gan và tĩnh mạch chủ dưới là những thành phần giải phẫu rất quan trọng của cơ thể, các bác sĩ của Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tuỵ đã hội chẩn và nhận định đây sẽ là một ca mổ rất khó khăn thậm chí ngay cả khi mổ mở, sau khi giải thích cặn kẽ cho gia đình chị Ng. và thấy được sự quyết tâm của bệnh nhân thì các bác sĩ đã quyết định sẽ điều trị triệt để cho chị bằng phẫu thuật nội soi cắt gan.

Ca mổ kéo dài 6 giờ đồng hồ, căng thẳng đến nghẹt thở. Đó là một thử thách rất khó khăn khi khối u khổng lồ đè đẩy vào những mạch máu quan trọng của cơ thể và ê-kíp phẫu thuật đã bằng trí tuệ, kỹ năng và sự kiên trì, từng bước xử lý cẩn trọng để vượt qua. Đằng sau những đường dao mổ là sự tập trung cao độ, sau từng quyết định là cả một tập thể đồng lòng. Khối u được cắt bỏ, tỉnh lại sau mổ ngay ở phòng Hồi tỉnh, chị Ng. bật khóc nức nở khi biết mình đã được mổ nội soi thành công.

Kíp bác sĩ phẫu thuật nội soi cho người bệnh - Ảnh BVCC

Một thập kỷ lo lắng khôn nguôi sống cùng “quả bom hẹn giờ”

Nếu như chị Ng. chỉ mới đối diện với căn bệnh một thời gian ngắn, thì chị Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1983, Đà Nẵng) lại phải sống cùng khối u suốt hơn một thập kỷ. Năm 2013, chị phát hiện u máu kích thước lớn trong gan. Khi ấy, bác sĩ chỉ khuyên theo dõi. Nhưng qua từng năm, khối u cứ lặng lẽ lớn dần, như một “quả bom hẹn giờ” trong cơ thể.

Đến năm 2025, khối u đã phát triển xấp xỉ 15 cm mặc dù bệnh nhân đã được điều trị nút mạch khối u – một kích thước rất lớn đối với cơ thể nhỏ nhắn của chị. Thậm chí khối u phát triển đã đè đẩy sát vào gốc của tĩnh mạch gan giữa. Nguy cơ vỡ u luôn hiện hữu, khiến chị sống trong tâm trạng lo âu kéo dài.

Chị tâm sự: “Những ngày ấy, tôi sống trong cảm giác bất an thường trực. Chỉ một va chạm nhỏ cũng khiến tôi lo lắng bị vỡ u, nhiều đêm trằn trọc”.

Trong những ngày tháng nhiều trăn trở, chị được bác sĩ ở Bệnh viện C Đà Nẵng giới thiệu ra Hà Nội để gặp các bác sĩ của Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tuỵ (B3-B), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngày 17/7/2025, ca phẫu thuật nội soi cắt gan được tiến hành, suốt 5 giờ đồng hồ, ê-kíp miệt mài, cẩn trọng với từng thao tác phức tạp. Thách thức lớn nhất là phải cắt bỏ khối u khổng lồ nhưng vẫn bảo tồn được tĩnh mạch gan giữa – tĩnh mạch vô cùng quan trọng của gan.

Ca phẫu thuật thành công, một tuần sau, chị Hà xuất viện. 4 tuần sau phẫu thuật, chị đã có thể tự lái xe máy hơn 25 km mỗi ngày để đi làm. Sự hồi phục nhanh chóng đến mức chính bản thân chị cũng không tin nổi.

“Tôi nhận ra, điều cứu mình không chỉ là phẫu thuật, mà còn là niềm tin. Niềm tin ấy đến từ trái tim và trí tuệ của những người thầy thuốc từ bác sĩ ở Bệnh viện Đà Nẵng đến bác sĩ Hiếu, từ cả ê-kíp phẫu thuật đến đội ngũ điều dưỡng chăm sóc tận tình” chị Hà chia sẻ.

Bệnh nhân sau 5 ngày phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Phẫu thuật viên Gan mật tuỵ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ: “Khi vào viện, cả hai bệnh nhân đều mang trong mình khối u khổng lồ, một người ở vị trí hạ phân thùy 1 rất hiểm hóc đè đẩy vào cuống gan và tĩnh mạch chủ dưới đều là những cấu trúc giải phẫu đặc biệt quan trọng của gan và cơ thể, một người với u bên trái gần 15 cm chèn ép vào gốc của tĩnh mạch gan giữa là tĩnh mạch dẫn lưu máu rất quan trọng của gan. Đây đều là những ca rất phức tạp, nếu không được xử trí triệt để thì nguy cơ biến chứng rất lớn”.

Chúng tôi đã hội chẩn nhiều lần, phân tích từng nguy cơ và phương án tiếp cận. Đặc biệt, với u ở hạ phân thùy 1, ê-kíp phải chuẩn bị sẵn các kịch bản kiểm soát chảy máu từ các nhánh của tĩnh mạch chủ dưới, còn đối với trường hợp bệnh nhân còn lại thì phải cố gắng bảo tồn được tĩnh mạch gan giữa.

Do tính chất của phẫu thuật rất phức tạp, khó khăn ngay cả khi thực hiện mổ mở nhưng sau cùng chúng tôi quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi, với mục tiêu vừa triệt để vừa ít xâm lấn, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh.

Điều khiến chúng tôi xúc động là nghị lực và niềm tin của cả hai bệnh nhân. Dù trải qua những năm tháng lo lắng, tìm kiếm phương pháp chữa trị, họ vẫn kiên trì, không buông xuôi. Sự quyết tâm đó chính là động lực lớn cho ê-kíp phẫu thuật, để vượt qua thử thách và đem lại kết quả xứng đáng với niềm tin của bệnh nhân đã dành cho chúng tôi”, TS Hiếu nói thêm.