Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng đẩy đại úy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải xảy ra tại thôn Bóng, xã Phượng Dực.

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về tội Giết người.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh.

Trước đó, khoảng 13h35 ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429, thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính, Thịnh nhiều lần xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được cán bộ chấp nhận. Trong lúc dắt xe vào chốt, đối tượng bất ngờ ôm Đại úy Nguyễn Duy Điệp rồi đẩy ngã về phía đầu một chiếc xe tải đang di chuyển tới. Rất may, Đại úy Điệp kịp thời phản xạ, tránh được va chạm nguy hiểm.

Ngay sau hành động manh động của đối tượng, lực lượng chức năng đã lập tức truy đuổi, khống chế và bắt giữ Thịnh, sau đó bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để làm rõ vụ việc.

