Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống hai người bệnh bị u máu gan khổng lồ

Dù đối mặt với những ca phẫu thuật khó khăn, hai bệnh nhân đều vượt qua nhờ sự tận tâm của các bác sĩ, chứng minh sức mạnh của y đức và niềm tin.

Thúy Nga

Đôi khi cuộc đời đặt con người trước những thử thách khắc nghiệt, nhưng cũng chính lúc ấy, hy vọng lại lóe lên, dẫn lối bước chân đi tiếp. Hy vọng ấy đến từ sự tận tâm, tài năng và lòng nhân ái của người thầy thuốc.

Hành trình tìm lại niềm tin khi khối u máu khổng lồ khó điều trị

Tháng 10/2024, ở tuổi 29, chị Trần Tố Ng. (Hà Tĩnh) phát hiện trong gan có một khối u máu khổng lồ ở vị trí rất hiểm hóc (hạ phân thuỳ 1 của gan). Căn bệnh đã ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, khiến niềm hy vọng của chị nhiều lúc trở nên mong manh. Sau nhiều lần thăm khám tại các bệnh viện lớn, gia đình chỉ nhận được những cái lắc đầu: “Khối u nằm ở vị trí rất khó khăn, can thiệp rất phức tạp sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không thể phẫu thuật”.

Càng đi khám ở nhiều nơi và tìm hiểu về khối u khiến chị trải qua những ngày tháng nặng nề, tâm trạng luôn thấp thỏm giữa niềm hy vọng và nỗi lo sợ. Giữa những tháng ngày đầy bất an, chị vẫn kiên trì đi tìm phương pháp điều trị, bởi trong lòng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Một người bác sĩ và cũng là người em thân thiết giới thiệu chị ra Hà Nội, đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi có chuyên khoa sâu hàng đầu cả nước về phẫu thuật Gan Mật Tuỵ. Vợ chồng chị quyết định ra đi với một niềm tin mong manh, nhưng chính sự mong manh ấy lại mở ra một hành trình kỳ diệu.

Sau khi được khám kỹ càng và chẩn đoán là u máu gan khổng lồ chiếm trọn toàn bộ hạ phân thuỳ 1, đè đẩy vào cuống gan và tĩnh mạch chủ dưới là những thành phần giải phẫu rất quan trọng của cơ thể, các bác sĩ của Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tuỵ đã hội chẩn và nhận định đây sẽ là một ca mổ rất khó khăn thậm chí ngay cả khi mổ mở, sau khi giải thích cặn kẽ cho gia đình chị Ng. và thấy được sự quyết tâm của bệnh nhân thì các bác sĩ đã quyết định sẽ điều trị triệt để cho chị bằng phẫu thuật nội soi cắt gan.

Ca mổ kéo dài 6 giờ đồng hồ, căng thẳng đến nghẹt thở. Đó là một thử thách rất khó khăn khi khối u khổng lồ đè đẩy vào những mạch máu quan trọng của cơ thể và ê-kíp phẫu thuật đã bằng trí tuệ, kỹ năng và sự kiên trì, từng bước xử lý cẩn trọng để vượt qua. Đằng sau những đường dao mổ là sự tập trung cao độ, sau từng quyết định là cả một tập thể đồng lòng. Khối u được cắt bỏ, tỉnh lại sau mổ ngay ở phòng Hồi tỉnh, chị Ng. bật khóc nức nở khi biết mình đã được mổ nội soi thành công.

hanh-trinh-1.jpg
Kíp bác sĩ phẫu thuật nội soi cho người bệnh - Ảnh BVCC

Một thập kỷ lo lắng khôn nguôi sống cùng “quả bom hẹn giờ”

Nếu như chị Ng. chỉ mới đối diện với căn bệnh một thời gian ngắn, thì chị Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1983, Đà Nẵng) lại phải sống cùng khối u suốt hơn một thập kỷ. Năm 2013, chị phát hiện u máu kích thước lớn trong gan. Khi ấy, bác sĩ chỉ khuyên theo dõi. Nhưng qua từng năm, khối u cứ lặng lẽ lớn dần, như một “quả bom hẹn giờ” trong cơ thể.

Đến năm 2025, khối u đã phát triển xấp xỉ 15 cm mặc dù bệnh nhân đã được điều trị nút mạch khối u – một kích thước rất lớn đối với cơ thể nhỏ nhắn của chị. Thậm chí khối u phát triển đã đè đẩy sát vào gốc của tĩnh mạch gan giữa. Nguy cơ vỡ u luôn hiện hữu, khiến chị sống trong tâm trạng lo âu kéo dài.

Chị tâm sự: “Những ngày ấy, tôi sống trong cảm giác bất an thường trực. Chỉ một va chạm nhỏ cũng khiến tôi lo lắng bị vỡ u, nhiều đêm trằn trọc”.

Trong những ngày tháng nhiều trăn trở, chị được bác sĩ ở Bệnh viện C Đà Nẵng giới thiệu ra Hà Nội để gặp các bác sĩ của Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tuỵ (B3-B), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngày 17/7/2025, ca phẫu thuật nội soi cắt gan được tiến hành, suốt 5 giờ đồng hồ, ê-kíp miệt mài, cẩn trọng với từng thao tác phức tạp. Thách thức lớn nhất là phải cắt bỏ khối u khổng lồ nhưng vẫn bảo tồn được tĩnh mạch gan giữa – tĩnh mạch vô cùng quan trọng của gan.

