Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm rõ thông tin liên quan đến dự án 'Nuôi em'

Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm rõ thông tin liên quan dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung và dự án "Nuôi em Nghệ An" của bà Đỗ Thị Nga.

Ngày 12/12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông tin làm rõ nội dung liên quan đến dự án "Nuôi em".

Theo Hội LHTN Việt Nam, trong thời gian gần đây, dư luận xã hội bày tỏ nhiều ý kiến, thắc mắc liên quan đến tính minh bạch của (dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn), do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, cũng như một số dự án mang tên “Nuôi em” tại các địa phương.

Một số thông tin cho rằng các dự án này được “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia”, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Trước các vấn đề được quan tâm, Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và không giám sát dự án “Nuôi em”.

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính và không kiểm soát tài chính đối với các nhóm này. Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung chỉ là một thành viên trong mạng lưới các đội nhóm tình nguyện.

Dự án “Nuôi em” do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập của nhóm; Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia tổ chức, giám sát hay điều phối dự án. Hội đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia” trong truyền thông dự án.

Các khoản tiếp nhận này đều được ký thỏa thuận, lập hồ sơ đầy đủ và thực hiện theo quy định của pháp luật. Những nội dung này không phải là hoạt động thuộc dự án , mà là các công trình riêng biệt có sự phối hợp theo từng thỏa thuận cụ thể.

Hội LHTN Việt Nam cũng cho biết, dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga triển khai không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga tự tổ chức, không thuộc hoạt động của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Bà Đỗ Thị Nga từng được các câu lạc bộ tình nguyện đề xuất tham gia Ban Thường trực khu vực miền Trung.

Chức danh này chỉ mang tính điều phối trong nội bộ mạng lưới, không phải là căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện cho Trung tâm trong bất kỳ dự án riêng nào. Việc bà Nga sử dụng danh nghĩa này (nếu có) để vận động tài chính cho dự án cá nhân là mạo nhận, không thuộc thẩm quyền cho phép hay quản lý của Trung tâm.

Quan điểm và định hướng của T.Ư Hội LHTN Việt Nam

Hội LHTN Việt Nam nhận thấy nhu cầu hoạt động trong cộng đồng là rất lớn và phần lớn mang lại giá trị tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cần có khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và an toàn cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện.

Hội kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành các quy định để các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, các tổ chức có đủ cơ sở pháp lý trong triển khai các hoạt động tình nguyện.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động vì cộng đồng.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân để các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được triển khai hiệu quả, lan tỏa.