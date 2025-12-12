Hà Nội

Xã hội

Công an Bắc Ninh phát hiện cơ sở sản xuất cao thảo dược vi phạm an toàn thực phẩm

Ông N.N.H tự tìm hiểu công thức và cách sản xuất cao thảo dược trên mạng internet và bán ra thị trường qua mạng xã hội Tiktok, Facebook.

Khánh Hoài

Ngày 12/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tỉnh kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất cao thảo dược tại xã Đồng Kỳ, có nhiều vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

cats-2582.jpg
Khu vực sản xuất cao thảo dược của hộ gia đình ông N.N.H.

Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với hộ gia đình ông N.N.H (địa chỉ: thôn Đồng Nghĩa, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh), phát hiện gia đình này đang nấu 3 nồi thảo dược, đã sản xuất, đóng gói và lưu trữ các sản phẩm có thông tin trên nhãn, cụ thể: 259 lọ Cao bổ thận Diệu Linh lọ 300g, nhãn không ghi NSX, HSD; 3 lọ Cao xương khớp Diệu Linh lọ 300g, nhãn không ghi NSX, HSD.

Ngoài ra cơ sở còn sản xuất một số sản phẩm khác như: Cao ho bổ phế Diệu Linh; Cao dạ dày Diệu Linh; Cao gan Diệu Linh; Cao bổ huyết tăng nội tiết tố Diệu Linh.

cats-7486.jpg
Khu vực trưng bày sản phẩm.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nêu trên hộ gia đình ông N.N.H không có đăng ký kinh doanh; không đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu hành trên thị trường; không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Quá trình làm việc, ông N.N.H khai nhận bản thân chưa qua đào tạo các chuyên ngành về y, dược, an toàn thực phẩm, công nghệ thực phẩm tại các cơ sở có thẩm quyền đào tạo; toàn bộ số hàng hóa là cao thảo dược đều do ông N.N.H tự tìm hiểu công thức và cách sản xuất trên mạng internet để sản xuất và bán ra thị trường theo hình thức bán hàng online qua mạng xã hội Tiktok, Facebook.

Mời độc giả xem thêm video 'Thủ phủ' sản xuất thực phẩm cho trẻ em giả, nhái:

(Nguồn: VTV1)