Ca phẫu thuật thành công, một tuần sau, chị Hà xuất viện. 4 tuần sau phẫu thuật, chị đã có thể tự lái xe máy hơn 25 km mỗi ngày để đi làm. Sự hồi phục nhanh chóng đến mức chính bản thân chị cũng không tin nổi.

“Tôi nhận ra, điều cứu mình không chỉ là phẫu thuật, mà còn là niềm tin. Niềm tin ấy đến từ trái tim và trí tuệ của những người thầy thuốc từ bác sĩ ở Bệnh viện Đà Nẵng đến bác sĩ Hiếu, từ cả ê-kíp phẫu thuật đến đội ngũ điều dưỡng chăm sóc tận tình” chị Hà chia sẻ.

hanh-trinh.jpg
Bệnh nhân sau 5 ngày phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Phẫu thuật viên Gan mật tuỵ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ: “Khi vào viện, cả hai bệnh nhân đều mang trong mình khối u khổng lồ, một người ở vị trí hạ phân thùy 1 rất hiểm hóc đè đẩy vào cuống gan và tĩnh mạch chủ dưới đều là những cấu trúc giải phẫu đặc biệt quan trọng của gan và cơ thể, một người với u bên trái gần 15 cm chèn ép vào gốc của tĩnh mạch gan giữa là tĩnh mạch dẫn lưu máu rất quan trọng của gan. Đây đều là những ca rất phức tạp, nếu không được xử trí triệt để thì nguy cơ biến chứng rất lớn”.

Chúng tôi đã hội chẩn nhiều lần, phân tích từng nguy cơ và phương án tiếp cận. Đặc biệt, với u ở hạ phân thùy 1, ê-kíp phải chuẩn bị sẵn các kịch bản kiểm soát chảy máu từ các nhánh của tĩnh mạch chủ dưới, còn đối với trường hợp bệnh nhân còn lại thì phải cố gắng bảo tồn được tĩnh mạch gan giữa.

Do tính chất của phẫu thuật rất phức tạp, khó khăn ngay cả khi thực hiện mổ mở nhưng sau cùng chúng tôi quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi, với mục tiêu vừa triệt để vừa ít xâm lấn, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh.

Điều khiến chúng tôi xúc động là nghị lực và niềm tin của cả hai bệnh nhân. Dù trải qua những năm tháng lo lắng, tìm kiếm phương pháp chữa trị, họ vẫn kiên trì, không buông xuôi. Sự quyết tâm đó chính là động lực lớn cho ê-kíp phẫu thuật, để vượt qua thử thách và đem lại kết quả xứng đáng với niềm tin của bệnh nhân đã dành cho chúng tôi”, TS Hiếu nói thêm.

Câu chuyện của chị Ng và chị H, cũng như nhiều câu chuyện khác chưa kịp kể ra, đều gặp nhau ở một điểm chung đó là niềm tin. Từ tuyệt vọng đến hồi sinh, từ bóng tối đến ánh sáng, tất cả đều được nối bằng một sợi chỉ mong manh nhưng kỳ diệu – đó chính là ánh sáng của y đức, của tình người, của những thầy thuốc áo trắng.

#phẫu thuật u máu gan khổng lồ #phẫu thuật nội soi gan #điều trị u máu gan #phẫu thuật gan phức tạp #khối u gan lớn #chữa u máu gan hiệu quả

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cấp cứu kịp thời, cứu sống nữ bệnh nhân bị vỡ u gan hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa can thiệp thành công, cứu sống một nữ bệnh nhân 58 tuổi trong tình trạng nguy kịch do vỡ u gan.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết đã tiếp nhận bà P.T.H. (58 tuổi, trú tại xã Cà Ná) trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ sườn phải, mệt mỏi, khó thở, huyết áp tụt, da và niêm nhợt nhạt.

Kết quả chụp CT ổ bụng xác định bệnh nhân bị vỡ khối u gan, gây xuất huyết nội – biến chứng hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, thường gặp ở người mắc ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), nhất là trên nền bệnh lý gan mạn tính như viêm gan B, viêm gan C, xơ gan...

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu người đàn ông vỡ khối u gan gây mất máu cấp

Vỡ u gan là biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở bệnh nhân xơ gan, ung thư gan. Việc phát hiện sớm, theo dõi chặt và điều trị kịp thời là yếu tố sống còn.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện cuộc chạy đua giành lại sự sống trong từng giây phút cho người bệnh vỡ u gan sốc mất máu.

Người bệnh nam, 60 tuổi, nhập viện trong tình trạng mất máu cấp do vỡ khối u gan trên nền xơ gan, ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nút mạch cứu sống người đàn ông sốc mất máu do vỡ u gan

Nút mạch cầm máu trong điều trị u gan vỡ là giải pháp tối ưu cứu sống người bệnh bởi ưu điểm ít xâm lấn, bảo tồn gan, ít biến chứng, giảm tỷ lệ tử vong.

Ngày 28/7, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã kịp thời can thiệp, thực hiện kỹ thuật nút mạch cầm máu cứu sống nam bệnh nhân có bệnh lý nền u gan, viêm gan B trong tình trạng sốc mất máu nguy kịch do vỡ u gan. Đây một biến chứng có tỷ lệ tử vong rất cao.

U gan vỡ xuất huyết nặng, máu tràn ổ bụng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Thời tiết hanh khô của mùa thu đông khiến da mất nước, bong tróc và xỉn màu. Chỉ cần vài bí quyết đơn giản, bạn vẫn có thể giữ cho làn da mềm mại suốt cả mùa.